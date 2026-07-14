Бичико Метревели не верит в причастность родных к убийству экс-мэра Самары

14 июля в суде выступил представитель клана Метревели Бичико Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самарском областном суде 14 июля продолжается процесс по громкому делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В преступлении обвиняют их единственную внучку Екатерину. Следствие полагает, что у нее были сообщники – представители клана Метревели. Светлана могла руководить убийством из другой страны, ее племянник Дмитрий – помогать Тарховой в Самаре. Также в деле замешана мать Светланы и бабушка Дмитрия Таисия Киселева, ее обвиняют в содействии в продаже машины убитой Натальи Тарховой. Таисия вместе с Екатериной Тарховой находится на скамье подсудимых, а Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в розыск.

14 июля в суде выступил еще один представитель клана Метревели Бичико, сын Таисии, брат Светланы и отец Дмитрия.

«Мне кажется, что это подстава», – ответил мужчина на вопрос, верит ли он в вину своего сына в убийстве.

По словам мужчины, его сестра Светлана была в своей жизни в чем-то виновата, но убийства никогда не совершала. Между тем, как ранее стало известно «КП-Самара», Светлана Метревели ранее была судима за мошенничество, подделку документов, езду на автомобиле в нетрезвом виде. Кроме того, женщина была причастна к убийству родного отца: его застрелила супруга Таисия Киселева, а Светлана помогала прятать труп.

Ранее Бичико Метревели заявил, что не видел сына четыре года и не знает, где он сейчас находится. Его сестра Марина пригрозила подать в суд на Екатерину Тархову за клевету. На этом допрос Метревели завершился. Что еще происходит на суде 14 июля, читайте в прямой трансляции на сайте «КП-Самара» по ссылке.

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