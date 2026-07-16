Странные пакеты в руках, подозрительный мужчина в квартире: соседка рассказала, что происходило в квартире Тарховых после убийства в Самаре

В начале января соседка встретила Екатерину Тархову во дворе дома с тяжелыми пакетами Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля проходит очередное заседание по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В суде выступила соседка Тарховых Полина Петина. Супругов она близко не знала, а Виктор Тархов был ей знаком лишь как бывший мэр.

Соседка вспомнила, что в новогодние праздники шла по лестнице, так как в доме сломался лифт, и увидела, что дверь в квартиру Тарховых открыта. В проеме стояла внучка Виктора и Натальи Екатерина, а также высокий темноволосый мужчина. Вероятно, это был Дмитрий Метревели, по версии следствия, он помогла Екатерине расчленять тела убитых родственников.

Также в начале января соседка встретила Екатерину Тархову во дворе дома. В руках у нее было два черных пакета, с виду они показались свидетелю тяжелыми. Возможно, в них лежали останки Тарховых, ведь их, по версии следствия, расчленили, прокрутили через мясорубку, смешали с гречкой и выкинули в мусорку.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда, что происходит там прямо сейчас, читайте по ссылке.

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