«Солнышко мое, кровинушка моя»: экс-мэр Самары Виктор Тархов целовал фото единственной внучки

Виктор Тархов дорожил внучкой. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 16 июля, в Самарском областном суде выступил свидетель, который был знаком с Виктором Тарховым с 2010 года и поддерживал приятельские отношения. Мужчина рассказал о трогательном моменте, связанном с экс-мэром и его внучкой-убийцей. Об этом передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

«В 2015-2016 годах я был в офисе у Тархова, видел на столе фотографию Кати в рамке. Виктор сказал: «Солнышко мое, кровинушка моя, на тебя вся надежда» и поцеловал фото. Говорил, что внучка у него единственная. Ничего отрицательного о ней не рассказывал, хотя мы особенно не откровенничали, обсуждали просто житейские темы», – поделился свидетель.

В целом мужчина характеризует Виктора как приятного, интеллектуального человека, с которым было приятно и поговорить, и поработать. Последний раз они виделись в 2016 году, но созванивались, поздравляли друг друга с праздниками.

3 января 2025 года он позвонил Тархову, чтобы в очередной раз поздравить, но тот уже не отвечал. С его номера пришло сообщение: «Я в Москве, по семейным делам. Скоро буду. Перезвоню». Свидетель обратил внимание, что подписано было необычно: «ВАТ», хотя раньше Виктор не писал, а просто перезванивал.

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