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НовостиОбщество23 июля 2026 5:24

Беспилотную опасность в Самарской области отменили 23 июля

В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности
Александра ТАЙБАТРОВА
Беспилотная опасность в Самарской области действовала около шести часов

Беспилотная опасность в Самарской области действовала около шести часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 23 июля в Самарской области отменили беспилотную опасность. Напомним, что ее объявляли накануне ночью.

«Отбой беспилотной опасности в Самарской области», – написал в своем канале в МАКС губернатор Вячеслав Федорищев около 09.00.

Беспилотная опасность в Самарской области действовала около шести часов. В регионе вводили режим «ковер». В самарском аэропорту Курумоч пока действуют ограничения на полеты, несколько самолетов задерживаются. Также жители региона могли столкнуться с ограничениями в работе мобильного интернета. В остальном же беспилотная опасность не повлияла на жизнь самарцев.

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