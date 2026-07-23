Работу мобильного интернета ограничивают, чтобы обеспечить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мобильный интернет ограничили в Самарской области 23 июля. Ночью в регионе объявили беспилотную опасность. В таких случаях работу мобильного интернета ограничивают, чтобы обеспечить безопасность граждан и защиту инфраструктурных объектов.

Даже при ограничениях вы всегда можете читать самые свежие новости на сайте samara.kp.ru, ведь мы входим в «белый» список. Прямой сейчас читайте, что на 11 перекрестках в Самаре отремонтировали трамвайные пути, а школьник из Сызрани набрал 300 баллов на ЕГЭ.

Кроме того, в Самарской области работает сеть точек доступа к бесплатному wi-fi.

Также в Самарской области 23 июля ввели режим «ковер», аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет самолеты. Несколько рейсов задерживаются.

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