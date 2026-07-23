Семь самолетов из Самары задерживаются 23 июля

Аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров в условиях ограничений на использование воздушного пространства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ночью 23 июля ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч. Это было связано с беспилотной опасностью, которую уже отменили. А вот аэропорт пока не принимает и не отправляет самолеты.

«Аэропорт продолжает обслуживание и поддержку пассажиров в условиях ограничений на использование воздушного пространства», – прокомментировала пресс-служба Курумоча.

Ограничения действуют уже более шести часов. На вылет задерживают семь самолетов в Анталью, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Хургаду, Москву (три рейса). Также есть задержки в расписании полетов до Самары: позже графика прилетят рейсы из Худжанда, Антальи, Москвы, Санкт-Петербурга.

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