Самарский облсуд оставил под арестом коммерческого директора СПЗ-4

Суд оставил решение без изменения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд продлил арест коммерческому директору ООО «СПЗ-4» Юрию Журбе до 11 сентября. Бенефициар подал жалобу, а суд оставил решение без изменения, об этом сообщается на сайте инстанции.

Ранее СПЗ-4 поставило на завод китайские подшипники, выдав их за собственную продукцию. Ущерб по контракту уже превысил 300 миллионов рублей, а с учетом возможных новых эпизодов может перевалить за миллиард.

Юрий Журба один из трех бенефициаров подшипникового завода, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Предприятие не производило подшипники и не имело для этого технологической возможности. При этом бенефициары участвовали в тендерах предприятий ВПК. Ранее они просили отпустить их из СИЗО к женам, но суд отказал.

Напомним, что в 2018 году Самарский подшипниковый завод признали банкротом.

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