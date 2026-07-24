В Тольятти допросили охранника, который насадил 10-летнего ребенка на забор в Тольятти. Ребенок умер на следующий день в больнице от полученных травм. Видео допроса 58-летнего мужчины опубликовал СК Самарской области.
«На мой объект залезли трое пацанов. Я вышел, чтобы пресечь их действия», – рассказал охранник на допросе.
Двое детей успели убежать. Третьего охранник схватил за ноги и с силой потащил на себя. В результате он насадил ребенка на пику, из которых состоял забор.
Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти по неосторожности. Его хотят арестовать: об этом будет ходатайствовать следствие.
Ход расследования уголовного дела взял на контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Ранее СК опубликовал фотографии с места трагедии.
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