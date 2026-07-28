Жену экс-мэра Самары Наталью Тархову в последний раз видели 20 декабря 2024 года

Тарховых никто не видел с декабря 2024 года. Фото: Евгений Мелехин

Стало известно, когда, предположительно, могли быть убиты Виктор и Наталья Тарховы. Супруги перестали выходить на связь в конце 2024 года, а в феврале 2025 года по подозрению в убийстве задержали их единственную внучку Екатерину. По версии следствия, она отравила родственников, потом с помощью сообщника расчленила тела, прокрутила через мясорубку, смешала с гречкой и выкинула в мусорку. Останки тел Тарховых искали на полигоне, но ничего не нашли, точная дата их смерти не известна. Но показания нового свидетеля могут пролить свет на этот вопрос.

28 июля на очередном заседании выступила заведующая детским садом, который посещал правнук Виктора и Натальи Тарховых, сын Екатерины Маор. Женщина рассказала, что почти весь 2024 год именно Наталья Ивановна приводила мальчика в детсад, она же его оплачивала все услуги.

18 декабря 2024 года в детском саду был праздник, и Маора туда привела Наталья Тархова. Но после 20 декабря женщина перестала появляться. С 23 декабря мальчика приводила лишь няня, с которой он потом встретил Новый год.

Таким образом, Наталью Тархову в последний раз видели на людях в детском саду 20 декабря 2024 года. Ранее председатель ТСЖ дома на Вилоновской, где жили Тарховы, называла эту же дату, когда отвечала на вопрос о последней встрече с Тарховыми. Вероятно, после 20 декабря 2024 года и было совершено убийство, но вердикт вынесет суд.

«КП-Самара» ведет прямую трансляцию из зала суда 28 июля, что там происходит, читайте по ссылке.

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