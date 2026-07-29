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НовостиПроисшествия29 июля 2026 9:08

Самарский облсуд не выпустил из СИЗО гендиректора СПЗ-4 Котова

Гендиректор завода из Самары не смог обжаловать арест
Александра ТАЙБАТРОВА
Судебный акт оставлен без изменения

Судебный акт оставлен без изменения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский областной суд не выпустил из СИЗО гендиректора СПЗ-4 Дениса Котова. Ранее его отправил под арест Самарский районный суд по делу о мошенничестве.

«Судебный акт оставлен без изменения», – сообщили в облсуде 28 июля.

Вместе с гендиректором Котовым обвиняемыми по делу о мошенничестве являются коммерческий директор предприятия Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин. Все они находятся под арестом, но просили отпустить их. Ранее Журбу, как и Котова, суд из СИЗО не выпустил.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц, завели из-за поставок некачественной продукции. По версии следствия, под видом своей продукции завод продавал подшипники от фирм-посредников.

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