Концепцию новой станции метро у железнодорожного вокзала обсуждают в Самаре

На железнодорожном вокзале один из туннелей построен с возможностью выхода на станцию метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Возле железнодорожного вокзала Самары могут построить новую станцию метро. Ее концепцию обсуждают, рассказывал ранее на пресс-конференции начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Этот проект обсуждали еще в 2021 году.

«На железнодорожном вокзале один из туннелей построен с возможностью выхода на станцию метро», – говорил он.

Сроки строительства данной станции пока не определены, так как проект требует больших финансовых вложений.

Между тем, в Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Ее планируют открыть в 2027 году.

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