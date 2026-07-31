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НовостиОбщество31 июля 2026 9:06

Волга у Самары прогрелась до +23 градусов 31 июля

Температура воды в Самарской области потихоньку снижается
Елизавета ЖИРНОВА
У Самарцев еще есть время искупаться в Волге

У Самарцев еще есть время искупаться в Волге

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за похолодания и непогоды температура рек в Самарской области начала снижаться. Рассказываем про температуру воды в Волге на 31 июля 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

На Куйбышевском водохранилище у Тольятти показатель составил +22,5 градуса. На Саратовском водохранилище температура воды у Сызрани достигла +24 градусов, а у берегов Самары +23 градусов.

Напомним, ранним утром в пятницу на Самару обрушился мощный ливень. В последний день июля местами по региону прогнозируют грозу, ливень и порывистый ветер. Несмотря на приближение августа, теплая погода пока сохраняется. У Самарцев еще есть время искупаться в Волге.

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