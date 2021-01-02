Начало года — лучшее время для того, чтобы поставить перед собой новые цели и задачи. Но и со старыми нужно разобраться. Особенно если они находятся под пристальным вниманием общественности, как, например, резонансные и нераскрытые преступления. Журналисты «КП-Самара» вспомнили ТОП-5 громких дел, в которых правоохранителям обязательно нужно установить истину и привлечь виновных к ответственности в самое ближайшее время.Убийство Лидии БуслаевойВ 2021-м будет 10 лет с тех пор, как неизвестный зверски расправился с аспиранткой ПГСГА Лидией Буслаевой. Пожалуй, одно из самых загадочных происшествий региона за последние годы. Злодей не наказан, доказать чью-то вину у следователей пока не получается. Возможно, они все-таки смогут это сделать в ближайшие 12 месяцев.Тело девушки обнаружили 8 ноября 2011 года на пустыре рядом с поселком Новосемейкино. Картина перед следственно-оперативной группой предстала жуткая — на голове Лидии эксперты насчитали не менее 96 колотых ран. Предположительно, удары наносились отверткой. Впрочем, орудие убийства так и не нашли, как и другие вещдоки. Свидетелей трагедии тоже нет.Почти сразу после случившегося задержали известного тележурналиста, а ныне еще и сценариста Александра Игнашова. Его поместили в СИЗО на несколько дней, говорят, даже показывали фото трупа Буслаевой, требуя признания, но в итоге отпустили.Кроме косвенных улик против мужчины, работавшего в одном вузе с погибшей, у следователей ничего не оказалось. Сам Игнашов сначала отрицал какую-либо связь с Буслаевой, называл ее просто коллегой. Но в итоге выяснилось, что у них был роман, а Лидия от обладателя «Золотого пера» даже беременна. Однако, этого оказалось недостаточно. Александр категорически отрицал причастность к преступлению, и сейчас он не является подозреваемым. Более того, за 10 лет этот статус так никто и не получил.Дело «Чапаевского потрошителя»В родном городе Буслаевой в 2019 году тоже произошло страшное. В Чапаевске в общежитии на улице Менделеева 4 октября нашли мертвой в своей комнате 55-летнюю Елену Денисову. Ее тело изуродовали — отсекли грудь, вспороли живот, вытащив внутренности... Погибшую укрыли простыней, она напоминала кокон. Увиденное шокировало даже бывалых ритуальщиков.Убийцу не поймали и по сей день. На причастность к преступлению проверяли сына жертвы, он даже давал признательные показания, все подробно описывал, но потом отказался от своих слов. Да и следы, найденные на месте, с ним совсем не совпали.Многочисленные опросы людей, проверка окружения убитой, дали мало положительной информации. Известно, что она любила выпить и жила весьма скромно. Зацепка сейчас есть только одна.— В ходе расследования уголовного дела была обнаружена запись с видеорегистратора, где видно, что за некоторое время до убийства потерпевшая идет по улице с мужчиной на территории микрорайона «Берсол», — сообщили следователи.Кто этот человек на кадрах, как близко он знал Елену — пока не известно. Но вероятность того, что именно это и есть тот самый «чапаевский потрошитель» — так прозвали убийцу местные жители — существует. Всех, кому известна какая-либо информация о незнакомце, просьба обращаться по телефону: 8(846) 339-12-10. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.Убийство Гарика АветисянаВ ночь с 14 на 15 июля в Самаре лишили жизни 27-летнего Гарика Аветисяна. Его хладнокровно застрелили возле собственного дома на улице Советской Армии. У парня практически не было шансов защититься, потому что он ничего не видел.— Он гулял с друзьями и приехал где-то в районе часа ночи к себе. Подошел к домофону. Пока открывал дверь, неизвестный из кустов три раза в него выстрелил из дробовика и скрылся, — рассказали корреспонденту «Комсомолки» оперативники.По факту убийства в СУ СК по региону возбудили уголовное дело, но отыскать злоумышленника пока не выходит. Силовики считают, что произошедшее может быть связано с перестрелкой, произошедшей 26 мая 2014 года на улице, где жил Гарик. Тогда там из-за женщины устроили конфликт две армянские компании. Два человека погибли, несколько получили ранения.— Старший брат потерпевшего тогда был задержан, сейчас он уже осужден. Есть версия, что он через родственника пытался оказать давление на свидетелей, чтобы выйти пораньше, добиться пересмотра дела и прочего. Кому-то это могло не понравиться, — поделился источник, знакомый с ситуацией.Сыщики отрабатывают разные варианты развития событий, но пока они не принесли результата. Дело находится в категории «нераскрытых».«Лифтовый» извращенец из ТольяттиВ Автомобильной столице тоже не все спокойно. Там неизвестный молодой человек периодически нападает на представительниц прекрасного пола. Забегает за ними в лифт, где домогается, демонстрирует гениталии и совершает развратные действия. Летом минувшего года в Тольятти даже всерьез заговорили о появлении очередного маньяка.В списке пострадавших на сегодня как минимум трое. Первый эпизод датирован 3 сентября 2019 года. Тогда подозрительный тип засветился в подъезде № 6 дома № 8 на бульваре Космонавтов.— В лифте он совершил развратные действия в отношении двух школьниц. В связи с этим следственным отделом Автозаводского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ, — объяснили в Следственном комитете.Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения, но это не помогло его отыскать. Общественность тоже не смогла по снимкам опознать извращенца. И уже 27 мая 2020 года он снова напомнил о себе. Опять на бульваре Космонавтов.— В подъезде дома № 3 «б» он зашел в лифт за взрослой девушкой. Снял штаны и заставил ее смотреть, как занимается самоудовлетворением, — описывали местные жители. — Все очень напуганы! Он может быть опасен, и его нужно лечить!Нападавший и в этот раз попал на видео, но его никто не узнал. В СК ему предложили сдаться, но ответа также не получили. Всех, кто знает развратника, просят обращаться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13. Расследование продолжается.Кража из банкоматаСамый свежий случай в нашей подборке. Ночью 30 ноября в период с 2:37 до 3:29 двое неизвестных провернули дерзкую кражу денег из банкомата в аптеке на улице 70 лет Октября в Тольятти.— Они взломали замок, проникли внутрь помещения, Вскрыли устройство и забрали оттуда более 250 тысяч рублей. В результате отработки видео с камер наблюдения удалось составить приметы похитителей, — отметили стражи порядка.В ГУ МВД России по региону подозреваемых описали следующим образом:1) мужчина, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Одет: светлая куртка с капюшоном, бейсболка, на лице черная маска, темные брюки, в руках рюкзак темный со светлыми вертикальными вставками, черные ботинки;2) парень, рост 175-177 см, среднего телосложения. Одет: темная куртка с капюшоном, кроссовки черного цвета со светлыми вставками;По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Точная сумма ущерба устанавливается, не исключено, что она составляет несколько миллионов рублей.Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о происшествии и личностях разыскиваемых, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший пункт ОВД или по телефонам (8482) 93-46-02, 93-46-21, 020. Конфиденциальность гарантируется!Конечно, это не все преступления, в которых нужно отыскать правду. Их гораздо больше. Но мы уверены, что все жулики, насильники и душегубы будут наказаны. И чем раньше это произойдет, тем лучше!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Топ самых громких преступлений года в Самарской области по версии начальника уголовного розыскаРуководитель УУР ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов в большом интервью «КП-Самара» поделился успехами оперативников и подробностями резонансных дел (подробности)