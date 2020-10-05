Топ самых громких преступлений года в Самарской области по версии начальника уголовного розыска

Павел Жилюнов рассказал, что главное для сотрудников уголовного розыска - чувство справедливости Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Сегодня, 5 октября, большой праздник у всех оперативников нашей страны. Их служба, несомненно, является одной из самых захватывающих в полиции. Сегодня ей исполняется 102 года. В преддверии праздника журналист «КП-Самара» поговорил с начальником управления уголовного розыска регионального ГУ МВД России Павлом Жилюновым о работе его коллектива в непростой период и о самых резонансных преступлениях последнего времени.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЛИСЬ В ДОМА

— Расскажите, какие преступления являются самыми актуальными в этом году?

— Из-за сложившейся ситуации в стране и мире много людей сидели дома, некоторые продолжают оставаться на самоизоляции. В связи с этим очень много было «пьяной» преступности в домашних условиях. Родственники переругались, подрались, устроили поножовщину. Все эти преступления, как правило, очевидные, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.

Много краж из супермаркетов. Прямо в открытую воровали — и взрослые, и дети. В основном речь идет о злоупотребляющих людях. Забирали продукты, алкоголь — был случай, что один человек полную тележку нагрузил и выкатил. Этими делами не только мы занимались, но и другие службы.

— Задерживали похитителей?

— Конечно. Иногда это успевали делать охранники торговой точки. У нас же было интересное дело по целой серии краж. Два парня обворовывали магазины с пластиковыми дверьми, в основном пивные. Начали в Самаре, потом и в Тольятти 30 эпизодов набралось.

Весна-лето. Всегда в масках, разная одежда. Отжимали двери монтировкой, забирали только деньги — 5, 30, 40, 80 тысяч рублей. За день 2-3 магазина. В каждом находились 2-3 минуты. Забегали, хватали деньги и убегали. ГНР приезжает на место — их уже нет, дверь захлопнута.

Мы стали выяснять детали и обратили внимание, что в Тольятти они всегда воровали с 5 до 6 утра. Как раз, когда в город приезжает первый автобус из Самары. Так мы поняли, что они иногородние. Потом подозреваемые стали ездить на такси, время ограблений изменилось. В итоге мы их поймали. Один из задержанных уже судим ранее.

— Прирост был только по этим преступлениям?

— Нет, у нас наблюдался и рост дистанционных мошенничеств. Многие люди сидели в интернете, чем еще дома заняться? Блокировки сайта, мошеннические продажи через «Авито», по этим и другим схемам были преступления. Мы постоянно даем профилактику мошенничеств с использованием средств связи и активно занимаемся такими делами.

— Изменился ли из-за эпидемиологической обстановки график работы уголовного розыска?

— Разве что формат работы немного изменился. Сейчас у нас практически исключены все контактные совещания. Общаемся в основном в дистанционном режиме, по сети. В этом есть свои плюсы, все происходит быстрее. Лично собираемся по преступлениям, где присутствуют моменты, которые по видео не обсудишь. А так все дистанционно — даже сегодня поздравили начальников по видеоконференции, никаких корпоративов не будет.

Подход к работе не изменился. Самоизолировались только те, у кого были признаки болезни. Остановить работу уголовного розыска нельзя никак. Преступления совершаются, и мы всегда ходим на службу.

С УБИЙСТВАМИ ОПЕРАТИВНИКИ СПРАВЛЯЮТСЯ

Всех, кто знает, где находится подросток, просят откликнуться Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— Сколько преступлений совершено в этом году?

— Есть небольшой рост зарегистрированных преступлений — на 1 процент — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев тогда было 32561 преступление, а сейчас 33726, по линии ОВД — 31574. Раскрыты больше половины преступлений — 19202, 17569 — по линии ОВД. Больше стало убийств, но по ним практически стопроцентная раскрываемость.

— Убийств намного больше стало?

— В том году на этот период было 98 убийств, а сейчас 109. Из относительно недавно совершенных на сегодня нераскрытыми остаются три — убийство женщины в Борском районе, убийство мужчины на улице Советской Армии и прошлогоднее убийство в Чапаевске.

В Борском районе 29 января в своей квартире была обнаружена 72-летняя женщина с ножевыми ранениями. Мы установили, что она уроженка Борского, но всю сознательную жизнь проработала на Севере. У нее неплохая пенсия была. Жила одна, в квартире в двухэтажном доме. Сейчас отрабатываем круг ее общения.

На Советской Армии в июле застрелили 27-летнего молодого человека. Он гулял с друзьями и приехал в районе часа ночи домой. Подошел к домофону, около дома фонарь горит. Открывал дверь, когда неизвестный из кустов три раза в него выстрелил из дробовика.

Несколько лет в этом же дворе был конфликт между армянскими семьями. Тоже стреляли. Старший брат потерпевшего тогда стал подозреваемым в нанесении смертельных травм другому человеку. Его задержали, он сбежал, но мы его поймали. Сейчас он осужден. Возможно, эти дела как-то связаны.

В Чапаевске в канун Дня уголовного розыска, 4 октября 2019 года, неизвестный зверски убил женщину в общежитии. Жуткая картина была на месте происшествия. Подозреваемого пока нет. У нас получилось добыть видео, где потерпевшая накануне убийства проходит с каким-то мужчиной моложе ее. Идут рядом, чуть ли не под ручку — в сторону ее дома. Личность этого человека мы сейчас пытаемся установить. На месте преступления были изъяты потожировые следы вероятного преступника. Все окружение ее по ним максимально отработали. Нет совпадений. Вообще, мы тысячи людей проверили. Сейчас работу продолжаем.

— Как обстоит дело с без вести пропавшими? Там же тоже есть дела по статье «Убийство» и они считают нераскрытыми?

— Да, выше я сказал про те случаи, в которых были обнаружены тела. Что касается без вести пропавших, то у нас также есть несколько нераскрытых случаев.

До сих пор не найден Сафонов — бывший военный, пропавший в Рощинском. В Пестравском районе пропала гражданка Дусанова. Жила с мужем, он привел вторую женщину в дом, и его супруга исчезла. В Сергиевске после ссоры с женой пропал Владимир Белоглазов. Из очень давних в этом списке у нас числятся мама и дочка Барменковы. Мама сирота, родила ребенка, получила квартиру в 2009 году и пропала без вести. Считаем, что этот случай связан с серией «черных риелторов» из Тольятти, на счету которых несколько убийств из-за жилплощади. Обвиняемые там уже есть, делом занимается Следственный комитет России.

Также 105-я возбуждена по поводу пропажи подростка Иванова в Октябрьском районе. Все облазили, я сам лично участвовал в поисках на ЗИМе — ничего не нашли. Всем, кто знает, где находится мальчик, кто видел его, большая просьба — обратитесь в полицию или по телефону 112!

ДЕЛА ПРОШЛЫХ ЛЕТ НЕ ЗАБЫТЫ

Большой схрон изъяли на посту в Гранном Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Какие дела в 2020 году вам запомнилось больше всего?

— У нас много интересных дел. Так, в марте было изъятие крупной партии оружия. На посту — в районе поселка Гранный — остановили «Тойоту Камри», полностью груженную боеприпасами. Вышли на машину в ходе оперативных мероприятий. Водитель — участник бандитской группировки из Новокуйбышевска — перевозил с одного места на другое весь их схрон. Остановили, задержали, мужчина дал признательные показания.

Еще один громкий случай — нападение на юриста в конце прошлого года. У женщины сначала сожгли «Рав-4», примерно через неделю на нее лично напали. Человек налил в бутылку шампанского жидкость с запахом уксуса, специально, чтобы собака след не взяла, и хотел ударить потерпевшую по голове. В итоге он попал в низкий козырек подъезда, бутылка разбилась, и удар получился остаточным. Нападавший пырнул потерпевшую ножом и скрылся. Предполагаем, что преступление связано с профессиональной деятельностью пострадавшей в гражданских судах. Злоумышленника наняли, он ранее судим, приехал в Самарскую область из другого региона. Мы его задержали, дает признательные показания. Установлено, что мужчина некоторое время следил за женщиной, переодевался в бомжа, караулил ее возле мусорки, высказывал угрозы. Сейчас разбирательства продолжаем. Задержанный сознался в еще одном эпизоде — в Тольятти он сжег «БМВ» уже другому юристу.

На днях поймали двух «барсеточников». На перекрестках, на светофорах били окна в автомобилях и воровали. Давно работали, тяжело с ними пришлось — профессионалы. Эпизоды не только в Самаре, но и в соседних регионах, в частности в Казани и Ульяновске.

Летом мы задержали опытного угонщика. 18 с лишним краж он совершил лет пять назад. Сканировал и заводил иномарки с помощью технических устройств, которые делал сам. Ему дали 5 лет, 4 с чем-то отсидел и освободился. Начались кражи машин в Уфе. Там его сотрудники ППС останавливали, в сумке нашли сканер, устройства для удаленного запуска, перешивания программ, открывания дверей... Но с поличным мужчину не поймали, он уехал. Начались подобные преступления в Ульяновске. А в начале лета у нас угнали «Киа Рио». Потом еще одну и, наверное, месяц назад «Хендай Гретта». Спрятал ее, а мы нашли. Выставили засаду. Он пришел машину забирать, сел за руль, и мы его в похищенном автомобиле поймали.

В Пестравском районе нашли оружие "Законовских" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Есть ли успехи в работе по преступлениям прошлых лет?

— Да, у нас есть подвижки по нескольким уголовным делам. В частности, раньше была так называемая группировка «Законовские». В 2005 году пропал без вести в Пестравском районе один из ее участников. Недавно мы выяснили, что случилось, и установили причастных к исчезновению. Они дают показания, что его утопили в проруби. Мужчина боролся за лидерство в этой преступной группировке после смерти Законова, и заказчиками его убийства были другие претенденты. Тело погибшего пока не найдено.

На той неделе все в той же Пестравке мы изъяли схрон «Законовских». Закопаны были куча патронов, автомат, два пистолета, 4 гранаты. Все в целлофан замотано. Прятал еще один экс-лидер группировки Рыжов, ныне покойный.

Из преступлений прошлых лет раскрыли также убийство одного из криминальных авторитетов Новокуйбышевска в 2011 году. Он числился без вести пропавшим, потом возбудили дело по статье 105 УК РФ. Сейчас подозреваемые задержаны, они тоже имеют отношение к преступной группировке города. Делили что-то с потерпевшим. Зимой его застрелили, а тело выбросили в Волгу — на льду к нему привязали якорь и утопили.

Но есть неопознанные трупы, всплывшие вниз по течению в Саратове… вплоть до Астрахани. Мы все отрабатываем, проводятся генетические экспертизы. Возможно, что совпадения будут.

— Какие дела этого года можете называть резонансными?

— Так можно многие охарактеризовать. Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Создание банды». Мы задержали людей, которые грабили лиц, занимавшихся сбытом наркотиков.

В августе поймали подозреваемого в жестоком убийстве своих родителей на улице Ново-Садовой. Мужчина, лечившийся какое-то время в психдиспансере, ругался с ними, перед Новым годом его даже выгоняли из дома. И тут опять скандал — он просил денег, а они ему не давали. Он взял мачете и нанес отцу и матери смертельные ранения. Забрал две тысячи долларов сбережений и уехал в Санкт-Петербург. Там он устроил скандал в автобусе и был задержан, будучи в федеральном розыске. Наши ребята ездили его забирать.

О ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЧУВСТВЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

— Как обстоят дела с детской преступностью?

— Был небольшой рост с вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетних. Но, думаю, это за счет двух парней, которые совершали угоны старых отечественных автомобилей — «Нивы», «девятки», «классики». Раньше у них мотив был — угнать, покататься и бросить, а в последнее время нашли нелегальные металлоприемники и сбывали машины на металл. Обоим на момент начала преступлений не было 18 лет. Одному из них в этом году 18 исполнилось, мы, можно сказать, «праздновали». Сейчас они задержаны. Продолжаем разбираться.

— Против детей совершались преступления?

— Да, было несколько таких дел. Ими сейчас занимаются в региональном Следственном управлении СК РФ. Так, в конце лета задержали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера. Два эпизода у него сейчас — в Октябрьском и Промышленном районах. Дети по 5 лет. Схема такая — ребенок гуляет с мамой и папой, а злоумышленник сидит с котенком на руках в сторонке. Родители отвлеклись, а девочка к нему подходит. Он говорит: «Пошли за угол, дам с котенком поиграть, денег заплачу». Она уходит, а этот сам раздевается и ребенка трогает. Недавно он непристойными делами занимался прямо на лавочке, попал на видео, и мы его задержали.

В Промышленном районе девочка 7-ми лет жила с мамой. Женщина стала сожительствовать с мужчиной. Установлено, что весной он падчерицу изнасиловал, когда мама на работу ушла. Девочка в итоге погибла, выпав из окна. Сейчас делом занимаются следователи. Мы проводим сопровождающую работу.

— Как попасть в уголовный розыск? Ищите ли сотрудников?

— Отбор жесткий, как и в полицию, — по здоровью, по психологическим качествам. Сдаются все тесты и нормативы. Высшее образование необязательно, но перспектива, что его нужно получить, должна быть. Для дальнейшей роста, назначения на вышестоящие должности.

Весной по понятным причинам набор приостанавливался. Сейчас ВВК начала работать, с учетом требований — по записи, чтобы толпы не было. Некомплект по Самаре у нас 16 человек — 17 кандидатов. По области 48 человек — 49 кандидатов. Всего в регионе более тысячи сотрудников уголовного розыска.

Требования к кандидатам? Ответственность, внимательность, интерес и горящие глаза. У каждого сотрудника должно быть чувство справедливости, понимание того, что преступник должен понести наказание. И важна грамотность в законах, нужно грамотно оформлять свои действия, чтобы потом преступник не был оправдан. Но мы учим, делимся опытом. Наставничество у нас есть, ветераны постоянно передают свои знания, занятия проводим с ними как лично, так и в режиме видеоконференции.

Павел Жилюнов поздравляет всех коллег с праздником и желает им здоровья! Фото: Михаил ГОРЮНОВ

— Что хотите пожелать коллегам в этот день?

— Самое главное, что хочу пожелать, — это здоровья! Этот год показал, что в этом мире все зыбко, все перевернулось, у людей изменились интересы, появились новые. Желаю, чтобы люди, наши сотрудники, ветераны все это легко перенесли и чтобы все вернулось в старое русло, чтобы мы побороли все недуги, придумали вакцины и прочее. Уверен, что мы преодолеем сложности, а навыки, приобретенные в этот период, обязательно пригодятся.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям сотрудников уголовного розыска. Желаем им здоровья и успехов в профессиональной деятельности!

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