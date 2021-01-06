Новый год — праздник, но не у всех он проходит с хорошим настроением. Вряд ли особо радуются те, кто не знает, где сейчас их близкие, все ли у них в порядке. Без вести пропавших сотни, а то и тысячи, и всех их правоохранители должны найти. Журналисты «КП-Самара» составили свой ТОП-5 исчезнувших при загадочных обстоятельствах людей, которых в 2021 году сыщикам нежно обязательно отыскать.Анна КозинаМама двоих детей 27-летняя Анна Козина бесследно пропала 15 апреля 2014 года. По первым свидетельствам — ушла из дома в поселке Береза и просто перестала выходить на связь.Анна работала бухгалтером в администрации поселка Новый Буян. Ее искали целыми группами, но все безрезультатно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и выяснили, у Козиной был долг перед сестрой, они конфликтовали. Впрочем, со случившемся это связать не удалось, слишком много расхождений.Через несколько дней после случившегося задержали и проверяли на детекторе лжи мужа пропавшей Игоря. Вскоре после исчезновения Анны его машину видели на выезде из Березы. Сам он не скрывал, что является последним, кто видел жену, но уверял, что они просто поругались.— Мы поссорились в тот вечер. Сильно поссорились. Она ушла, сказав «пойду, погуляю». Оделась и вышла. Мы пили пиво с вечера, а ушла она около двух ночи, телефон дома забыла. Я выходил за ней минут через 15, не увидел ее. Подумал, что на лавочке где-нибудь. Обошел ближайшие — нету. Подумал, что к маме ушла, пошел домой, дети там спали одни, — рассказывал Козин корреспонденту «Комсомолки».В автомобиле мужа разыскиваемой не нашли следов, которые связали бы его с возможным преступлением. Игорь Козин сейчас не под следствием. Дело приостановлено, но оперативная работа продолжается.— Шансов, что Анну найдут живой, мало. Скорее всего, она жертва. Возможно, преступник сбросил ее в реку, а тело просто пока не нашли. Но могут быть и другие варианты, — поделился источник, знакомый с ситуацией.Оксана ЕфимоваДевушка тоже пропала 6 лет назад. Тогда ей было всего 14. Последний раз Оксана Ефимова выходила на связь с близкими 30 марта 2014-го. Ее искали вместе с 21-летним Александром Кучумовым, про которого сегодня тоже ничего неизвестно.Оксана проживала в поселке Управленческий, состояла на учете в полиции за нарушение комендантского часа, гуляла в сомнительных компаниях, но чего-то серьезного за ней не наблюдалось. В день исчезновения Ефимова просто не вернулась домой. Такое бывало и раньше, но с каждым днем тревога нарастала. Сигнал мобильного Оксаны в день пропажи зафиксировали в центре Управленческого, после этого он навсегда отключился. Пользователи социальных сетей сообщали, что видели ее в соседних регионах, но это было давно, и эти нити ни к чему не привели.Следователи возбудили дело по статье «Убийство», но сейчас оно приостановлено. Известно, что перед пропажей школьница пребывала не в лучшем эмоциональном состоянии. Ровно за день до того, как она исчезла, в самарском детдоме нашли трупы двоих ее друзей — Влада и Паши. Как позже установили следователи, они сотрудничали с зеком, распространяющим наркотики, и сами скончались от передозировки. Впрочем, какую-либо связь Ефимовой с этой трагедией так и не выявили.Отец пропавшей Евгений Ефимов с трудом верит, что его дочь жива. Слишком много времени прошло. Но, конечно, он надеется на лучшее.Владимир Белоглазов17 октября 2019 года 51-летний Владимир Белоглазов ушел из дома в селе Сергиевск и словно испарился. По словам его супруги, она проводила детей в школу, прилегла рядом с ним отдохнуть, а когда проснулась в 10 утра — его уже не было.Автомобиль во дворе, деньги, документы, телефон — все на месте. Куда делся, казалось бы, примерный семьянин — совершенно непонятно. Оперативники говорят, что пропаже этого человека предшествовала небольшая ссора с женой. Родные Владимира рассчитывали, что он ушел ненадолго, но и по сей день его ищут. Окрестности, леса и территория у озер осмотрены с квадрокоптера — ничего.Близкие Белоглазова регулярно прозванивают больницы и морги, социальные приюты и монастыри. Там мужчина не появлялся. Часто наводки поступают от народа, но и они ничем не помогают. Бывали случаи, когда хулиганы просто шутили над расстроенными потерей людьми.Родственники Владимира Белоглазова прокручивают в голове самые различные версии — его убили, похитили, взяли в рабство... Они верят, что он жив, но переживают, что мог потерять память и быть дезориентирован.Александр СафоновНе менее странным выглядит и дело Александра Сафонова. 29-летний парень пропал без вести 22 августа 2019 года. Незадолго до этого житель города Пугачев Саратовкой области уволился со службы по контракту в Рощинском. Именно в военном городке его и видели последний раз.— По версии следствия, в 18 часов Сафонов ушел от дома № 8 в поселке Рощинский в неизвестном направлении. Его местонахождение не установлено, в связи с чем имеются основания полагать, что Сафонов стал жертвой преступления, — сообщала пресс-служба СУ СК России по региону, возбудившая уголовное дело в связи с возможным убийством солдата-разведчика.По указанном адресу Сафонова призвели сотрудники местного отделения полиции, куда за несколько часов до этого молодого человека доставили военнослужащие, встретившие его на улице в неприметном и растерянном виде. У стражей порядка разыскиваемый провел несколько часов — они занимались установлением его личности.Мама Александра не опускает руки и бьется за то, чтобы его нашли. Ей даже удалось пообщаться с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, который обещал помочь в расследование. Больше всего Наталья Сафонова переживает, что ее сына куда-то увезли или избили и бросили. У следователей, занимающихся выяснением обстоятельств, такой информации пока нет.Владимир ПоповЛюбовь Попова из Сызрани продолжает искать своего 43-летнего сына-речника Владимира. Он странным образом исчез зимой 2014 года.— Мы постоянно общались — в «Одноклассниках» и по телефону. В конце января он решил провести отпуск у знакомого егеря на острове Коровий, за Волгой. Я его отговаривала. Мужской коллектив, нелюдное место, опасность, река. Всегда переживаешь за детей, какого бы возраста они не были. Мог он и выпить, как обычный человек — в свободное время, — делилась с журналистом «КП-Самара» Любовь.Попов успокоил мать, сказал, что отдохнет в другом месте, но все-таки поехал туда, куда и собирался. С ним были друзья и семейная пара. 28 января Владимир перестал отвечать на звонки и в социальных сетях. По словам его знакомых, он просто ушел с острова и все.Водолазы проверяли акваторию Волги, но тщетно. Не помогли и кинологи с собаками. В моргах Любовь сына тоже не нашла. Зато там она встретила частного детектива, тот обещал помочь, что-то делал, но в итоге получил 30 тысяч рублей, но ничем по факту не посодействовал.Сейчас женщина не исключает, что Владимир Попов попал в какое-то непонятное общество или у него что-то с памятью. Больше всего она боится, что с сыном что-то случилось на острове, и он никуда оттуда не уходил.Этой пятеркой число пропавших в губернии не ограничивается. Многие жители ищут своих близких и надеются на помощь полицейских и просто неравнодушных граждан. Если вы знаете что-то о местонахождении указанных людей или других исчезнувших — незамедлительно сообщите в ближайший ОВД, по телефону 112, волонтерам «ЛизаАлерт» или на почту kpsamara@phkp.ru. Помочь можно, главное — действовать!