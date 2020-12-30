Ангелину морила голодом родная мать, Аню избил отчим, 3-летнего Никиту мамаша оставила одного в подъезде на несколько часов. Всем этим детям помогают тольяттинские волонтеры. Сначала их объединил общий чат в соцсетях, потом они создали группу «Право на счастье», а в этом году подали документы на создание некоммерческой организации (НКО). Потому что поняли: они реально могут помогать, и чтобы их воспринимали всерьез, нужно и самим стать серьезнее. Корреспондент «КП-Самара» поговорил с женщинами, для которых нет чужих детей, чтобы узнать, как они стали волонтерами, зачем им это и как окружающие относятся к их деятельности.Татьяна Солдатенкова: готова помочь каждомуТатьяна – риелтор, у нее пятеро детей: старшему сыну уже 20, младшему – 10 месяцев. Татьяна признается: всегда всем вокруг помогала – то продукты покупала нуждающимся, то детские вещи раздавала семьям с малышами.- В 2017 году знакомая мне говорит: живет у них в селе семья с детьми-близнецами, мама с малышами не гуляет, мальчишку она еще иногда видит в окошке, а девочку – нет. У меня аж все в душе всколыхнулось, - вспоминает Татьяна Солдатенкова. - Решила я к этой семье сходить с двумя подружками, чтобы узнать, может, помощь какая нужна. В квартиру мама Надежда М. нас пустила, внутри стоял запах перегара, было грязно, картофельные очистки валялись среди банок с соленьями плесенью. Ужасная картина. Навстречу нам вместе с мамой мальчишка выбежал – любопытный такой, приветливый. За ними какая-то тень в сторону метнулась, я не разглядела, кто это был.Был ноябрь, холодно уже, в доме были включены обогреватели, а проводка – старая, того и гляди полыхнет. Татьяна с подружками стали интересоваться: как помочь? Это везде у вас по дому провода поменять нужно? Пока осматривали их, как-то незаметно прошли в комнату, где стоял диван, на котором кто-то лежал, прикрытый сверху одеяльцем.- Я приподняла одеяло, а там она: худенькая, прозрачная, избитая, маленькая – одни глаза, и вся одежда в фекалиях. Я ужаснулась, тем более, что девочка была одного возраста с моим сыном. Ее мать после этого сразу начала на нас кричать и выгнала прочь, - так Татьяна впервые увидела Ангелину.Женщина пошла в сельский медпункт: по ее словам, там сразу поняли, о какой семье идет речь, но заявили, что дети на учете стоят в Жигулевске и заниматься ими никто не будет. Дальше она отправилась в полицию, но и там сочувствия не встретила:- Там мне сразу сказали: вы чего лезете? Это не ваше дело! Мы сейчас вообще протокол напишем на вас, что вы незаконно к ней в жилое помещение проникли, а может быть, и украли у них что-то, - рассказывает Татьяна. – В органах опеки отреагировали адекватнее: заверили, что ситуацию взяли на контроль, все будет хорошо. И я поверила. Тем более, что в соцсетях увидела: Надежде сделали ремонт в доме, мебель подарили, одежду и игрушки для детей. Казалось, что все хорошо.А в 2018 году Ангелина попала в больницу в крайнем истощении. Так стало известно, что на самом деле в семье к девочке лучше относиться не стали, и дело было вовсе не в финансовых тредностях.Екатерина Удельнова: не смогла пройти мимоУ Екатерины свой интернет-магазин игрушек и сын с дочкой 6 и 7 лет. В 2018 году они попали в больницу, у обоих детей было воспаление легких. Туда же поступила Ангелина с бабушкой. У девочки все тело было в синяках, выбиты передние зубки, более того, в 2 года и 8 месяцев она весила всего 8,2 кг.- Мы увидели ее в общем коридоре. Она была, как привидение: маленькая, худенькая, прозрачная, молчаливая девочка. Женщины, которые были с ней в одной палате, рассказывали, что она закрывала голову руками, когда к ней бабушка подходила и вообще казалась испуганной, рядом с ней, - вспоминает Екатерина Удельнова. - До этого волонтерством я не занималась, а тут всю ночь не спала, все думала, чем можно помочь этой малышке.Этой же ночью кто-то опубликовал в соцсетях фотографию Ангелины, вкратце описал ее состояние и попросил привезти ей хотя бы горшок: горе-мамаша не смогла собрать для дочери в больницу все необходимое.- Под этим постом в интернете началось бурное обсуждение, самые активные девочки создали общий чат, мы стали там договариваться, как собрать денег для Ангелины, что ей купить, чем помочь, куда обратиться. Начали с органов опеки и ДПН, потом ходили к депутатам, ездили в село, где мама девочки жила. Но нас все в ответ только запугивали. Мне, например, сказали что-то типа: за свою семью бы переживали, мы ведь и к вам с проверкой прийти сможем. Я парировала: да приходите, пожалуйста, в любое время, мне скрывать нечего. А некоторые девочки испугались. Так из 26 человек нас через несколько месяцев осталось восемь, - говорит Екатерина Удельнова.Александра Штемпелева: никогда не сдаетсяАлександра Штемпелева тоже раньше работала риелтором, сейчас сидит в декрете, у нее двое детей: старшей дочке 17 лет, младшей – три годика.Волонтеры говорят: именно она нашла в себе силы продолжить борьбу за Ангелину, когда у других уже опускались руки. Возможно, все благодаря тому, что для нее-то волонтерство не было в новинку: со школы она помогала одиноким старикам и инвалидам. А в 2017 году, когда на всю страну прогремела история про убийство 3-летней Олеси Шовкун в Хабаровске, вступила в группу памяти, которую создала группа активистов на Дальнем Востоке и вместе с ними добивалась достойного наказания для родителей-убийц: матери в итоге дали 16 лет колонии, ее сожителю – пожизненное.- Муж сначала к моему волонтерству относился отрицательно, говорил «Зачем тебе это надо? Занимайся своими детьми», - признается Александра Штемпелева. - Я его спросила: «А как ты можешь спокойно спать, понимая, что происходит такое? Я вот не могу». Со временем муж смирился. Тем более, что старшая дочка, видимо, пойдет по моим стопам. Сейчас она учится на социального педагога, в будущем мечтает стать детским психологом.Александра Штемпелева обратилась за помощью к волонтерам из Всероссийского движения «Защитим детей», вместе с ними они составили обращение в Следственный комитет.- Когда после полугода безрезультатных обращений во все инстанции по поводу Ангелины у многих стали опускаться руки, а на нас никто не реагировал, стало казаться, что систему победить невозможно, и все бесполезно. Я спать не могла, есть не могла, все думала: как так, неужели ребенка вернут такой матери? Тогда я стала подбадривать девочек, искать другие выходы – мы привлекли СМИ. Это подействовало, поднялась шумиха, девочки воспряли. Главный двигатель – Марина – тоже, после этого ее уже было не остановить, - сейчас о тех трудностях Александра Штемпелева уже вспоминает с улыбкой.Марина Федотова: вечный двигательМарина Федотова работает парикмахером-колористом, у нее двое детей, сейчас с мужем они ждут рождения третьего.- Мое волонтерство началось с Ангелины. Я помню этот день: 31 июля 2018 года я увидела в соцсетях пост про нее, внизу были сотни комментариев, я включилась в обсуждение, а 1 августа уже села в машину и рванула в село: с мамочкой встретиться не удалось, зато я пообщалась с соседями, с главой поселения, органами опеки. Стало понятно, что семья действительно неблагополучная, более того, похожая ситуация в 2017 году была. Органы опеки отреагировали нервно: вы кто такие, вам что – больше всех надо? – вспоминает Марина Федотова. – Но когда я увидела Ангелину, ее тоненькие ручки и ножки, то не могла больше жить спокойно, внутри все как будто перевернулось.Волонтеры ставили перед собой цель – добиться, чтобы Ангелина улыбалась и была счастлива. И цель достигнута. Малышку и ее брата у матери забрали, Надежду М. лишили родительских прав, признали виновной в истязании дочери и дали условный срок. Ее дети сейчас живут у своего дяди – он оформил все необходимые документы, чтобы стать им по-настоящему родным, в том числе с точки зрения государства.- Недавно я была у них в гостях, и увидела, что они счастливы, - радуется Марина Федотова. – Миша первый подбежал обниматься, Ангелина подошла с деловым видом: «Ну давай, обнимай меня», дядя их всем нашим волонтерам варенья передал. Именно для этого мы и делаем то, что делаем.Конечно, не все истории заканчиваются благополучно. Более того, не все подопечные согласны с тем, что им нужна помощь – тогда волонтеры обращаются за помощью к органам опеки и в СМИ. Число обращений в «Право на счастье» все увеличивается, сейчас у волонтеров около десятка подопечных.- Сейчас мы оформляем НКО, я буду руководителем, - рассказывает Марина Федотова. – Если честно, мы хотим большего: в будущем мечтаем открыть кризисный центр для женщин и детей. Сейчас в Тольятти есть один такой, но, чтобы попасть туда, нужно собрать множество справок. Мы бы хотели, чтобы женщина или ребенок в опасной ситуации могли туда приехать в любое время дня и ночи без многочисленных формальностей. Есть дети, которые в 7-8 лет сбегают из дома, где их избивают. Пусть лучше они будут с нами, чем ночуют в подвалах или заброшенных зданиях. Мы хотим сотрудничать с органами опеки, психологами, юристами и полиции – чтобы оперативно помогать всем, кто в этом нуждается. И надеемся, что мы сможем достигнуть с ними взаимопонимания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Тольятти трехлетний малыш несколько часов просидел в подъезде, прикованный к коляскеСоседи говорят, что его мать в это время была пьяная и валялась в траве во дворе дома. Разбираемся, что произошло (подробности)Предновогоднее чудо: в Самарской области дети, которых морила голодом родная мать, обрели семьюБрата и сестру из дома малютки забрал их двоюродный дедушка, он и раньше готов был ухаживать за малышами, но ему запрещали (подробности)В Самарской области 11-летняя девочка заменила мать младшим братьям и сестрамВ сентябре она попала в центр реабилитации, что не так с ее семьей сейчас разбираются следователи (подробности)