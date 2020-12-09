Предновогоднее чудо: в Самарской области дети, которых морила голодом родная мать, обрели семью

Вчера дети уехали из дома малютки домой. Фото: предоставлено волонтерами

- Этот день, наконец, настал! Ангелина и Миша поехали домой! – ликуют тольяттинские волонтеры. Именно благодаря неравнодушию обычных матерей 2,5 года назад удалось спасти две маленькие жизни, а теперь – найти им дом, где их будут любить всем сердцем.

Напомним, история эта произошла в одном из сел под Тольятти. Надежда М. родила двойню: Мишу и Ангелину. Возлюбленный Надежду бросил, а обиду на него женщина перенаправила на детей. С мальчиком обращались в общем-то неплохо, а вот девочке пришлось худо. Впоследствии Надежда признается: уж больно малышка на папашу была похожа, вот и доставалось ей.

В ноябре 2017 года, когда по селу поползли слухи о том, как обращаются с детьми в этой семье, к Надежде М. наведались волонтеры. Изначально они хотели узнать, чем помочь мамочке, которая одна тянет двоих детей. Но, когда увидели, как худенькая Ангелина лежит в кроватке в грязных колготках, поняли, что помогать нужно детям.

В 2017 году впервые стало известно о проблемах в семье. Фото: предоставлено волонтерами

По словам волонтеров, когда они попросили помощи у органов опеки, им порекомендовали не совать нос не в свое дело. Не прошло и года, как Ангелина попала в больницу. В 2 года и 8 месяцев, она весила всего 8,2 кг, передние зубки выбиты, все тело в синяках. На маленькую пациентку обратили внимание мамочки, которые лежали с ней в одной палате. Особенно им показалось подозрительным, что мать в больнице появилась всего пару раз, а с девочкой лежала ее бабушка, при виде которой малышка закрывала глаза и обхватывала голову руками, как будто спасаясь от ударов.

Фотографии изможденного ребенка выложили в соцсети, после чего поднялась шумиха. Следователи начали масштабную проверку органов опеки, допустивших такое, плюс возбудили уголовное дело на Надежду М., детей у нее забрали и отправили в дом малютки.

По итогам расследования горе-мамаше предъявили обвинение в истязании дочери, умышленном причинении ей средней тяжести вреда здоровью, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Гособвинение просило ей 6 лет лишения свободы, но суд назначил ей три с половиной года условно.

Малышка попала в больницу в 2018 году в крайнем истощении. Фото: предоставлено волонтерами

Однако вскоре после этого Надежду М. лишили родительских прав, хотя она уверяла суд, что осознала ошибки, детей полюбила всем сердцем и хочет стать им хорошей матерью.

Сразу после этого дядя Надежды М. начал собирать документы, которые дадут ему право забрать Мишу с Ангелиной себе. Когда судили его племянницу, он рассказывал: однажды увидев, как у Ангелины отбирают даже корку хлеба, он пришел в ужас. Он много раз просил Надежду отдать ему хотя бы внучку, раз ей так тяжело найти немного доброты в своем сердце для малышки. Но добился только того, что с ним практически оборвали общение.

Те самые волонтеры, которые когда-то спасли брата с сестрой, теперь помогают их новому опекуну. К этому времени волонтеры уже образовали организацию «Право на счастье»:

- Недавно мы привезли игрушки для детей, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» руководитель организации «Право на счастье» Марина Федотова. – Дедушка очень переживает, что не справится, но мы видели, с какой теплотой он относится к этим малышам, как любит их, поэтому уверены, что теперь у них все будет хорошо. А если что – мы всегда поможем.

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