В Самарской области растет число больных коронавирусом

Проверки лекарств в аптеках, обновления в больнице им. Середавина, министр в Кинель-Черкасском районе и очаг заболеваемости в Пестравском районе. Эти и другие последние новости коронавируса в Самарской области за 28 октября 2020 года обсуждаем прямо сейчас.

Цифры: коронавирус в Самарской области на 28 октября 2020 года

С начала пандемии в Самарской области заболели 15 297 человек. За последние сутки добавились 151 новый случай - это новый осенний рекорд. Большая часть зараженных - в Самаре, 60 человек. 25 - в Тольятти. По-прежнему в реордсменах Красноярский, Волжский, Ставропольский районы.

В Пестравском районе нашли еще 17 пациентов с коронавирусом. 6 человек - контактные. В предыдущие двое суток в этом районе нашли еще 39 больных. Как объяснили в Роспотребнадзоре, речь идет об очаге заболеваемости в оном из пансионатов Пестравского района. Конкретное название заведения не оглашается, однако известно, что в районе находятся несколько пансионатов для ветеранов и пожилых людей.

Министр в районах

В Похвистневском и Кинель-Черкасском районах достаточно много заболевших, 227 и 169 соответственно. Еще 187 человек болеют в Похвистнево. Во вторник министр здравоохранения Армен Бенян провел рабочий день в визитах в центральную рабочую больницу. Он проверил, как в этих районах борются с коронавирусом, как работают врачи, в достаточной ли мере оказывается помощь жителям.

В частности он отметил, что при поражении до 30% пациенты могут лечиться дома, если у них нет более тяжелых симптомов.

Кстати, главврач пятой горбольницы Тольятти Николай Ренц назвал одну из причин очередей в поликлиниках и больницах региона. 10% среди болеющих - это медицинские работники, по этой причине врачей не хватает. ТАкже он отметил, ч то в регионе в 10 раз больше пневмоний, чем в прошлом году. И это тоже одна из причин высокой вовлеченности в процесс медицинского персонала

В больнице Середавина новые приемные покои

Пациентам в больнице им. Середавина теперь будет гораздо комфортнее ожидать госпитализации или исследования на компьютерном томографе. Как рассказал главврач ковидного госпиталя, здесь открылось новое отделение для ожидания в холле второго этажа. Здесь есть места для сидячих и лежачих больных, пациентам смогут также оказать первую помощь. Также в госпитале тестируют новый компьютерный томограф, скоро его отправят в красную зону.

Общественники побывали в самарских аптеках

Общественники проверили, хватает ли в самарских аптеках лекарств. Фармацевты рассказали, как делают запасы и посетовали на ажиотажный спрос. Губернатор дал поручение формировать необходимый запас препаратов, а жителей попросили не скупать антибиотики и не складировать их дома - все равно испортятся.

Другие новости в течение дня читайте на сайте kp.ru. Самая точная и правдивая информация для наших читателей.