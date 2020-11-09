«Все ждали, что мы сдадим детей»: удочерившая девочек с миллионными долгами семья закрыла все кредиты

Елена стала мамой двум замечательным девочкам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Хотела сделать себе черновик, накидать, кого не забыть поблагодарить. Но в итоге поняла: все эти имена я и так помню, всегда буду этим людям благодарна, - признается Елена Белова. Мы встречаемся с ней в большой кофейне, расположенной в одном из торговых центров Самары. На этом же месте год назад она в растерянности показывала документы и недоумевала: как так получилось, что после удочерения двух девочек они с мужем должны всем вокруг почти 2 млн рублей? Чтобы разобраться, что к чему, и погасить чужие долги, потребовался почти год, шумиха в прессе, вмешательство общественников, юристов, депутата Госдумы и мецената. Расскажем обо всем поподробнее.

Детские голоса в доме

Елена и Александр вместе уже почти 20 лет, воспитали чудесного сына Сашу. Пара очень хотела еще детей, но все никак не получалось. Решили взять ребенка из приюта, но в очереди оказались… на 300 месте. Вдруг в мае Елене предлагают не одного, а сразу двух детей: Насте – 8, Сашеньке – 5, девочки осиротели в марте, в детском доме им очень тяжело.

«Где одна, там и две», решили Елена и Александр, взяли семейные фотографии и поехали знакомиться с малышками. Уже 17 июля сестры переступили порог нового дома, в оформлении документов семье очень помогла Лилия Иванова из органов опеки Кинельского района. Девочки сразу начали называть Елену и Александра «мамой» и «папой», а брата Сашу – исключительно «братом».

Саша и Настя очень редко говорят вслух о своей прошлой жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Я не знаю, что они помнят о своей маме, - признается Елена Белова. - По имени они ее никогда не называют, максимум, «она» говорят. Мы не скрываем, что у них когда-то была другая мама, но «мелкая» вряд ли над этим задумывается. А старшая переживает: у нас в семье все голубоглазые блондины, а она одна – шатенка с карими глазами. Недавно показала ей фотографии моей мамы – она тоже темненькая, рассказала ей про гены, а заодно напомнила: она родная и любимая.

Девочкам пришлось привыкать к самым обыденным вещам: что у каждого в доме – своя зубная щетка и расческа, что мама по утрам плетет косички, что в холодильнике всегда есть еда, а сыр-косичку можно не только нюхать, но и есть. Конечно, в небольших количествах. Но раньше им и это было, видимо, запрещено.

Проблемы пришли, откуда не ждали

Так и выяснилось, что биологическая мама девочек – Светлана – выпивала и не особенно беспокоилась за детей.

В этом году Настя пошла в четвертый класс, Саша пока еще - в детском садике Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Они как-то вспомнили, как их ночью полицейские с улицы забирали, где они гуляли допоздна, потому что домой идти не хотелось. У меня аж волосы дыбом встали, - рассказывает Елена Белова. – Это как же плохо маленьким девочкам должно быть дома?

Дальше - больше. Еще когда Настя и Саша были в детском доме, органы опеки открыли наследственное дело. При удочерении кандидатов в родители сразу предупредили: у покойной остались долги - она не платила за коммунальные услуги в «однушке», где жила с дочками. На тот момент речь шла о 50 тысячах рублей. Беловы решили оплатить долг: ведь тогда девочки вступят в наследство и получат квартиру, которая наверняка им в будущем пригодится.

Однако осенью, когда процедура вступления в наследство уже подходила к концу, выяснилось, что есть еще одна квартира – «двушка», взятая в ипотеку. За это жилье остался невыплаченным кредит, штрафы, пенни, коммуналка – общая сумма долгов покойной плавно приблизилась к 2 млн рублей. Как вспоминают Беловы, на все вопросы им отвечали: ваши дети – ваши проблемы, платите, отказываться уже поздно.

Семья не была готова столкнуться с такими проблемами, но они все преодолели вместе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Елена – кондитер, Александр – механик, в семье лишних денег не было: на руках двое вчерашних сирот да сын-выпускник школы, к чему им чужая ипотека? Первым на просьбу о помощи откликнулся директор Общественной организации «Домик детства» Антон Рубин: он много лет помогает детям-сиротам и приемным родителям, повидал всякое, но даже он за все время своей работы с такими долгами столкнулся впервые.

На грани

К делу подключилась опытнейший адвокат Нина Иванова, которая сумела разобраться в хитросплетениях бумаг. Но вместе с Беловыми она как будто попала в замкнутый круг: если судья из Чапаевска Наталья Канафьева была на их стороне, то самарские суды не видели проволочек в действиях приставов, которые за 3 года не смогли продать с торгов злосчастную «двушку». Квартиру давным-давно истребовал банк, поняв, что должница платить за нее не собирается. А сами приставы находили все новые и новые долги покойной Светланы, из-за чего счета семьи Баловых арестовали, а на имущество наложили запрет регистрационных действий.

- Я помню, как мне позвонили соседи и сказали, что приходили приставы в ту квартиру, где мы раньше жили, чтобы описывать наше имущество. Я меня начался приступ паники. На последние деньги купила видеодомофон, вызвала мастера, чтобы поставить его. После чего строго-настрого запретила девочкам открывать дверь кому-то, кроме членов семьи, - с ужасом вспоминает это лето Елена Белова.

Девочки отлично чувствовали, что родителям тяжело, и пытались вести себя, как можно лучше Фото: Предоставлено героем публикации

Отношения в семье стали напряженными: после удочерения Саши и Насти они взяли «трешку» в ипотеку, но из-за пандемии коронавируса доходы упали, тут еще с Беловых стали взыскивать чужие долги, каждый новый день приносил все более неутешительные вести.

- После мне сказали, что в такой ситуации приемные родители чаще всего просто возвращают детей обратно в детский дом. От нас ждали того же. Если честно, мне кажется, и девочки боялись: они же видели, как я ночами не сплю над кипой бумажек, как плачу от бессилия, как мы с мужем «срываемся» друг на друга. Но у нас ни разу не возникало мысли отказаться от девочек, - твердо говорит Елена Белова. – Мы верили, что все это сможем преодолеть только вместе.

Счастливая развязка

После того, как историю Беловых рассказали корреспонденты «КП-Самара», к делу подключился депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Самарские чиновники и органы опеки выделили деньги для погашения части расходов семьи. Россельхозбанк, который некогда забрал ипотечную «двушку» в счет погашения долгов покойной Светланы, подарил ее обратно Насте и Саше, плюс оплатил часть долгов по коммуналке, которая накопилась за несколько лет. Остатки долгов биологической матери девочек оплатил меценат, который просил не называть его имя – он просто перечислил деньги и пожелал счастья семье, которая выдержала все испытания, но не отказалась от двух сирот.

Семья надеется, что все их проблемы остались в прошлом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В последние несколько дней Беловы живут, ощущая смутное беспокойство: вроде бы все наладилось, но непривычно как-то – вдруг еще что всплывет? Так что пока они стараются не расслабляться.

Тем временем девочки вовсю придумывают, чего бы попросить у Деда Мороза на Новый год. В прошлый раз они незадолго до праздника нашли по дороге в школу под елкой огромного кота. На объявление о найденыше никто не откликнулся, так что Тубас с тех пор живет с ними как напоминание о том, что чудеса случаются.

- Я так благодарна всем, кто помог нам, это кажется теперь настоящим чудом, - признается Елена Белова. – Пусть у нас и у вас все проблемы останутся в прошлом, берегите себя и свои семьи, будьте счастливы.

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