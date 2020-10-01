Многодетной семье из Самарской области, которая удочерила двух сирот и "попала" на 2 млн рублей, подарили квартиру

Банк согласился отдать девочкам квартиру, которую их биологическая мама ранее брала в ипотеку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Загадочная история с удочерением сирот, к которым прилагались долги на 2 млн рублей, похоже, близка к счастливому завершению.

Девочки с сюрпризом

Напомним, Елена и Александр в прошлом году забрали из детского дома двух чудесных девочек. А осенью узнали: их дочки являются "счастливыми" наследницами долгов своей матери. Сумма долгов плавно приближается к 2 млн рублей.

Стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что женщина с дочками жила в "однушке", за коммуналку платила не слишком исправно, в итоге задолжала около 50 тысяч рублей. Но это еще "цветочки".

Каким-то образом она взяла в ипотеку "двушку", вскоре перестала платить по кредиту, пустила туда квартирантов, но на счета за "коммуналку" по-прежнему внимания не обращала. В итоге к моменту ее смерти весной прошлого года сумма долгов с учетом штрафов и пени как раз приблизилась к 2 млн рублей. Вся эта сумма тяжким бременем легла на плечи новых родителей.

Старшая сестра в этом году пошла в четвертый класс, младшая станет первоклашкой в следующем году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После публикации в "Комсомолке" семье обещали помочь: долги списать, с кредитом разобраться. К решению проблемы подключился депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Кто помогал, а кто - не очень

"Россельхозбанк", который некогда выдал ипотечный кредит, еще в декабре прошлого года заверил Елену и Александру: к вам нет никаких претензий, учреждение заберет "двушку" в счет погашения долгов. И даже если с торгов она будет продана за мЕньшую сумму, разницу доплачивать не придется.

А вот с долгами за коммуналку ситуация получилась весьма странная. Администрация Чапаевска помогла погасить их и выдала семье материальную помощь. Но судебные приставы вновь и вновь "находили" все новые исполнительные производства.

Банк согласился отдать девочкам квартиру, которую их биологическая мама ранее брала в ипотеку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сначала - по долгам за электроэнергию от 2016 года. Елена и Александр говорят, что эти "несчастные" 10 тысяч рублей уже взыскивали с биологической матери девочек.

Потом "объявился" еще один долг - за потребительский кредит в банке "Хоум кредит". Семья узнала об этом, когда попыталась продать автомобиль - тут выяснилось, что перерегистрировать его нельзя. Елена и Александр поехали в банк, чтобы узнать, о каком долге идет речь, и выяснили, что к ним у банка претензий нет. А кредит брал брат Александра - у них полностью совпадают инициалы.

На просьбу редакции "КП-Самара" объяснить, как могла произойти ошибка, и кто понесет за нее ответственность, в Службе судебных приставов ответили:

- Благодарим за предоставленную информацию по исполнительному производству. По данному факту Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводится проверка. В настоящее время предоставление комментария преждевременно.

Теперь у девочек есть мама, папа и старший брат Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Счастливый конец?

Пока приставы разбираются, что происходит в их рядах, на помощь Александру и Елене вновь пришел депутат Александр Хинштейн, плюс к делу подключились прокуроры.

- Удалось организовать рабочую встречу с представителями банка, и его представители решили простить долг семье усыновителей и сохранить за их дочками ипотечную квартиру, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре. - Вчера стороны подписали соответствующее соглашение.

Как проходили переговоры, на радио "Комсомольская правда-Самара" в ближайшее время расскажет депутат Александр Хинштейн. Он также ответит на вопросы слушателей и подписчиков нашей группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пара удочерила двух девочек и унаследовала кредиты их горе-матери на 2 миллиона рублей

Родители не собираются отказываться от девочек, но не понимают, почему приставы не взыскивали долги с еще живой женщины и куда делось страхование жизни (подробности)

Ипотеку закроют, коммуналку пересчитают: в Самаре помогут приемной семье, унаследовавшей 2 миллиона долгов

Банк пошел на мировую с родителями двух малышек, мама которых оставила им в наследство долги, а власти обещали разобраться с недоплатой по коммуналке (подробности)

Банк не будет взыскивать деньги с семьи, удочерившей детей с долгами их матери по ипотеке

Кредитное учреждение высказало свою официальную позицию (подробности)

Ваши дети - ваши проблемы? В Самаре суд не помог семье, удочерившей детей с долгами их матери по ипотеке

После того, как семейная пара взяла из детдома двух девочек, выяснилось, что теперь они должны погасить долги их бывшей матери - около 2 млн рублей (подробности)

В Самарской области из-за чужого долга у семьи арестовали все имущество

Долги за коммуналку принадлежат умершей женщине, чьих детей забрала к себе пара (подробности)

«Денег должен брат, а отвечать опять нам?» На многодетную семью из Самарской области снова повесили чужой долг

«Комсомолка» продолжает разбираться в сложной ситуации Елены и Александра, которые удочерили двух девочек и оказались в крупных долгах до 2 млн рублей (подробности)