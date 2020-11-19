В Самаре отдали под суд мужчину, который кинул гранату в жену-судью, а попал в полицейского

Алексей Балакирев вину признает частично и уверяет, что никому не хотел вреда Фото: Александра БУДАЕВА

Самарские следователи закончили работу над громким во всех смыслах делом. Речь идет о попытке убийства женщины-судьи, которая произошла этим летом. К ней домой пришел пьяный муж с гранатой, во время ссоры он бросил взрывное устройство, от которого женщину защитили полицейские. К счастью, все участники событий остались живы.

Героический рывок

Елена и Алексей Балакиревы разошлись уже давно: мужчина нигде официально не работал, выпивал, «мотал нервы». Елена Балакирева работает судьей в Шестом кассационном суде Самары, так что ей нужно быть спокойной и собранной. Муж съехал в частный домик, она осталась в квартире на улице Буянова

27 июля Алексей заявился «поговорить», был пьяный, агрессивный. Услышав громкие крики, соседи вызвали полицию. Стражи порядка - лейтенант полиции Максим Пименов и прапорщик Анатолий Солдатов - приехали около 9 часов вечера.

Как позже рассказывали полицейские, к их приезду вся голова у Елены Балакиревой уже была в крови, внутри квартиры стоял мужчина. У него в руках была граната с выдернутой чекой. Женщина кинулась к полицейским, а мужчина в это время кинул в их сторону гранату.

Осколки от гранаты все равно разлетелись по лестничной клетке Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Максим Пиментов среагировал моментально: схватил Елену Балакиреву и прикрыл ее собой от взрыва. Его напарник, Анатолий Солдатов прикрыл входную дверь, чтобы осколки не разлетелись по всей лестничной площадке – вдруг там еще люди?

После этого, хотя оба полицейских были ранены, они сумели отобрать у Алексея вторую гранату и скрутить его.

Провалы в памяти

29 июля в Самаре решали, что же делать с Алексеем: оставить его на свободе, отправить под домашний арест или в СИЗО.

Следствие просило для него арест – в обоснование приводили угрозы, которые он высказывал своей жене два дня назад: «без меня ты жить не будешь». Елена Балакирева восприняла такие обещания всерьез. И хотя она лично не присутствовала на заседании, обеспечение ее безопасности, вероятно, сыграло немалую роль. Алексея заключили под стражу.

Вторая граната, которую изъяли у мужчины, тоже оказалась боевой Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Сам он о том, что натворил, помнил смутно:

- Я очнулся на полу в полиции, что было, точно не помню, но ни жену, ни полицейских, убивать не хотел, - заверил мужчина судью.

Этой же позиции он придерживался и во время следствия: да, виноват, пришел с гранатами, но не хотел на самом деле никому навредить. Откуда гранаты? Да расплатился ими кто-то со мной сто лет назад за ремонт машины, уже и не вспомнить, кто это был.

Выводы следствия

К подобным провалам в памяти следователи отнеслись критически. Сегодня стало известно, что Алексею Балакиреву предъявили обвинение по трем статьям: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконные приобретение, хранение или ношение взрывных устройств.

Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете, вину мужчина признал частично, он остается под стражей.

Полицейских в больнице навестили руководители УМВД Самары Фото: принтскрин видео.

Вторая изъятая у него граната Ф-1 признана экспертами боевой. Что было бы, взорви он и ее тоже – предполагать сложно.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Самарский областной суд. В общей сложности по этим статьям мужчине грозит 20 с лишним лет лишения свободы.

Полицейских же, которые действовали быстро, смело и решительно, наградили: приказ о вручении им медалей «За доблесть в службе» подписал министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев.

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