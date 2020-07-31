2020-07-31T12:47:11+03:00
Происшествия

А был ли миллион долларов США? В Самаре отменили приговор фитнес-тренерам, попавшимся на вымогательстве

Скандальное дело о нападках на владельца сети АЗС Олега Бузина снова рассматривают в суде, защита фигурантов считает, что преступления квалифицированы неправильно
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Известный фитнес-тренер Игорь Буйлин отрицает свою вину в вымогательстве и поджогахИзвестный фитнес-тренер Игорь Буйлин отрицает свою вину в вымогательстве и поджогахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Нападение на знакомой дороге

Громкая история о вымогательстве миллиона долларов США у собственника сети АЗС «Олви», директора ООО «Октанол» Олега Бузина снова в центре внимания. Казалось бы, летом прошлого года все закончилось, обвиняемых отправили в колонии строгого режима, но недавно ситуация поменялась — апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело на пересмотр.

На скамье подсудимых все те же. Фитнес-тренер Игорь Буйлин. Его коллега и, по версии следствия, инициатор преступлений Александр Красков, а также их знакомые — Евгений Люлев и таксист Александр Агиткин.

Правоохранители уверены, что все четверо причастны к террору в адрес Бузина, начавшемуся в 2017 году. Так, 15 августа Агиткин имитировал выполнение дорожных работ на участке, по которому обычно Олег ездит на работу. Предприниматель остановился, а псевдо-ремонтник стукнул лопаткой по его иномарке. Началась ссора, к месту событий подбежали Буйлин и Люлев. Как говорит пострадавший, его колотили руками и ногами, били электрошокером и брызгали в глаза слезоточивым газом.

Знакомое лицо в деле

Спустя 9 дней на улице Димитрова Евгений Люлев облил водой супругу бизнесмена, возвращавшуюся из медицинской лаборатории в автомобиль к мужу. Следом, с августа по декабрь 2017-го, на заправочных станциях, принадлежащих потерпевшему, происходили ЧП. Зафиксировано несколько поджогов.

Кроме всего прочего, Бузину периодически звонили с угрозами. Во время одного из таких вызовов ему и озвучили цифру в миллион долларов и напомнили про облитую жену, заявив, что в следующий раз вместо воды в бутылке будет кислота. Кончилось все тем, что мужчина нанял государственную охрану. А позже он опознал своих обидчиков по фотографиям, которые ему показывали оперативники.

Дело рассматривают в Советском районном суде Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дело рассматривают в Советском районном суде СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане немало удивились, узнав, что среди задержанных есть Игорь Буйлин. Еще бы — лицо «из телевизора», пропагандировавший ЗОЖ, хороший друг звезд местного шоу-бизнеса и автор специального курса «Секрет красивых ягодиц». Молодой человек не спорит со своей причастностью к преступлению, но категорически отрицает тот факт, что вымогал у кого-то деньги.

«Он не вымогал и не поджигал»

— Мы не согласны с квалификацией, которую ему вменили. Его действия и наказание — 8 лет лишения свободы — несоразмерны. Они приписывают всей группе вымогательство миллиона долларов, но Буйлин никогда не называл сумму, он о ней и не знал, — делится с корреспондентом «КП-Самара» адвокат Игоря Анна Давыдова. — Он только звонил по просьбе своих знакомых и просил вернуть некий долг. Потерпевший говорит, что не было никакого долга, но Игорю-то откуда это известно?

Согласно позиции юриста, ее подзащитный просто откликнулся на предложение подзаработать. Да, он участвовал в том самом конфликте 15 августа, но лишь заступался за Агиткина после возникшей потасовки. Серьезных травм Бузину фитнес-тренер не причинил, про миллион ничего не говорил.

Игорь провел за решеткой уже больше двух лет Фото: соцсети

Игорь провел за решеткой уже больше двух летФото: соцсети

— Тогда потерпевший видел его не больше минуты. А спустя время он уже на записях поджога АЗС узнает Игоря в неразличимом силуэте. Более того, с этими поджогами вообще непонятно, какой был ущерб причинен. Документально озвученные суммы ущерба ничем не подтверждаются, это и стало основной причиной отмены приговора, — добавляет Анна.

По словам Давыдовой, сейчас их задача — добиться того, чтобы с Буйлина сняли обвинения в вымогательстве и поджогах. Максимум, что он, по ее мнению, делал — занимался самоуправством. Остальные обвинения — лишние.

Похожие цели преследуют и другие защитники. До нового вердикта пока далеко. Процесс на самой активной стадии проходит в Советском районном суде. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

29 лет «строгача» на четверых: в Самаре осудили фитнес-тренеров и их друзей, вымогавших 1 миллион долларов у бизнесмена

Также осужденные обязаны выплатить владельцу сети АЗС Олегу Бузину, которого они терроризировали почти год, больше двух миллионов рублей (подробности)

«Думал, сердце разорвется»: самарский бизнесмен рассказал, как фитнес-тренеры и их друзья вымогали у него миллион долларов

Олег Бузин нанял себе государственную охрану и думал, что столкнулся не с бывшим компаньоном, а с тольяттинским криминалитетом (подробности)

Обливали жену и жгли заправки: в Самаре известный фитнес-тренер и его друзья вымогали миллион долларов у нефтяника

Владельца сети АЗС Олега Бузина неизвестные травили почти год, сейчас дело дошло до суда, трое обвиняемых уверяют, что их ввели в заблуждение (подробности)

В Самаре по подозрению в вымогательстве задержан фитнес тренер

По месту жительства мужчины проведен обыск (подробности)

В Самаре фитнес-тренера и троих его подельников будут судить за вымогательство у бизнесмена 1 миллиона долларов и угрозы его жене

Кроме того, эти же люди обвиняются в поджогах нескольких автозаправок и офиса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
А был ли миллион долларов США? В Самаре отменили приговор фитнес-тренерам, попавшимся на вымогательстве
Скандальное дело о нападках на владельца сети АЗС Олега Бузина снова рассматривают в суде, защита фигурантов считает, что преступления квалифицированы неправильно
А был ли миллион долларов США? В Самаре отменили приговор фитнес-тренерам, попавшимся на вымогательстве
Скандальное дело о нападках на владельца сети АЗС Олега Бузина снова рассматривают в суде, защита фигурантов считает, что преступления квалифицированы неправильно
Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле
Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП»
«Жена гуляла с ребенком, они ни с кем не общались»: соседи рассказали об отношениях в семье рэпера Энди Картрайта
В парадной дома 134 на Невском проспекте всю ночь работали следователи, а сейчас там дежурят журналисты, которые пытаются выяснить, что на само деле произошло в нехорошей квартире музыканта
Новости 24
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб