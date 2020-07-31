А был ли миллион долларов США? В Самаре отменили приговор фитнес-тренерам, попавшимся на вымогательстве

Нападение на знакомой дороге

Громкая история о вымогательстве миллиона долларов США у собственника сети АЗС «Олви», директора ООО «Октанол» Олега Бузина снова в центре внимания. Казалось бы, летом прошлого года все закончилось, обвиняемых отправили в колонии строгого режима, но недавно ситуация поменялась — апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело на пересмотр.

На скамье подсудимых все те же. Фитнес-тренер Игорь Буйлин. Его коллега и, по версии следствия, инициатор преступлений Александр Красков, а также их знакомые — Евгений Люлев и таксист Александр Агиткин.

Правоохранители уверены, что все четверо причастны к террору в адрес Бузина, начавшемуся в 2017 году. Так, 15 августа Агиткин имитировал выполнение дорожных работ на участке, по которому обычно Олег ездит на работу. Предприниматель остановился, а псевдо-ремонтник стукнул лопаткой по его иномарке. Началась ссора, к месту событий подбежали Буйлин и Люлев. Как говорит пострадавший, его колотили руками и ногами, били электрошокером и брызгали в глаза слезоточивым газом.

Знакомое лицо в деле

Спустя 9 дней на улице Димитрова Евгений Люлев облил водой супругу бизнесмена, возвращавшуюся из медицинской лаборатории в автомобиль к мужу. Следом, с августа по декабрь 2017-го, на заправочных станциях, принадлежащих потерпевшему, происходили ЧП. Зафиксировано несколько поджогов.

Кроме всего прочего, Бузину периодически звонили с угрозами. Во время одного из таких вызовов ему и озвучили цифру в миллион долларов и напомнили про облитую жену, заявив, что в следующий раз вместо воды в бутылке будет кислота. Кончилось все тем, что мужчина нанял государственную охрану. А позже он опознал своих обидчиков по фотографиям, которые ему показывали оперативники.

Дело рассматривают в Советском районном суде СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане немало удивились, узнав, что среди задержанных есть Игорь Буйлин. Еще бы — лицо «из телевизора», пропагандировавший ЗОЖ, хороший друг звезд местного шоу-бизнеса и автор специального курса «Секрет красивых ягодиц». Молодой человек не спорит со своей причастностью к преступлению, но категорически отрицает тот факт, что вымогал у кого-то деньги.

«Он не вымогал и не поджигал»

— Мы не согласны с квалификацией, которую ему вменили. Его действия и наказание — 8 лет лишения свободы — несоразмерны. Они приписывают всей группе вымогательство миллиона долларов, но Буйлин никогда не называл сумму, он о ней и не знал, — делится с корреспондентом «КП-Самара» адвокат Игоря Анна Давыдова. — Он только звонил по просьбе своих знакомых и просил вернуть некий долг. Потерпевший говорит, что не было никакого долга, но Игорю-то откуда это известно?

Согласно позиции юриста, ее подзащитный просто откликнулся на предложение подзаработать. Да, он участвовал в том самом конфликте 15 августа, но лишь заступался за Агиткина после возникшей потасовки. Серьезных травм Бузину фитнес-тренер не причинил, про миллион ничего не говорил.

Игорь провел за решеткой уже больше двух летФото: соцсети

— Тогда потерпевший видел его не больше минуты. А спустя время он уже на записях поджога АЗС узнает Игоря в неразличимом силуэте. Более того, с этими поджогами вообще непонятно, какой был ущерб причинен. Документально озвученные суммы ущерба ничем не подтверждаются, это и стало основной причиной отмены приговора, — добавляет Анна.

По словам Давыдовой, сейчас их задача — добиться того, чтобы с Буйлина сняли обвинения в вымогательстве и поджогах. Максимум, что он, по ее мнению, делал — занимался самоуправством. Остальные обвинения — лишние.

Похожие цели преследуют и другие защитники. До нового вердикта пока далеко. Процесс на самой активной стадии проходит в Советском районном суде. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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