Коронавирус в Самарской области, последние новости на 11 августа 2020: больше свободы и детсадов

В кинотеатрах Самарской области уже принимают гостей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Последние новости про коронавирус в Самарской области на 10 августа 2020 года внушают оптимизм. Губернатор Дмитрий Азаров выпустил новое постановление и теперь в регионе можно еще больше. Сняты несколько новых ограничений. Особенно радостно фитнес-центрам, бассейнам и частным баням - теперь здесь можно привечать 50% посетителей от изначального числа.

Также хорошая новость для любителей культурной жизни: с 1 сентября разрешено открыться концертным залам и театрам, в зале может быть до 50% от запланированного числа посетителей, все должны сидеть минимум через кресло. 17 августа в театре оперы и балета пройдет первый концерт в посткоронавирусной реальности с участием симфонического оркестра Большого театра.

Еще одно долгожданное послабление: с последней недели августа в регионе намерены запустить в нормальном режиме работы детские сады. Также с 1 сентября дети должны пойти в школу - без малейших ограничений.

В Самарской области уже открылись кинотеатры - журналисты КП-Самара посмотрели, как здесь принимают гостей. А в конце августа все-таки должен пройти ВолгаФест - с 24 по 30 августа, на набережной состоятся мастер-классы и интересные культурные мероприятия.

Тем временем ситуацию с коронавирусом в Самарской области на 10 августа назвать идеальной невозможно. Дело в том, что количество заболевших с каждым днем неуклонно растет - пусть и ненамного. За последние сутки в регионе подтвердились 50 случаев коронавируса. До этого - 48 и 43 соответственно. Было меньше: до 30 пациентов в сутки. По прежнему большее число больных находят в Самаре. За последние сутки троих заболевших нашли в Похвистневском районе.

Больше всего пациентов находят среди людей с проявлениями пневмонии и ОРВИ. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 7272 случая коронавируса. Умерли 107 человек, а выздоровели 5472 человека. Медицинское наблюдение проводят в отношение 390 человек.

Тестирование на новую коронавирусную инфекцию проводится сегодня в достаточном объеме, однако губернатор поручил еще лучше тестировать учителей, соцработников и представителей предприятий.