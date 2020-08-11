«Многие остались на залитых руинах»: как выживают погорельцы из Запанского, где пожар уничтожил 10 домов

От многих домов после пожара ничего не осталось Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Помощь нужна сейчас, а не потом

Масштабный пожар в поселке Запанской в Самаре, произошедший рано утром 8 августа, прогремел на всю страну. Из-за неисправной электропроводки и взорвавшегося газового баллона загорелись 10 домов, без крыши над головой остались почти 50 человек. Помощи они не получили до сих пор.

— Полностью сгорел дом мамы моего мужа, где она проживала с его шестилетней сестрой и отчимом. За эти выходные нам удалось собрать лишь вещи первой необходимости для ребенка, ищем вещи на взрослых, — рассказывает местная жительница Ольга Гаврилова.

Близким Ольги тоже нужна помощь Фото: соцсети

По словам Ольги, что информации по поводу ЧП в новостях было много. Власти обещали предоставить жилье, компенсацию, но вот уже третий день ничего этого у людей нет. Они элементарно не знают, на что надеяться и как быть дальше.

— Хотим получить законную компенсацию, материалы для строительства дома или все, что угодно, что может нам сеи час помочь, — добавляет девушка. — Помощь нужна сейчас, а не за то время, пока будет идти уголовный процесс.

Неравнодушные земляки

Дом Натальи Ворониной из Запанского, к счастью, в западню не попал — полыхало на другой стороне. Но она не прошла мимо случившегося и вместе с группой активистов помогает пострадавшим. В частности, речь идет о семье Степановых.

— Мы помогали им в разборе почти полностью сгоревшего дома. Второй этаж весь выгорел, его не восстановить, на первом уцелела одна небольшая комната и маленькая кхуня, но основную стену тоже надо укреплять и утеплять, — делится Наталья. — Прямо за ней был самый центр этого ужасного пожара. Игорь и Настя успели только вывести детей, как дом уже полыхал. Они чудесные, добрые люди, у них трое деток: две дочки — 17 и 6 лет и 14-летний сын.

В доме Степановых надеются укрепить стену, за которой полыхал огонь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам Натальи, сбор помощи Степановым и другим потерпевшим ведется по адресу Неверова, 19. В данный момент актуальны постельное белье, полотенца и одеяла, кухонная посуда, продукты и бакалея. Финансовую поддержку можно оказать по номерам, привязанным к Сбербанку: 89084196476 Елена Ивановна Яндулова; 89370631543 Елена Владимировна Маслова, 89879495153 Воронина Наталья Анатольевна.

— Могу сказать, что много людей остались в своих обгорелых домах. Мы помогаем им как можем. На Неверова ведется общий сбор, — делится Наталья в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». — На участках погорельцев мы помогаем в разборах сгоревшего, выносе мусора. А все продукты, вещи и деньги распределяют в ТОСе на всех пострадавших.

Материальную компенсацию обещают в самое ближайшее время

11 августа на проблему отреагировали и в администрации города. Мэр Елена Лапушкина на оперативном совещании в правительстве заявила, что материальную компенсацию погорельцам выдадут в ближайшее время. Приемы граждан уже проводятся. Кроме выплаты денежных средств, нуждающимся помогут в восстановлении документов.

От второго этажа у Степановых ничего не осталось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помимо этого, в поселке хотя наладить инфраструктуру, которая поможет оперативно справиться с подобными ситуациями. Лапушкиной, а также главе департамента по вопросам общественной безопасности Юрию Иванову и начальнику регионального ГУ МЧС поручили приобрести для Запанского пожарно-технический комплекс «Шквал».

Напомним, что примерно в 4-50 утра, в субботу 8 августа, на улице Железноводской в доме № 23 у электрического чайника замкнула аварийная проводка. Огонь разгонял сильный ветер, а еще в здании взорвался газовый баллон. Он полетел в другие жилища, добавляя пламени и туда. Пожар тушили почти 8 часов. Сгорели 10 домов. Лишь чудом обошлось без жертв. Погорельцам предложили разместить в школе № 134, но, как показало время, жить там согласились не все.

Как сообщила областная прокуратура, по факту пожара в Запанском уже возбуждено уголовное дело. Сейчас разбирательства продолжаются.

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