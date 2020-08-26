В Самарской области из-за чужого долга у семьи арестовали все имущество

Елена, Настя и Саша познакомились чуть больше года назад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Год назад Елена и Александр удочерили двух девочек, а теперь вынуждены выплачивать долги их покойной матери. Недавно пара решила продать машину, чтобы погасить часть долгов, но выяснилось, что она арестована. Как и квартира, и банковские счета.

В день нашего приезда Саша, Настя и мама вечером идут в школу за учебниками. Настя в этом году - ученица 4 класса. Прошлый год выдался для сестер богатым на события: знакомство с новыми папой, мамой и старшим братом - тоже Сашей. Переезд в новую квартиру, которую родители взяли в ипотеку, чтобы у детей были свои комнаты. Перевод в другую школу и долгие занятия с репетиторами и мамой Леной - в прежней жизни девочки росли как-то сами по себе, и за их успеваемостью особо не следили.

Девочки прошли все испытания, полюбили новую семью, начали привыкать к счастливой и спокойной жизни.

Настя в этом году идет в четвертый класс, Саша пока еще ходит в детский сад Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прошлое напоминает о себе, когда их новая мама Лена вдруг расстраивается. В последнее время это случается все чаще.

Девочки от своей биологической мамы Светы унаследовали не только квартиру, но и долги, выплачивать которые теперь приходится Елене и Александру.

Напомним, Светлана с дочерьми жила в однокомнатной квартире, каким-то образом ей удалось взять в ипотеку «двушку». За кредит и коммуналку она не платила, и в итоге ее детям перешли долги на сумму почти в 2 млн рублей.

Девочки привыкли к новой счасливой жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

После публикации в «Комсомолке» семье обещали помочь представители власти разных уровней.

Вопрос с ипотечной квартирой и правда удалось решить: банк уверяет, что заберет «двушку» в счет погашения долга и никаких претензий к семье больше предъявлять не будет.

А вот с долгами по коммуналке все сложно. Часть долга списали, часть оставили, и чужие долги судебные приставы сейчас взыскивают с Елены и Александра.

Девочки отлично чувствуют настроение мамы и понимают, что некоторые проблемы связаны с ними Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы решили продать машину, чтобы погасить часть ипотеки, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Елена. – Сделку провели, новые владельцы уже страховку оформили. Приехали перерегистрировать автомобиль в ГИБДД, а там говорят: она арестована! Как так-то? Почему нам ничего не сказали?

По словам Елены, позже им удалось выяснить, что арест наложен не только на машину, но и на квартиру, в которой они живут, а еще – на банковские счета членов семьи.

Более того, предположительно, приставы пытаются взыскать долг в размере чуть более 10 тысяч рублей за оплату электроэнергии, который с покойной Светланы В. уже взыскивали.

Елена надеется, что все неприятности рано или поздно закончатся, и она сможет всю себя посвящать детям Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Мы не получали ни одного документа о наложении ареста на имущество этой семьи от судебных приставов, поэтому даже не знаем точно, в рамках какого исполнительного производства они действуют, следовательно, не можем обжаловать их действия, - прокомментировала ситуацию адвокат Нина Иванова, которая представляет интересы Александра и Елены в судах.

Семья написала жалобы в разные инстанции, «Комсомолка» также обратилась к главному судебному приставу Самарской области с просьбой разъяснить ситуацию.

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