«Он олицетворял пустоту»: полицейский рассказал, как задерживал отчима убитой 2-летней девочки

Семья Проскуриных оказалась настоящим кошмаром для малышки Фото: соцсети

«Это мой косяк»

Убийство 2-летней Ксюши из Тольятти никого не оставило равнодушным. Над девочкой издевались мама Зинаида и ее супруг Антон Проскурин. Как считают следователи, именно удары последнего стали для девочки роковыми. Сейчас мужчина — обвиняемый по особо тяжкой статье УК РФ в Самарском областном суде.

24 сентября на процессе допросили последних свидетелей. Первым выступал Виталий Матвеев. Он год назад служил в ППС и вечером 9 июня вместе с коллегой патрулировал улицы 4 квартала Автограда. В какой-то момент полицейским поступил сигнал из дежурной части о том, что в квартире на бульваре Курчатова — как раз там они проезжали — медики зафиксировали смерть ребенка.

— Подъехали к дому, пожилой врач указал на крепкого мужчину в дверях, как позже я узнал, это было Проскурин, — рассказал Виталий. — Он нас встретил и отвел в квартиру. Был спокоен, я не думал, что он кого-то убил. И алкоголем от него пахло.

В коммуналке оказалось людно. Много соседей и Зинаида с обнаженным телом дочери на руках — мать кричала, буквально билась в истерике. Ребенок, по воспоминаниям очевидцев, был весь в синяках. Антон в какой-то момент прервал молчание и заявил: «Это мой косяк, это я ее немного воспитывал». На вопрос — «воспитывал ли сегодня?» — он ответил положительно. Мужчину заковали в наручники.

Родители врали, девочка страдала

— Мы проследовали с ним в автомобиль. Он олицетворял пустоту, совершенно никаких эмоций, — вспомнил Матвеев. — А потом, видимо, понял, что натворил, стал кричать и просить у меня табельное оружие, хотел застрелиться.

Дело Антона Проскурина близится к финалу, ему грозит до 20 лет за решеткой Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Судя по тому, что сообщили другие участники дела, Ксюше приходилось несладко. Знакомые семьи в разное время постоянно наблюдали на ней следы насилия — синяки, кровоподтеки, бинты на руках. И девочка очень боялась отчима. Как говорят местные жители, незадолго до трагедии она в пивном магазине, где работала Зинаида, обнимала маму, а когда вошел глава семейства, сильно затряслась и была явно напугана.

Из избы сор родители старались не выносить. Близким, знакомым, коллегам они просто врали, что малышка упала с качелей, поскользнулась и все это просто последствия какого-то несчастного случая.

Раны малышки не успевали заживать

Но даже специалисты уверены в обратном. Судмедэксперт Татьяна Еремеева, исследовавшая труп погибшей, не исключает, что Ксюшу постоянно били на протяжении, может быть, 6 месяцев.

— У нее травмы живота, ссадины на лице, переломы ребер и руку, повреждения ног — они нанесены в разное время. Такой у них характер, что только где-то заживет, как на это место оказывалось новое травматическое воздействие, — объяснила специалист. — Точно нельзя сказать, сколько и когда ее избивали, но это могло длиться и на протяжении полугода на постоянно основе.

Сам обвиняемый за решеткой спокоен. Он ни с кем не спорит и, кажется, со всеми согласен. Впрочем, пока Антон Проскурин не дает показания. Возможно, он сделает это уже на следующем заседании — 29 сентября. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

Напомним, что и Зинаиде грозит срок. Накануне ее также отдали под суд — за систематическое истязание дочки. Как установили следователи, женщина периодически била ее с октября 2018-го и до самого последнего дня.

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