Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России в Сызрани

Анна Щербакова выступила сегодня в Сызрани Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Фигуристка Анна Щербакова стала победительницей первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. В произвольной программе, которую фигуристы демонстрировали 20 сентября, девушка набрала 164 балла.

На тренировке перед прокатом Анна несколько раз неудачно выполнила свой коронный чет верной флип и заставила поволноваться фанатов. Однако во время проката Щербакова сделала все идеально. За всю программу она совершила лишь несколько небольших ошибок. Это были несколько степаутов. В конце при заходе на тройной аксель девушка споткнулась и потеряла скорость, но элемент выполнила хорошо.

Победительница в итоге набрала 246 баллов.

На втором месте оказалась Анна Фролова с 206 баллами за две программы. Она шла на третьей строчке после короткой программы, но идеально исполнила произвольную и обогнала Майю Хромых, которая, в свою очередь, допустила несколько ошибок и не выполнила четверной сальхов. В итоге она взяла бронзу, оставшись на третьем месте

Четвертое место заняла Мария Талалайкина, которая очень хорошо и спокойно выполнила свою произвольную под музыку из фильма "Малефисента".

Напомним, что в этом сезоне у Анны Щербаковой не только новая программа под новую музыку, но и но и новое платье в сине-серых тонах. Поклонники уже успели оценить, насколько хрупкой и нежной смотрится в нем девушка и как интересно в финале обыграна контрастная светлая подкладка платья.

Ранее сегодня места на пьедестале поделили фигуристы. В победителем Кубка России в мужском фигурном катании стал Артём Ковалев, на втором месте - Роман Савосин, на третьем - Макар Игнатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани 18-22 сентября 2020 года

Стало известно, каким будет расписание трансляций первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани 18-22 сентября 2020 года (подробности)

Платье Щербаковой и четверной Хромых: фигуристки определят победителя этапа Кубка России

Представляем прямую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин первого этапа Кубка России в Сызрани 20 сентября 2020 года (подробности)

Кубок России по фигурному катанию 2020 в Сызрани, женщины, короткая программа 19 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция

Фигурное катание, прямая онлайн-трансляция Кубка России 2020 в Сызрани, первый этап, женщины, короткая программа, которая пройдет 19 сентября 2020 (подробности)