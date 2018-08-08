Убил, но не насиловал? Следователи предъявили обвинения парню, арестованному за расправу над 7-летней девочкой

СЕГОДНЯ 13:42 2018-08-08T14:27:31+03:00

У Николая Захарова у самого есть ребенок, но он живет с матерью Фото: соцсети

Сейчас правоохранители собирают материалы по изнасилованию ребенка, чтобы привлечь обвиняемого и по этой статье УК РФ

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В Самаре стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства гибели 7-летней Юлии С. Тело девочки нашли в кустах на заброшенном футбольном поле на улице Блюхера утром 21 июля. А перед этим ночью ее искали полиция и волонтеры, среди которых был и предполагаемый убийца - 23-летний Николай Захаров. На днях ему предъявили официальные обвинения.

- Сейчас обвинение предъявлено по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ - Убийство ребенка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в СУ СК региона.

В том, что ему вменяют следователи, Николай вину признает полностью. Он с самого дня задержания - 24 июля - подтверждает, что собственноручно задушил девочку, которую прекрасно знал, поскольку жил в соседнем с ней подъезде. Уже после разоблачения подозреваемый показал на следственном эксперименте, как воспользовался доверчивостью Юли, страдающей задержкой в развитии, и отвел ее с детской площадки в безлюдное место, где избил и убил, а затем спрятал труп.

Правоохранители также сообщали, что погибшая была изнасилована. Причем, как стало известно "Комсомолке" из материалов по делу, с особой жестокостью и, возможно, с использованием посторонних предметов. Однако по этой статье УК РФ процессуального решения пока не принято.

- По результатам сбора и получения всех необходимых доказательств, будет дана оценка действий обвиняемого и по иным статьям уголовного кодекса. Пока обвинения предъявлены только в убийстве, других нет. Убийство он признает, - отметили в Следственном комитете.

Николай Захаров сейчас находится в СИЗО. Там он пробудет как минимум до 21 сентября - на период следствия. Вполне вероятно, что после этого срок содержания под стражей еще продлят.

Напомним, что на причастность к убийству Юлии С. проверяли ее отца и двух старших братьев. Их участие в трагедии не подтвердилось, хотя силовики выяснили, что мальчики неоднократно били сестру. Они сами это и не отрицали, ссылаясь на "надоедливость" девчонки.

Мотивы, по которым Захаров решился на преступление, пока остаются неясными. Сейчас в них разбираются специалисты.

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