Убийства нет, а стража и поджоги остаются: самарского бизнесмена Алексея Солдатова не выпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-11T17:30:53+03:00

Алексей Солдатов вину в поджогах признал, но суд решил оставить его в СИЗО

Предпринимателя обвиняют в организации преступлений, целью которых было запугивание бизнес-партнера

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В минувший понедельник, 10 сентября, в Промышленном районном суде состоялось предварительное заседание по делу бывшего владельца «С.О.К.а» Алексея Солдатова. Ему вменяют организацию поджогов с целью устрашения экс-коллеги Елены Андреевой, с которой у Солдатова был корпоративный конфликт. «КП-Самара» стали известны подробности преступлений, находящихся на рассмотрении у служителей Фемиды.

События, о которых идет речь, начались еще в 2014 году. По версии следствия, в марте подсудимый, будучи руководителем ЗАО «СТАРТ-Перспектива», в офисе банного комплекса «Пар» предложил знакомому и партнеру по бизнесу Владимиру Билеко за 300 тысяч рублей сжечь «Kia SLS» финансового директора ЗАО «Корпорация «Кватрон» — главный акционер Солдатова. Билеко согласился и ночью 8 марта 2014-го облил машину бензином и с помощью зажигалки поджог ее. Повреждения оценили в 690 тысяч рублей.

Через некоторое время, считают правоохранители, Солдатов предложил компаньону уже 1 миллион рублей и передал ему список объектов недвижимости, собственником которых является Елена Андреева. Их тоже нужно было уничтожить, желательно — с помощью огня. Владимира сделка устроила.

Реализовать план решили ночью 30 мая. Сначала Билеко проник в нежилой двухэтажный дом семьи Андреевых в селе Екатериновка, поднялся на чердак, облил бензином каркас крыши и поджег его. Сгоревшее здание эксперты оценили в 1 миллион 320 тысяч рублей.

Следующий пункт — дом на Демократической, где жила Елена и ее родные. Билеко бросил несколько бутылок с воспламеняющейся жидкостью во двор и на крышу гаража, но вышла накладка, пожара не случилось.

— Затем он проник на земельный участок Андреевой на 7-й просеке. Там был деревянный дачный дом и баня. Билеко взломал замок гвоздодером, облил веранду бензином и поджег ее зажигалкой. В окно дома он также бросил Коктейль Молотова. Потом он облил бензином баню и поджег ее. Строения были уничтожены, ущерб составил более 1 миллиона 380 тысяч рублей, — рассказывают правоохранители.

Силовики уверены, что во всех случаях Солдатов таким образом пугался запугать Андрееву — президента «Кватрона». Они открыто конфликтовали, делили бизнес и скандальные ситуации возникали неоднократно.

В дальнейшем стражам порядка удалось выйти на Владимира Билеко. Он признался в содеянном и указал на причастность своего друга Солдатова. Сам Алексей вину частично признает.

— На прошедшем заседании обсуждали вопрос о мере пресечения. Билеко продлили подписку о невыезде до 13 ноября. Солдатова до 13 числа оставили под стражей, — сообщили корреспонденту «Комсомолки» в прокуратуре Промышленного района, представляющей сторону обвинения.

Защита Алексея Солдатова просила освободить предпринимателя из-под стражи, указывая и на то, что ему больше не вменяют организацию убийства. Судья отказал.

— Мы просили подписку или домашний арест. Но отказали, аргументировали штампованными фразами «может скрыться, воспрепятствовать, угрожать», — объясняет адвокат Солдатова Андрей Карномазов. — Ему обвиняют по 167 статье УК РФ. Преступление средней тяжести, человек ранее не судимый, но в этом случае все зависит от истории происхождения меры пресечения. Если бы эта ситуация был изначально по 167-й статье, то навряд ли кто-то бы вышел на заключение под стражу. А поскольку все начиналось наоборот, со 105 статьи, то человек оказался под стражей. Обжаловать меру пресечения не планируем. Нас в конце концов интересует результат по делу, а месяц мы перекантуемся.

Следующее заседание по делу назначено на 27 сентября. Напомним, что Алексея Солдатов задержали весной этого года. Его называли организатором убийства своей бывшей жены Натальи в 2009 году. С женщиной, практически на глазах дочерей близняшек, расправились двое неизвестных. Бизнесмена несколько раз пытались привлечь к ответственности за это преступление, но доказательств против него следователи так и не нашли.

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