Дроны для розыска, кражи в облаках и красавица Полина: самарские полицейские рассказали о своей работе

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-16T17:37:29+03:00

Полицейские рассказали о своей работе и пообещали продолжать трудиться на благо граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре «Комсомолки» сегодня побывали сотрудники ГУ МВД Самарской области, многие подразделения которого отмечают в 2018 году 100-летний юбилей

Изменить размер текста: A A

2018-й — особенный год для правоохранителей. Российской полиции исполняется 300 лет, а многие службы в системе регионального ГУ МВД отмечают вековой юбилей. Сотрудники и начальники этих подразделений сегодня пришли в пресс-центр «Комсомольской правды — Самара» и рассказали о про свою работу, главные ее задачи и достижения.

В уголовном розыске были журналисты и гримеры

— Уголовный розыск в Самарской губернии начал свою работу как раз 16 октября 1918 года, тогда там трудились всего 96 человек — кинологи, журналисты и даже гримеры, — говорит заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска облМВД Михаил Иванча. — Раскрытие, расследование преступлений общеуголовной направленности — вот, что входит в наши задачи.

Иванча заметил, что преступность не стоит на месте и оперативникам тоже приходится двигаться вперед. В своей деятельности сегодня УР использует даже беспилотные летательные аппараты — для поиска пропавших без вести или украденного авто, например. Успехи хорошие, Михаил Иванча, отвечающий за имущественные преступления, сообщил, что в 2018 году поймали сразу несколько квалифицированных преступных группировок, члены которых воровали автомобили.

Елена Щелочкова поделилась, что в информационном центре в основном работают женщины и справляются они хорошоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра Елена Щелочкова призналась, что в ее подразделении — и так было на протяжении столетия — работают в основном одни женщины. Если в 1918 и чуть позже вся информация по преступлениям, по лицам их совершающим готовилась от руки и складировалась в ящик, то в наше время — все оцифровано и храниться в «информационных облаках».

— Наше сердце — вычислительный центр. Там компьютеры, которые вычислят все дела — по видам по тяжести, по способу совершения преступления. Мы можем просто войти в систему и посмотреть, в каком регионе и каком месте совершались похожие друг на друга преступления. Это значительно упрощает ход расследования, — объяснила Елена Алексеевна.

Заместитель начальника штаба и руководитель инспекции ГУ МВД Сергей Зотов подчеркнул, что в задачу его службы входит анализ и оценка оперативной обстановки, прогнозы по преступности, организация взаимодействия между отделами и подразделениями.

— У нас три основных направления: инспекция, отдел анализа и учетно-дисциплинарный центр. Все они связаны между собой и каждый выполняет важную функцию. Есть четкая синусоида, волнистая линия, и где она идет вниз — мы понимаем, что в этом направлении нужно активизироваться, — поделился Зотов.

Нуждаемся во всех!

Встреча прошла очень активно и интересно

Не менее важные задачи возложены и на плечи кадровиков. Их служба, может быть, и не самая заметная, но от этого не менее значимая. Комплектование, воспитание полицейские, выдвижение их на вышестоящие должности, работа по каким-то страховым случаям — за это и не только отвечает Управление по работе с личным составом.

— Мы сегодня нуждаемся в сотрудниках для всех служб. Недокомплекты есть, потому что отбор стал жестче, требования к тем, кто идет в полицию усилились. Это касается и физической формы, и морально-психологического состояния. Но готовы работать со всеми! — отмечает заместитель начальника подразделения Дмитрий Митюрин.

Полицейские добавляют — в систем МВД есть высшей учебные заведения. Каждый желающий может поступить туда, получить хорошее юридическое образование и попробовать связать свою жизнь со службой на благо родины.

В гости в «Комсомолку» пришли не только действующие сотрудники, но и ветераны. В частности экс-глава ГУВД Самарской области, ныне председатель Общественного совета при региональном ГУ МВД — Александр Шахов.

Полицейские и гости обсудили важные вопросыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Суть общественного совета — доведение до населения информации о том, чем занимается полиция. Проведение различных мероприятий, в том числе и с детьми. Общественные советы работают по указу президента РФ — в при каждом управлении МВД в стране, — говорит Шахов. — Основная задача — обеспечение прозрачности работы полиции.

Александр Николаевич подчеркнул, что в число общественников при облМВД входят лишь трое бывших милиционеров, остальные — артисты, руководители СМИ и другие известные персоны. 2 раза в месяц члены ОС проводят встречи с населением — в Культурном центре ГУ МВД на Степана Разина, 46. Горожане могут поделиться своими проблемами и информация о них обязательно дойдет до начальника Главка — Александра Винникова.

Ты — женщина, и этим ты права

Ну и, конечно, на встрече обсудили старт конкурса «Мисс самарская полиция 2018». «Комсомольская правда — Самара» и областное ГУ МВД России приглашают всех красавиц в погонах принять участие в голосовании.

— Я победила в одной из номинаций, получила приятный подарок от партнеров «Комсомольской правды» и была им приятно удивлена. Тем участницам, которые будут принимать участие в этот раз хочу сказать — мечты сбываются и если они поставят цель выиграть, то обязательно сделают это! — наставляет одна из лауреаток прошлого года, «Мисс ДПС» — Ольга Яковлева.

Ольга Яковлева и новая сотрудница пресс-службы ГУ МВД Самарской области, которой выбирают имя, а пока называют ПолинойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Для наших девчонок в форме участие в конкурсе, переживания за подруг — это очень здорово! Друзья гордятся, дети гордятся, мужья гордятся! Поэтому я призываю руководителей донести информацию до девушек, которые работают в ваших подразделениях. И оказать конкурсу поддержку, ведь не зря же кто-то из классиков сказал — ты — женщина, и этим ты права! — добавляет начальник пресс-службы Главного управления Сергей Гольдштейн.

Сергей Валерьевич также пошутил, что, может быть, в конкурсе примет участие новая сотрудница его отдела информации - кукла, которой сейчас выбирают имя, а пока называют ее Полинка.

Подробнее о конкурсе читайте на samara.kp.ru, обязательно принимайте участие и приглашайте друзей!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Конкурс "КП": Выбираем «Мисс Самарская полиция – 2018»

"Комсомолка" и ГУ МВД Самарской области проводят второй конкурс красоты и профессионализма сотрудниц ОВД (подробности)

Операция на хуторе, дезертир и убийство легенды уголовного розыска: истории оперативников, отдавших жизнь на службе

«Комсомолка» вспоминает самарских милиционеров, которые погибли, защищая граждан и выполняя свою работу (подробности)