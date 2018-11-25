Для них нет чужих детей: мамы, которыми может гордиться Самара

В воскресенье 25 ноября вся страна отмечает День матери - главного человека в жизни любого из нас. "Комсомольская правда - Самара" в этот праздник решила вспомнить о тех женщинах, которыми наша область может по праву гордиться. Это настоящие Мамы с большой буквы, в большом сердце которых заключено столько любви и терпения, что, кажется, именно на них и держится весь этот мир.

Прасковье Володичкиной поставили памятник

Отдала войне шестерых сыновей

Рядом с поселком Алексеевка в Самарской области стоит уникальный памятник. В бронзе скульптор увековечил простую русскую женщину, Прасковью Володичкину. В годы Великой Отечественной войны она проводила на фронт девятерых сыновей... К сожалению, домой вернулись только трое из них, но и они позже скончались от ран. Сердце матери не выдержало уже после получения трех похоронок и трех извещений о том, что ее родные люди пропали без вести.

Центральная фигура мемориального комплекса - сама Прасковья. Суровый взгляд, натруженные, мозолистые руки - фигура женщины, которая знает, что такое труд, борьба...и, к сожалению, потери. Вокруг матери - журавли, которые взлетают в небо, девять птиц - девять сыновей. Их Прасковья воспитала настоящими трудягами, героями, которые не привыкли отступать и сдаваться.

Семью Володичкиных в селе знали и уважали. В 1995 году в их честь приняли решение открыть мемориальный комплекс, с инициативой вышла местная орггруппа Книги Памяти. П а доме, где жили Володичкины в Алексеевке, сейчас работает музей, повествующий о жизни этой семьи.

Ольга Шелест помогает детям найти семьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Шелест – палочка-выручалочка для особенных деток

Иногда рождение ребенка с особенностями здоровья становится настоящим ударом для их родителей. Но большинство все же не опускает руки: для них родной ребенок все равно самый лучший, талантливый и замечательный. Ветеран полицейской службы, блогер и мама двоих сыновей Ольга Шелест тоже столкнулась с таким испытанием, ее Юрику врачи сразу поставили десятки неизлечимых диагнозов, говорили об отсутствии у него интеллекта. Но Ольга не сдалась и уже через девять месяцев сын радовал ее своими успехами. Тогда же женщина, которой врачи еще в роддоме предлагали сдать ее родного малыша в детский дом, решила помогать другим детям, которых судьба лишила заботливых родителей. И совсем скоро могла похвалиться первыми успехами: Кирюша не мог ходить, отставал в развитии - но после публикации Ольги его забрали в семью и теперь он делает отличные успехи в боксе.

- Не знаю, как так получается, но детям, про которых я пишу, почти всегда удается найти семью. Хотя, я не пишу про здоровых детей. Только о тех, кому сложно найти семью, просто с анкетой в федеральной базе данных. Я рассказываю о детях-инвалидах, подростках, о так называемых "паровозиках", когда устройству в семью подлежат от 3 и более братьев и сестер. Но как-то выходит. Ко мне уже знакомые волонтеры обращаются: "Оль, напиши, пожалуйста, про нашего. Тогда его возьмут в семью". Я думаю, что это все благодаря моему Юрику, - рассказала Ольга журналисту "КП-Самара". Подробнее прочитать об ее истории тех детях, которые смогли обрести дом и любящую семью, можно в статье нашего журналиста Михаила Горюнова А Ольга Шелест продолжает искать родителей для особенных деток: следить за ее постами можно в Facebook и VK, в группе «Еноты: ищем мам брошенным малышам» для поиска родителей детям-сиротам Самарской области.

У Марии Комковой - пять детейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Супер-мама из Инстаграма

Мария Комкова - личность в интернете известная. Мама пятерых детей ведет блог в Инстаграме и рассказывает своим подписчикам, как не сойти с ума в большой семье. У "супермамочки" день расписан по минутам: подъем, кормежка армии школьников и детсадовцев. Потом всех нужно развести по классам, группам, кружкам - и так весь день. Дочки и сыновья Марии занимаются спортом, ходят на уроки "скорочтения", многочисленные кружки. Сама женщина смеется:

- Нууу, 5 детей это уже перебор, трое идеально... - услышала я недавно в свой адрес...

Это что же Василиса с Федей лишние получаются? Малыши мои, которыми я надышаться не могу?! Даже представить невозможно, чтобы их не было у меня. Это тот перебор, о котором невозможно жалеть, - пишет она в своем аккаунте.

Сама Мария успевает не только блог вести, но еще и общественными поручениями заниматься. на последних выборах была доверенным лицом президента России в Самаре.

- Я жутко общительный человек. Мне нужно, чтобы вокруг меня был постоянный движняк. Блог дает общение, которого мне не хватает, - признается Мария Комкова. – Сейчас Инстаграм настолько вошел в мою жизнь, что заменяет все – он удовлетворяет потребность в общении и самореализации. Мне нравится, что я с детьми, держу все под контролем. Если я выхожу из дома, то тут все вверх дном.

Подробнее о том, как живет инстамама, что ее волнует и что пугает, можно прочитать в статье нашего журналиста Марии Шестериковой.

Мама спасала Даниила и посвятила жизнь ему

"Отмолила сына во всех святых местах"

Елена Хачатурова - обычная мама, каких миллион. Но в какой-то момент ей пришлось стать сильнее, взять волю в кулак... Ее сын Даниил заболел - онкология. Врачи делали не лучшие прогнозы, но мама решила - буду бороться за родного человека до последнего. Походы по врачам, поездки в святые места и уверенность: все будет хорошо. И мальчик выздоровел, только потерял зрение. Сейчас 11-летний Даниил - успешный музыкант. Он пел с Дианой Гурцкой, сам сочиняет песни и готовится к записи альбома, где мечтает исполнить свои творения с другими мастодонтами сцены.

- Сначала я действовала на опережение, покупала игрушки для детей по - старше, музыкальные инструменты сразу настоящие: губные гармошки, маракасы, гусли, бубен, - вспоминает Елена Хачатурова. - Тогда мне это было надо, а сейчас я за ним не успеваю.

Скоро Даниил полетит на запись "Рождественского шоу" на одном из федеральных телеканалов, он учится танцевать танго, а еще - отлично разбирается в технике, увлекается компьютерами. Но обещает - музыку не предаст никогда. Больше узнать о жизни Даниила Хачатурова и его увлечениях можно в статье нашего автора Майи Брод.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Отсудила 1,75 млн рублей для сына

Вдова убитого банкира Екатерина Пузикова в своей жизни перенесла немало испытаний. Когда в марте 2012 года ее муж умер от отравления солями таллия, следователи практически сразу заподозрили его красавицу-жену. В заключении пока шло следствие, суды и выносились приговоры, женщина провела 7 лет. Но это ее не сломило: до последнего Екатерина отстаивала свою невиновность. Ей помогали и мысли о сыне: когда ее арестовали, Вове было всего 7 месяцев. В итоге долгожданный оправдательный приговор все-таки прозвучал. И Екатерина подала иск на компесацию морального ущерба.

- Мой сын плакал все эти годы, конечно я рассчитывала на компенсацию. И полученные деньги я собираюсь потратить на ребенка, - рассказала журналисту "КП-Самара" Екатерина Пузикова.

Сейчас женщина посвящает свое время семье. Сначала после оправдательного приговора она занялась ресторанным бизнесом, а теперь получила лицензию адвоката.