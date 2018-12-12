Каждый день разные версии и ни одной зацепки: пропавшую блондинку Лину Сторожеву ищут по всей стране и не знают, жива ли она

14 декабря будет ровно два месяца, как ищут 34-летнюю блондинку Лину Сторожеву. Молодая женщина, занимавшаяся страхованием автомобилей, 14 октября вышла из дома № 160 на Черемшанской в Самаре и будто сквозь землю провалилась. Правоохранители не исключают, что Лина может находиться в любом уголке России.

- Оперуполномоченные собирают сведения о круге общения и возможных причинах исчезновения. Проверяются медицинские, религиозные и социальные учреждения. Проводятся отработки мест концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. На розыск женщины ориентирован личный состав полиции области и соседних регионов, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. Осуществляется сотрудничество с волонтерскими организациями, - заявили сегодня в региональном ГУ МВД.

Как поделились с корреспондентом «Комсомолки» силовики в неофициальной беседе, история Сторожевой, действительно, очень загадочная. Зацепок практически нет никаких. Телефон разыскиваемой «чист», если она с кем и общалась, то в приложении Viber, где никакие сведения не сохранились и восстановить их нельзя.

- Что с ней произошло — не понятно. Улик не оставлено никаких. Проверяются люди, с которыми она общалась по работе — она страховала автомобили и занималась их перепродажей. Со многими клиентами общалась лично, с некоторыми и за пределами рабочего кабинета. Возможно, эта «нить» куда-либо выведет. Финансовая история у нее была нормальная, но в такой сфере деятельности могло произойти все что угодно. Не исключаем и криминальной составляющей и того, что она решила от чего-то скрыться, - отметил собственный источник.

Путаются в догадках и родные Лины.

- Нет никаких новостей. На поиски мы больше не выходили, - говорит корреспонденту «КП-Самара» сестра пропавшей Жанна.

- Сложно сказать, что могло случиться. Версии у меня каждый день самые разные. Полиция ничего не говорит. Никаких записок или намеков на свое местонахождение она не оставила.

Девушка отметила, что сын Лины Вадим сейчас живет с бабушкой. Он также не знает, где мама. По словам Жанны, помогал в поисках и бывший супруг Сторожевой. Отношения с ним подозрений у близких не вызывали, пара не ругалась.

Напомним, что Лину Сторожеву разыскивают в рамках уголовного дела по статье «Убийство». Как сообщили нашему изданию в областном СУ СК, пока об этой ситуации сказать нечего. Сторожева считается «без вести пропавшей».

Журналисты «Комсомольской правды» попросили проанализировать личную страницу пропавшей в социальных сетях на предмет чего-либо подозрительного специалиста по киберпреступлениями. Вредного контента не обнаружено, но не все благополучно:

- В группах сомнительного содержания она не состоит. Публикаций подобных не делала. Но очень уж все странно. Получается, что она все удалила в телефоне. Так в основном делают те, кто склонен к суициду. Многие моменты на странице говорят о «скрытности» ее владельца.

Тем не менее, полицейские и знакомые пропавшей не опускают руки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят звонить по телефонам: 8(846) 278-20-08 , 8(846) 956-07-66, 8-9272-13-41-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

В САМАРЕ ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА.

Приметы женщины: на вид 33-35 лет, рост 160-175 см, худощавое телосложение, славянская внешность, прямые светлые волосы до плеч.

Особые приметы: с правой стороны брюшной полости послеоперационный шрам от удаления аппендицита.

Была одета: серое пальто, синие джинсы, темные ботинки.

«КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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