2019-01-14T13:24:27+03:00
Общество

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

Учительницу, получившую удар в лицо в Сызрани, поддержали коллеги и губернатор Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВАМария ШЕСТЕРИКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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К учительнице в школе относились с уважениемК учительнице в школе относились с уважением
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В Самарской области продолжают обсуждать историю, которая приключилась в сызранской школе №27. Здесь еще 11 января во время урока физкультуры школьник ударил учительницу. Оксана Лебедева сначала отказалась от поездки в больницу, но потом упала в обморок. Сейчас девушка госпитализирована, медики оказывают ей необходимую помощь, а горожане - да и все читатели kp.ru спорят, что же произошло? Официально журналисту samara.kp.ru сказали буквально следующее: то, что пишут в СМИ о жестоком избиении учительницы несколькими учениками, неправда, сейчас полиция во всем разбирается.

Сами школьники и их родители обсуждать случившееся не хотят. Многие закрыли странички в социальных сетях, закрыла профиль и сама учительница.

- Нам не очень нравится ситуация, которая произошла, пытаемся, чтобы все утихло, - сказала в разговоре с корреспондентом "КП-Самара" одна из школьниц.

В социальных сетях во многих популярных группах появилось сообщение от Надежды Румянцевой, которая назвала информацию, распространяемую рядом СМИ, фейковой.

- Два восьмиклассника подрались на уроке физ-ры еще в пятницу. Вышли в коридор "разобраться". Учительница попыталась их остановить или разнять, по сути выполнила свой профессиональный долг. Они ее оттолкнули - она ударилась, - донесла она видимо уже "проверенную" точку зрения.

Сами школьники еще в выходные рассказывали то же самое: ребята подрались, учительница бросилась разнимать. Вот только данные по поводу того, кто ударил, разнятся: как поведала "КП-Самара" одна из девочек-девятиклассниц, досталось защитнице от самой жертвы. Другая школьница рассказала, что "промахнулся" все же восьмиклассник-агрессор. И он, якобы, был школьным хулиганом и задирой, которого многие поддерживали.

Итог один: женщина в больнице с сотрясением мозга. Выйдет ли она снова на работу - неизвестно. Школьное начальство пока отказывается комментировать случившееся. В больнице также девятиклассник, которого били. У него травма спины и черепно-мозговая травма. Коллеги учительницы ей сочувствуют, но говорят: не стоило столь неосмотрительно кидаться на помощь, нужно было кого-то еще позвать.

- Не столько учителя-женщины должны вмешиваться, а учителя-мужчины, но таковых мало, поэтому на помощь некому прийти.Она не рассчитала свои силы. Я бы на ее месте тоже бросился, встал бы между ребятами, чтобы не досталось жертве. А потом позвал на помощь еще одного учителя, закричал бы, как-то привлек внимание, - поделился своим мнением финалист конкурса Учитель года России 2017 Владимир Пономаренко.

Финалист конкурса Учитель года России 2017 Владимир Пономаренко о том, как учитель должен разнимать школьников.

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Поддержал сызранскую учительницу, которую ударил ученик, и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он позвонил ей и лично узнал, что случилось:

- Разнимая драку двух школьников,учитель получила, по её словам, случайный удар в лицо.В телефонном разговоре педагог сообщила,что чувствует себя нормально, необходимая медицинская помощь оказывается.Пожелал скорейшего выздоровления, - написал губернатор у себя в твиттере. И пообещал держать расследование под контролем, чтобы до конца разобраться, кто виноват в этом.

- Учителя должны чувствовать себя защищенными, - отметил он.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Татьяна Ушатова, директор самарского психолого-педагогического центра «Помощь»:

- Психологию все проходят в институтах. Безусловно сначала мы призываем к порядку голосом. Говорим, что это недопустимо, просим остановиться. Нужно переключить как-то детей. Хорошо было бы крикнуть "пожар" или "полиция, бегом отсюда", в общем, что-то подобное, чтобы отвлечь их. То, что она не прошла мимо, это, конечно, хорошо, но надо стараться действовать так, чтобы и детей остановить и не пострадать самой. Педагоги обращаются к психологам довольно часто, но больше по детям с ограниченными возможностями здоровья, аутистам, слабослышащим, гиперактивным. Учителя приходят к психологам за советом, как с такими детьми лучше работать, а не для того, чтобы решить свои личные психологические проблемы. Если же педагогу нужна психологическая помощь, то он должен сам обращается в добровольном порядке и вместе с психологом разбирает ситуацию. Я бы посоветовал найти свои ошибки и сделать выводы.

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