2019-01-14T18:35:00+03:00
Общество

"У меня ни к кому нет претензий": учительница из Сызрани, которую ударил школьник, просит полицию прекратить проверку

Сейчас Оксана Лебедева находится в больнице, у нее сотрясение мозга
Ольга АФАНАСЬЕВАМария ШЕСТЕРИКОВАВера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Сызранская учительница хочет, чтобы разбирательства по делу прекратилисьСызранская учительница хочет, чтобы разбирательства по делу прекратились
Изменить размер текста:

Стало известно, что сызранская учительница физкультуры Оксана Лебедева просит прекратить проверку по факту ее обращения в медицинское учреждение.

- Она обозначила, что не имеет ни к кому претензий, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сайту samara.kp.ru. - Никаких других причин она не называла.

Известно, что Оксана сейчас находится в больнице. У нее диагностировали сотрясение мозга. Как рассказали в школе корреспонденту "КП-Самара", недавно у учительницы была травма головы. Возможно, именно поэтому удар девятиклассника оказался фатальным.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростками и их родители. Полиция подтверждает, что конфликт - по предварительной информации - был среди ребят, учительница пыталась разнять дерущихся.

Пока полиция не готова закрыть дело, процессуальное решение примут в процессе работы.

Как передает из Сызрани корреспондент КП-Самара Мария Шестерикова, сама учительница говорила, что сейчас идет следствие и только по его итогам можно юудет кого-то винить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пострадала из-за любви к детям: в Самарской области школьник ударил учительницу

Женщина разнимала драку и сама попала под горячую руку, после удара она потеряла сознание (подробности)

Удар в лицо: подробности жестокого избиения учительницы в Сызрани

Учительницу, получившую удар в лицо в Сызрани, поддержали коллеги и губернатор Самарской области (подробности)

«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани

Девушка хотела разнять драку учеников, но сама получила удар и попала в больницу. Подробности

"Мой сын - моральный урод": откровения матери, чей ребёнок травил детей в школе

Что делать, если ребенок – гроза школы, и как поступать, чтобы не потерять любовь и уважение своего чада. Разбираем подробно этапы исправления трудного подростка. Подробности

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«С поставленной задачей справились»: в Самаре подвели итоги работы коммунальщиков по уборке снега в выходные
Два члена правительства Самарской области вошли в кадровый резерв президента РФ
Тольяттинский ХК «Лада» пополнился еще двумя форвардами
Экс-главу самарской "Почты России" допросили по уголовному делу его подчиненных
Сотрудники ФСБ выдворили из Самары иностранца, который хотел стать террористом
Самарцы смогут отслеживать оплату проезда банковской картой в личном кабинете
Дмитрий Азаров представил нового руководителя Госжилинспекции Самарской области
Загрязнения пока не выявили: в Волгаре после жалоб жителей проверяют качество воздуха
«КП-Самара» получила награду от областной прокуратуры в конкурсе на лучшие материалы
Самарская областная библиотека запустила электронный каталог своих фондов
В Самаре водитель Datsun сбил шедшую по «зебре» девушку
Самарец Артур Юсупов вернулся в московское «Динамо»
Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты
Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков
«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта
Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам