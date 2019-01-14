"У меня ни к кому нет претензий": учительница из Сызрани, которую ударил школьник, просит полицию прекратить проверку

Стало известно, что сызранская учительница физкультуры Оксана Лебедева просит прекратить проверку по факту ее обращения в медицинское учреждение.

- Она обозначила, что не имеет ни к кому претензий, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн сайту samara.kp.ru. - Никаких других причин она не называла.

Известно, что Оксана сейчас находится в больнице. У нее диагностировали сотрясение мозга. Как рассказали в школе корреспонденту "КП-Самара", недавно у учительницы была травма головы. Возможно, именно поэтому удар девятиклассника оказался фатальным.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростками и их родители. Полиция подтверждает, что конфликт - по предварительной информации - был среди ребят, учительница пыталась разнять дерущихся.

Пока полиция не готова закрыть дело, процессуальное решение примут в процессе работы.

Как передает из Сызрани корреспондент КП-Самара Мария Шестерикова, сама учительница говорила, что сейчас идет следствие и только по его итогам можно юудет кого-то винить.

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