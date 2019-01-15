"Не хочу чтобы меня обсуждали полстраны": избитой учительнице из Сызрани передали букет цветов в больницу

Всю информацию о драке в школе Сызрани держат в строжайшем секрете. Ученики сначала отнекиваются: «Мы ничего не знаем», а потом блокируют страницы в соцсетях и удаляют информацию.

— Нам не очень нравится ситуация, которая произошла. Из-за этого пытаемся сделать так, чтобы все утихло, — рассказывают ученики на крыльце школы.

Все это время за нами из окна наблюдает женщина. Как только дети начинают говорить, она судорожно стучит по стеклу. Школьники опускают глаза и тут же уходят.

В школу пускают без проблем — записывают в журнале и просят расписаться. Прямо в коридоре сидит огромный рыжий кот и трется обо всех посетителей. На первом этаже рядом с вахтой расположен спортзал, около которого и произошла потасовка. Крашенный пол, выбеленные двери — как в деревенской избе. Эта школа точно ни разу не оказывалась в центре внимания федеральных СМИ.

— Вот так мы прославились, но не тем, чем обычно, — выходит из кабинета директор школы Игорь Белецких.

У него звонит телефон, он, не глядя на экран, вздыхает. Тут же из кабинета слышен разговор завуча с журналистами из Санкт-Петербурга.

— И так пятый день. Вы знаете, нас замучили уже с четверга, когда все случилось, — продолжает руководитель. — Наши местные СМИ придумали про какое-то групповое нападение на учительницу... А источник не выдают. Видимо, в травмпункте журналистам сказали о Лебедевой, а они все это раскрутили. Хотя все было совсем не так.

Эта школа точно ни разу не оказывалась в центре внимания федеральных СМИФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Драка на старые раны

Сейчас официальная версия следующая. Восьмиклассник Руслан перед уроком физкультуры сказал что-то девятикласснику Диме (*имена подростков изменены). Конфликт между ребятами давний, поэтому ссора на старые дрожжи быстро дошла до драки.

Руслан занимался боксом, да и вообще парень спортивный, рослый. В школе подшучивают: сила есть, а вот с умом хуже. Молодой человек уже не раз попадал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

— Я с такими не общаюсь, — говорят про Руслана другие ученики. В школу он сейчас не ходит.

Дима — спортсмен, играет в хоккей на траве за городскую сборную. В плохом поведении замечен не был. А ещё он участвовал в олимпиаде по физкультуре под руководством Лебедевой. Его и стала защищать учительница. Она встала к нему спиной и вытянула руки по бокам. И тут прилетел удар. Как уверяют очевидцы, непонятно, кто его нанёс. Все было слишком быстро. Дрались между собой, а попало ей. В полиции склоняются к тому, что виноват всё-таки Руслан.

Извиняться перед учительницей никто не собирается.

— За что? — искренне удивляются школьники. — Мы же вообще ни при чем.

Правда, один из мальчиков, когда мы уходили, прибежал с букетом цветов. Попросил передать Оксане Лебедевой.

— Вы скажите, что они случайно... Они не хотели. Просто так получилось.

Один из мальчиков, когда мы уходили, прибежал с букетом цветов и попросил передать Оксане ЛебедевойФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

"У меня нет к ним претензий"

Учительница по-прежнему лежит в травматологическом отделении. Синяков на лице нет, выглядит Оксана хорошо. При виде цветов женщина расцвела. Никаких множественных гематом и следов побоев незаметно. К ней приходят посетители — муж и ребёнок. Чувствует она себя нормально, только немного болит голова.

— Это был на самом деле случайный удар. Винить в нем некого, — признается учительница. — А вообще я за последние несколько дней очень устала от этой темы и не хочу, чтобы меня обсуждали полстраны. И так уже появился ореол непонятной славы...

Чувствует Оксана себя нормально, только немного болит головаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женщину задергали до такой степени, что она написала заявление о неразглашении персональных данных. Медперсонал говорит: ее не выписывают, чтобы она спокойно полежала и отдохнула ото всех.

Через час после нашей встречи появилась информация, что Оксана попросила полицию прекратить проверку школьников. Претензий к ним у учителя нет.

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