"Не могу понять, как это произошло": тольяттинец, прятавший труп убитой жены в "Газели", жалеет о случившемся

Уже в ближайший понедельник 27-летний Дмитрий Ефремов из Тольятти узнает, сколько лет ему предстоит провести за колючей проволокой. Мужчине, который признал свою вину в убийстве 35-летней супруги Галии, завернутое в пакет тело которой в сентябре прошлого года обнаружили в термобудке его рабочей "Газели", вынесут приговор.

- Я раскаиваюсь в том, что сделал. До сих пор не могу понять, как все это произошло, - сегодня, выступая в Автозаводском районном суде с последним словом, Ефремов был краток.

Оглашать вердикт в отношении подсудимого 25 января служители Фемиды не стали. После небольшого совещания было решено, что свою дальнейшую судьбу молодой человек узнает в ближайший понедельник.

21 числа, государственный обвинитель от прокуратуры запросила для Ефремова 10 лет лишения свободы и удовлетворения иска потерпевших - родителей убитой - о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей каждому. Дмитрий от участия в прениях отказался и лишь поддержал позицию своего адвоката, который просил назначить более мягкое наказание, в том числе и с финансовой точки зрения.

По версии следствия, Дмитрий убил супругу из ревности. Трагедия произошла 4 сентября. Злоумышленник думал, что жена ему изменяет, поругался с ней, пока 2-летний ребенок находился в садике, и в порыве гнева начал душить ее - сначала голыми руками, а потом проводом, найденным в квартире. Галия скончалась.

Дмитрий Ефремов в своем последнем слове сказал немного, от участия в прениях он отказался ФОТО: Валерий МанзурФото: из личного архива

Убитую обвиняемый сначала положил в ванную, а сына отвез к ее родителям - в Ульяновскую область. У них он и сам погостил несколько дней, рассказывая, что Галия отдыхает в Турции и у нее небольшие проблемы. 12 сентября Ефремов вернулся в Автомобильную столицу и перенес труп жертвы в "Газель", где спустя 12 дней погибшую нашли - тревогу забили уже близкие Дмитрия и машину, документы на которую принадлежат его отцу, решили проверить. Подозреваемый на арендованном автомобиле успел доехать до Татарстана, где и был задержан.

Друзья и родные Галии не верят, она могла предать мужа:

- Она все время работала, никогда не давала ему никакого повода думать так! Это просто какая-то отговорка, а не реальное положение вещей.

Итог этому жесткому преступлению должен быть подведен 28 января. Отметим, что сын несчастной пары сейчас живет у бабушки с дедушкой - родителей отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

2 миллиона за страдания и «строгач»: тольяттинца, прятавшего убитую жену в «Газели», хотят отправить в колонию на 10 лет

В Автограде прошли прения по делу Дмитрия Ефремова, которого обвиняют в зверской расправе над супругой, сам мужчина отказался обсуждать свое наказание (подробности)

Говорит о ревности и не смотрит в глаза родным: в Тольятти судят мужчину, который 3 недели прятал труп жены в "Газели"

Близкие и родные погибшей считают, что мотивом преступления могли быть не только отношения в семье Ефремовых, и надеются на справедливое решение суда (подробности)

Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, 3 недели прятавшего труп жены в «Газели»

Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом (подробности)

Жительницу Тольятти, чье тело нашли в термобудке «Газели», убили из ревности

Муж женщины, которого вчера задержали в Татарстане, сознался в преступлении (подробности)

«Они были такими счастливыми!»: в Тольятти ищут сбежавшего бизнесмена, жену которого нашли мертвой в его «Газели»

Женщину задушили проводом и спрятали в пакет, не исключено, что ее убил именно муж на глазах двухлетнего сынишки (подробности)

Муж убитой женщины, труп которой прятали в «Газели» в Тольятти, задержан в Татарстане

Уже сегодня Дмитрия Ефремова, подозреваемого в расправе над супругой, доставили обратно в Автоград, он дал признательные показания (подробности)