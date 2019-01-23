2019-01-23T13:35:10+03:00
Общество

Маньяк с ножом из Тольятти вспомнил свою первую жертву: это оказалось нераскрытое дело 2015 года

Артем Семенов напал на 18-летнюю девушку на бульваре Космонавтов, нанес ей ножевые ранения и убежал
Михаил ГОРЮНОВ
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Артем Семенов признает свою вину и говорит о свои проблемах с психикойАртем Семенов признает свою вину и говорит о свои проблемах с психикойФото: соцсети
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Ударил ножом и убежал

22-летний тольяттинец Артем Семенов в декабре 2018 года стал известен на всю страну. Он оказался тем самым "маньяком с ножом", который посеял самую настоящую панику в автомобильной столице страны. Молодой человек совершил несколько нападений на женщин - к кому-то подбегал и резал, других просто избивал. Семенова поймали на вокзале в Москве, сейчас в его "криминальном досье" появился новый эпизод.

- Ему были предъявлены обвинения в нападении на пять местных жительниц. Все они получили различные степени тяжести, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Автозаводского района. - Недавно он признался в еще одном нападении - на 18-летнюю девушку в 2015 году. Ударил ее вечером 10 февраля ножом возле дома № 14 на бульваре Космонавтов.

Полицейские возбудили уголовное дело в связи с происшествием еще 4 года назад. Тогда оно так и оставалось "висяком", подозреваемого найти не удавалось. Сейчас ситуация изменилась. О свой причастности спустя столько времени заявил попавшийся силовикам Артем - тогда он был ровесником жертвы. После нападения просто убежал.

- Дело возобновили для расследования. Проводятся соответствующие следственные действия. Семенов задержан и находится в СИЗО, - отметили в надзорном ведомстве.

Проверяют, откуда голоса в голове

Признание маньяка с ножом.

Артем Семенов во время судебного заседания по его аресту делился, что издеваться над женщинами ему приказывали "голоса в голове". Доставалась тем, кто походкой напоминал юноше его бывшую возлюбленную из Орла, которая стала встречаться с другом Семенова.

Парню, как заявил накануне на пресс-конференции начальник УМВД Тольятти Хейрулла Ахмедханов, предстоит пройти психиатрическую экспертизу, так как он состоял на учете у психиатра. Сам Артем, к слову, также никогда не скрывал свои проблемы и считает себя не совсем вменяемым.

Как стало известно журналистам "Комсомолки" от собственных источников, в тот период, когда Семенова искали, в городскую полицию поступали сотни сообщений. Преступника видели практически в каждом втором. Но стоит признать, что именно благодаря активности граждан его и нашли.

Парень в шапке "псих"

- Сначала мы думали, что он в Оренбурге. Водитель "BlaBlaCar" сказал, что подвозил его. На парне была шапка с надписью "псих". Позвонил, когда тот вышел, в присутствии попутчика - боялся, - объясняют правоохранители. - Приехали, проверили. Не тот!

Парень утверждает, что нападал на женщин из-за бывшей Фото: соцсети

Парень утверждает, что нападал на женщин из-за бывшейФото: соцсети

Оперативники из Самарской области не опускали руки, проделывали большой объем работы и их старания были вскоре вознаграждены:

- Потом позвонил бывший военный, тоже водитель, сказал, что везет его в Москве. В этот раз все совпало. Мы связались со столичными коллегами, назвали им место, и они уже задержали Семенова и передали его нам.

Расследование в отношении задержанного сейчас идет полным ходом. Не исключено, что в истории "маньяка" новое развитие приобретут и другие нераскрытые преступления.

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