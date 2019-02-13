«Пахнет ли у вас газом?»: сотрудница «Локо-Банка» рассказала, как банда Самсонова впервые напала на их офис в Самаре

— Мы были в панике, у нас был стресс! Нам было невероятно страшно! — Елена Бузина не скрывает эмоций во время дачи показаний в Самарском областном суде. Она говорит про события, происходившие 24 августа 2016 года в офисе «Безымянка» КБ «Локо-Банк» на улице Победы, 92. В тот день учреждение ограбили двое неизвестных в респираторах. Как более чем спустя год решат правоохранители, это были Виктор Самсонов и Дмитрий Климов, ныне обвиняемые в серии подобных нападений.

От страха откатилась на стуле

Елена — тогда ведущий специалист организации — была на рабочем месте с коллегами: руководителем Светланой Игнатьевой и кассиром Людмилой Никитиной. Женщины только отпустили неспокойного клиента, когда случилось непредвиденное.

— Примерно в 12-30 зашел мужчина, в форме похожей на газовщика - темной, с серыми вставками. В каске и респираторе. Видно было только глаза, лицо закрыто, — вспоминает свидетель. — Он мне показался подозрительным и, когда заходил, я нажала тревожную кнопку.

Незнакомец подошел к Бузиной, сидевшей прямо напротив входа, и спросил: «Пахнет ли у вас газом?». К ним уже поспешила Игнатьева, выяснить, в чем дело.

— Второй человек в таком же костюме что-то делал в дверях. Потом я увидела, что он заблокировал ее черенком от лопаты. Первый обернулся к нему, достал что-то, похожее на пистолет с глушителем, из сумки, наставил на нас и заявил: «Это ограбление!», — продолжает Елена. — Света от страха отбежала, я откатилась на стуле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/691645" frameborder="0"></iframe> Ограбление "Локо-Банка", 24 августа 2016 года.

«Если сейчас приедет ГБР, вы первые здесь ляжете!»

Злодей, который вошел первым, схватил ведущего специалиста за шею и повел ее вместе с руководителем к кассам. Светлану заставили позвонить в домофон и попросить Никитину открыть дверь. Пока это происходило, налетчики расположились так, чтобы их не было видно на камере.

— Людмила открыла, они оттолкнули Светлану и прошли в кассовый кабинет. Никитина пыталась сопротивляться, но не смогла ничего сделать. Я это уже слышала по звуку, так как была в подсобке, — рассказывает выступающая. — Потом первый преступник вышел, направил на нас с Игнатьевой оружие и заявил: «Если сейчас приедет ГБР, вы первые здесь ляжете!» Второй, видимо, в это время выгребал все деньги из сейфа.

Через считанные секунды нападавшие стали уходить. Опешившие сотрудницы в это время сидели на корточках — шевелиться им запретили. Сначала они услышали звук разбиваемых видеокамер, а потом крики с порога: «Не двигайтесь! Иначе мы все взорвем!»

Виктора Самсонова женщина опознала по походке и голосуФото: скрин с видео

Вскоре после ухода грабителей, унесших с собой больше 10 миллионов рублей в разной валюте, в помещение вошел постоянный клиент офиса. Он увидел шокированных женщин и вызвал полицию. К этому моменту к зданию уже подоспела и ГБР, правда, парочка в масках уже скрылась и по горячим следам никого не поймали.

Спустя год после тех событий Елена Бузина станет участницей еще одного нападения на свое рабочее место, которое кончится убийством охранника Петра Стрельцова. Этот эпизод присяжные рассмотрят в дальнейшем.

Одного опознала, второго нет

Виктора Самсонова Бузина опознала и в зале суда, и ранее на следствии при участии других статистов. Ей запомнились его манера говорить — низкий и хриплый голос, характерная стойка — правая нога выставлена вперед — и походка. Не удивительно, именно Самсонову вменяют и второй криминальный визит в КБ «Локо-Банк» — с расстрелом Стрельцова.

Климов и Самсонов и в зале суда прячут лица за маскамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрия Климова женщина не узнала. Во время следственных действий вместо него она на опознании указала на другого человека, приглашенного в качестве статиста. Впрочем, во время преступлений она «контактировала» больше с Виктором.

Климов по-прежнему не признает своей вины. Активно задает вопросы, а корреспондентов «КП-Самара» после окончания сегодняшнего заседания он попросил выбрать «правильную» сторону и не снимать его, пока все это не закончится. Уже традиционно — и Дмитрий, и Виктор — прячут лица за масками, на этот раз медицинскими.

Следующее слушание по делу банды Самсонова федеральный судья Михаил Кондаков назначил на понедельник, 18 февраля. Коллегия присяжных заседателей продолжит знакомиться со свидетелями и потерпевшими, сотрудниками «пострадавших» банков.

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