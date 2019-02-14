Не доказали, что утопил: мужчину, задержанного за убийство парня на озерах под Самарой, отпустили домой

Расправа над Александром Якимовым, 23-летним парнем, который утонул летом прошлого года в «Костыле» на Алексеевских озерах, ужасала своими подробностями. Как сообщали следователи, молодого человека во время конфликта неизвестные мужчины взяли за руки и ноги и сбросили в воду. Выбраться он не смог, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Уже много отсидел

Подозреваемых оперативники задержали спустя неделю после трагедии. Главные обвинения были предъявлены 26-летнему Артуру Акопяну. В июле его отправили в СИЗО. Арестант свою причастность к содеянному отрицал и утверждал, что он Якимова не лишал жизни. На днях представители правосудия эту позицию разделили, в начале февраля Акопяна отпустили домой.

— Вместо статьи 105 УК РФ фигуранту предъявили статью 109 — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи хотели продлить арест для Акопяна, но суд обоснованно его отпустил, потому что он отсидел уже значительный срок, а тяжесть этого преступления меньше, чем в случае убийства. Не всегда обвиняемого по 109-й заключают под стражу, — объяснили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в прокуратуре Самарской области.

Именно в надзорном ведомстве настояли на том, что гибель Якимова нужно расценивать скорее как несчастное стечение обстоятельств, нежели зверскую расправу. Как стало известно «Комсомолке» от собственных источников, статью изменили из-за того, что силовики не нашли доказательств, которые подтверждают, что Артур хотел убить Александра и непосредственно сделал это.

Близкие против

Девушка погибшего планируют продолжать бороться за то, чтобы убийц ее молодого человека наказалиФото: соцсети

Родные и друзья Якимова категорически не согласны с таким развитием событий. Они собираются настаивать на том, что произошедшее носит криминальный характер.

— Наверное, у этих людей есть какие-то связи, они с кем-то договорились. Мы будем обжаловать это решение. Наш адвокат была у главы следственного комитета ,он принес извинения и сказал, что сделали все, чтобы было в их силах и решение о переквалификации статьи приняли в прокуратуре, на 109-ю статью вообще кое-как натянули, — говорила samara.kp.ru возлюбленная Александра — Валентина.

По версии девушки, Артур Акопян и его друзья сначала издевались над прической и голосом Саши, а потом стали его бить и в итоге скинули в озеро со словами «Иди, поплавай!». Брат Артура — Ашот, также находящийся под следствием, поделился с нашим изданием другой версией. Согласно его позиции, случился обоюдный конфликт между двумя отдыхающими на озерах компаниями и завязалась драка. Якимов каким-то образом оказался в воде, стоял там и что-то говорил — ни Ашот, ни Артур его туда точно не скидывали.

Совсем скоро в обстоятельствах этой запутанной истории будут разбираться в суде. Сейчас участники событий знакомятся с материалами по делу. Разбирательства продолжаются.

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