2019-02-19T17:29:10+03:00
Общество

«Угрожал и взял нож на последнее свидание»: парень, признавшийся в убийстве пловчихи из Тольятти, просил отпустить его домой

В Автограде сегодня решали дальнейшую судьбу 16-летнего Никиты М., который, по версии следствия, из-за неразделенной любви зверски изрезал талантливую спортсменку Сафию А.
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование этой страшной трагедии продолжаетсяРасследование этой страшной трагедии продолжаетсяФото: соцсети
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32 удара ножом из-за оскорбления

Жуткая трагедия, произошедшая вечером 23 декабря прошлого года на улице Юбилейной в Автомобильной столице, до сих пор не забыта местными жителями. Тогда на стройке был обнаружен истерзанный ножом труп 16-летней талантливой пловчихи Сафии А. За убийство практически сразу задержали ровесника девочки, ее бывшего парня и единомышленника по спортивным увлечениям Никиту М. Сегодня, 19 февраля, подросток просил у служителей Фемиды отпустить его домой.

— Мы поддержали ходатайство следствия, чтобы М. продлили срок содержания под стражей. Обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Автозаводского района.

Основания не выпускать юношу из изолятора основания - весомые. Как отметили в надзорном ведомстве, он нанес своей жертве не менее 32 ударов ножом в различные части тела. Сафия скончалась на месте преступления и не имела шансов на спасение. Да, Никита раскаялся, но жестокость преступления и мотивы поражают.

— Мы стояли и разговаривали, я хотел, чтобы мы возобновили отношения. Она говорила, что нам нужно расстаться, я ее уговаривал, — объяснял сразу после задержания молодой человек. — Она мне сказала: «Иди нафиг!» Я потерял над собой контроль и схватил нож. Я не помню, как наносил удары, она упала, пыталась убежать, я снова бил ее. Нож после всего выкинул рядом.

Гневные послания начались еще летом

Следственный комитет on Twitter.Расставание подростков обернулось жестоким убийством.

Тем не менее, правоохранители не очень-то верят в то, что у Никиты случился неконтролируемый гневный порыв. Во-первых, очень странно, что он пришел на встречу с холодным оружием. Во-вторых, экс-бойфренд угрожал Сафии.

— Девочка ушла с ним на встречу, но дома оставила планшет. И родители, и оперативники позже увидели всю переписку «Вконтакте». Никита писал ей, грозил расправой, если она его бросит. Там же они и договорились встретиться на этом пустыре. После этой переписки сразу стало понятно, где искать подозреваемого. Он был готов к визиту полиции, — поделился с журналистом «Комсомолки» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Сафия подавала большие надежды в плавании Фото: соцсети

Сафия подавала большие надежды в плаванииФото: соцсети

Друзья девушки, которая была мастером спорта России, добавляют, что гневные послания Никита отправлял спортсменке уже длительное время.

— Он был скрытный парень, в старом городе тренировался. С Сафией они знакомы давно, но причин расставания я не знаю. Угрозы ей он начал слать еще летом, — рассказывает знакомая погибшей Наталья (имя изменено).

В Автозаводском районном суде, где сегодня проходили слушания по поводу дальнейшей судьбы Никиты М., разделили позицию обвинительной стороны. Отпускать домой фигуранта не стали, а оставили его под арестом еще на 2 месяца — до 23 апреля. Таким образом в СИЗО юный ревнивец пробудет как минимум 4 месяца. Расследование продолжается. Обвинения Никите предъявлены по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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