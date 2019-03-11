2019-03-11T16:54:37+03:00
Происшествия

«Он напомнил Фредди Крюгера, настолько страшный»: сотрудница «Локо-Банка» вспомнила, как грабитель убил охранника в их офисе

69-летний Петр Стрельцов, которого расстрелял преступник в маске, перенес операцию и перед смертью успел поговорить с женой и дочерью
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В лице за маской сотрудники банка узнали организатора банды - Виктора СамсоноваВ лице за маской сотрудники банка узнали организатора банды - Виктора СамсоноваФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Слушания по делу банды Виктора Самсонова, которая отметилась серией дерзких нападений на городские банки, в самом разгаре.11 марта в Самарском областном суде состоялось очередное заседание, на котором успели обсудить два последних эпизода группировки.

«Нас спалили!»

— После обеда я и еще трое сотрудниц сидели на местах. Подошел мужчина в черной маске с прорезями для глаз, зеленой куртке, — вспоминает Светлана, операционист ПАО «Невский банк» на 6-й просеке, куда преступники пришли 4 августа 2016 года. — Он, угрожая пистолетом, крикнул, чтобы мы ничего не нажимали, никуда не звонили.

Злодей схватил одну из работниц финансового учреждения и под угрозой расправы заставил ее и остальных женщин провести его к кассе и в коридоре лечь на пол, где уже находился охранник.

Виктора Самсонов на следствии признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Виктора Самсонов на следствии признал свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я услышала грохот, к нам подбежал один мужчина в маске, второй встал возле стены. От страха я опустилась под стол, — говорит коллега Светланы — Галина. — Мы вышли из операционного зала, нам приказали лечь, а потом кто-то из этих двоих сказал сначала «Не трогай дверь», а следом «Нас спалили!». И они ушли. Все это было мгновением, очень быстро.

Спугнула бандитов юрисконсульт Анастасия Кустова. Она через стеклянную дверь увидела, что какой-то человек в маске держит операционистку Ольгу Майорову за волосы и приставил пистолет к его голове.

— Он увидел меня и сказал не трогать дверь. Я ее захлопнула и побежала назад в кабинет, — объяснила Анастасия.

Прокурор отдела государственных обвинителей Александр Бритвин обратил внимание присяжных, также принимающих участие в процессе, на то, что на места происшествия были зафиксированы следы обуви нападавших. В квартире подсудимого Дмитрия Климова во время обыска нашли кроссовки, которые, как установили эксперты, им соответствуют. Как подчеркнула адвокат Дмитрия, такое совпадение не носит стопроцентный характер и эти отпечатки могли быть оставлены и другими людьми . Еще у Климова, отрицающего свое участие в рассматриваемых делах, изъяли черную куртку, похожую на ту, в которой во время разбоя находился один из налетчиков.

Пытался выбить пистолет и попал под пули

Елена Бузина, ведущий специалист закрытого ныне офиса «Безымянка» КБ «Локо-Банк» на улице Победы, 92, уже выступала в суде. Ранее она рассказывала о том, как участники банды Самсонова пожаловали на ее рабочее место 26 августа 2016 года. Сегодня Елена описала события от 12 августа 2017 года, когда застрелили охранника организации — Петра Стрельцова.

Именно здесь, на улице Победы,92, был убит Стрельцов Фото: Айна УТИБАЕВА

Именно здесь, на улице Победы,92, был убит СтрельцовФото: Айна УТИБАЕВА

— 10 минут до конца рабочего дня, примерно 19-50, я заводила заявку на автокредит. Стрельцов ходил по офису. Когда мужчина зашел, не обратила на него внимания, — девушка хорошо помнит тот вечер. — Потом подняла голову: болотного цвета куртка, капюшон и маска, которая напоминала какого-то человека, в тот момент показалось, что Фредди Крюгера, настолько страшная.

Представитель ЧОП пытался остановить подозрительного незнакомца и сказал ему:

— Ты не пройдешь!

В ответ услышал предупреждение:

— Сядь на стул, не дергайся и все будет спокойно.

Петр его проигнорировал, резиновой дубинкой попытался выбить пистолет из рук оппонента. Не получилось. Тот в свою очередь 2-3 раза выстрелил, серьезно ранив соперника. После бандит направился к Елене, успевшей закрыться в подсобном помещении. Грабителя это не остановило, он достал другое оружие, расстрелял замок и вытащил беззащитную сотрудницу:

— В этом помещении находилась дверь к кассам. Он схватил меня и через нее кассиру кричал: «Открой дверь! Если не откроешь, убью!». Так не открывала. Он подвел меня к окошку кассы, держа пистолет у виска, и снова потребовал: «Открой дверь, охранника я уже убил, ее убью!». Он опять повел меня к двери и снова вернулся к окошку кассы, где я уже сама попросила кассира что-то сделать. Та начала выдавать деньги через лоток и в этот момент я ускользнула в подсобное помещение, он вслед кричал «Вернись!» и все такое...

В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

«Мне очень больно»

Закинув более 5 миллионов рублей в сумку грабитель покинул помещение. Через 30 секунд после этого приехала ГБР.

В суде Бузина указала на Виктора Самсонова, подтвердив, что это тот самый мужчина, который дважды участвовал в налетах на офис «Безымянка» и застрелил охранника. К слову, судя по видео с камер наружного наблюдения, и в «Невском», и в «Локо-Банке», на Викторе была одна и та же куртка.

Петра Стрельцова пытались спасти. Вечером 12 сентября ему несколько часов делали операцию.

— Нашли одну пулю. Он потерял много крови, поэтому перевели в реанимацию и на следующий день назначили рентген, чтобы определить, где другая пуля, — делится жена Стрельцова Людмила. — Утром его дочь проведала, затем я приезжала. Сначала не пускали к нему, а когда все-таки пропустили, то я увидела, что в палате 4 человека, муж лежал. Он мне сказал буквально одно слово: «Мне сделали укол, мне очень больно, больно, больно...» Где-то в 18-50 Людмиле позвонила сестра Петра Викторовича и сообщила, что он скончался.

Петр Стрельцов проявил героизм, но погиб

Петр Стрельцов проявил героизм, но погиб

Продолжение разбирательств судья Михаил Кондаков назначил на завтра, 12 марта. Стороны планируют закончить обсуждение финального случая на улице Победы, 92 и приступить к вопросам, связанным с незаконным оборотом оружия. Обвинения по этому пункту предъявлены не только Климову и Самсонову, но и Александру Шуваеву, брату организатора этого преступного сообщества. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пахнет ли у вас газом?»: сотрудница «Локо-Банка» рассказала, как банда Самсонова впервые напала на их офис в Самаре

Елена Бузина была в офисе «Безымянки» ведущим специалистом, именно она летом 2016-го встретила на своем рабочем месте вооруженных преступников (подробности)

«Давай деньги или я всех убью!»: Банда, грабившая самарские банки, готовилась к налетам в квартире главаря

В Самаре суд присяжных начал рассматривать дело группировки Виктора Самсонова, которой вменяют пять разбойных нападений, незаконный оборот оружия и убийство охранника Петра Стрельцова (подробности)

Кого арестовали за убийство охранника банка в Самаре и другие преступления?

Как выяснила «КП-Самара», не все подозреваемые признают то, что им вменяют. Некоторые даже заявляют о насилии и давлении [фото, видео] (подробности)

В Самаре хотят наградить охранника, который погиб, защищая сотрудниц банка

«КП» Самара» стали известны эксклюзивные подробности дерзкого налета на «Локо-Банк» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крыши, которые обвалились под тяжестью снега в Самаре, отремонтируют в течение месяца
Самарский туристический портал стал победителем международной выставки
Самарские дзюдоисты завоевали три медали на первенстве России
Асфальт растаял вместе со снегом: в Самаре Заводское шоссе превратилось в "решето"
Автомобили LADA больше всего приглянулись угонщикам в 2018 году
Дождь и порывистый ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
В Самаре согласовали возвращение маршруток в Красноглинский район
Форвард «КС» Рамиль Шейдаев получил вызов в сборную Азербайджана на отборочный матч Евро-2020
Жители Кировского района Самары смогут лично пожаловаться Сергею Маркову на ЖКХ
Опасность над головой и под ногами: кто и как должен отвечать за травмы от гололеда и сосулек?
Блины, шашлыки и 8-метровый столб: в Кошелев-парке впервые отметили Масленицу
Загоняли на служебной машине: в Самарской области активисты обвинили лесников в гибели лосенка
На Масленице в Крутых Ключах погуляли более 5 тыс. жителей
Самарские гандболистки во второй раз выиграли первенство России
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA