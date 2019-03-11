«Он напомнил Фредди Крюгера, настолько страшный»: сотрудница «Локо-Банка» вспомнила, как грабитель убил охранника в их офисе

Слушания по делу банды Виктора Самсонова, которая отметилась серией дерзких нападений на городские банки, в самом разгаре.11 марта в Самарском областном суде состоялось очередное заседание, на котором успели обсудить два последних эпизода группировки.

«Нас спалили!»

— После обеда я и еще трое сотрудниц сидели на местах. Подошел мужчина в черной маске с прорезями для глаз, зеленой куртке, — вспоминает Светлана, операционист ПАО «Невский банк» на 6-й просеке, куда преступники пришли 4 августа 2016 года. — Он, угрожая пистолетом, крикнул, чтобы мы ничего не нажимали, никуда не звонили.

Злодей схватил одну из работниц финансового учреждения и под угрозой расправы заставил ее и остальных женщин провести его к кассе и в коридоре лечь на пол, где уже находился охранник.

Виктора Самсонов на следствии признал свою винуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я услышала грохот, к нам подбежал один мужчина в маске, второй встал возле стены. От страха я опустилась под стол, — говорит коллега Светланы — Галина. — Мы вышли из операционного зала, нам приказали лечь, а потом кто-то из этих двоих сказал сначала «Не трогай дверь», а следом «Нас спалили!». И они ушли. Все это было мгновением, очень быстро.

Спугнула бандитов юрисконсульт Анастасия Кустова. Она через стеклянную дверь увидела, что какой-то человек в маске держит операционистку Ольгу Майорову за волосы и приставил пистолет к его голове.

— Он увидел меня и сказал не трогать дверь. Я ее захлопнула и побежала назад в кабинет, — объяснила Анастасия.

Прокурор отдела государственных обвинителей Александр Бритвин обратил внимание присяжных, также принимающих участие в процессе, на то, что на места происшествия были зафиксированы следы обуви нападавших. В квартире подсудимого Дмитрия Климова во время обыска нашли кроссовки, которые, как установили эксперты, им соответствуют. Как подчеркнула адвокат Дмитрия, такое совпадение не носит стопроцентный характер и эти отпечатки могли быть оставлены и другими людьми . Еще у Климова, отрицающего свое участие в рассматриваемых делах, изъяли черную куртку, похожую на ту, в которой во время разбоя находился один из налетчиков.

Пытался выбить пистолет и попал под пули

Елена Бузина, ведущий специалист закрытого ныне офиса «Безымянка» КБ «Локо-Банк» на улице Победы, 92, уже выступала в суде. Ранее она рассказывала о том, как участники банды Самсонова пожаловали на ее рабочее место 26 августа 2016 года. Сегодня Елена описала события от 12 августа 2017 года, когда застрелили охранника организации — Петра Стрельцова.

Именно здесь, на улице Победы,92, был убит СтрельцовФото: Айна УТИБАЕВА

— 10 минут до конца рабочего дня, примерно 19-50, я заводила заявку на автокредит. Стрельцов ходил по офису. Когда мужчина зашел, не обратила на него внимания, — девушка хорошо помнит тот вечер. — Потом подняла голову: болотного цвета куртка, капюшон и маска, которая напоминала какого-то человека, в тот момент показалось, что Фредди Крюгера, настолько страшная.

Представитель ЧОП пытался остановить подозрительного незнакомца и сказал ему:

— Ты не пройдешь!

В ответ услышал предупреждение:

— Сядь на стул, не дергайся и все будет спокойно.

Петр его проигнорировал, резиновой дубинкой попытался выбить пистолет из рук оппонента. Не получилось. Тот в свою очередь 2-3 раза выстрелил, серьезно ранив соперника. После бандит направился к Елене, успевшей закрыться в подсобном помещении. Грабителя это не остановило, он достал другое оружие, расстрелял замок и вытащил беззащитную сотрудницу:

— В этом помещении находилась дверь к кассам. Он схватил меня и через нее кассиру кричал: «Открой дверь! Если не откроешь, убью!». Так не открывала. Он подвел меня к окошку кассы, держа пистолет у виска, и снова потребовал: «Открой дверь, охранника я уже убил, ее убью!». Он опять повел меня к двери и снова вернулся к окошку кассы, где я уже сама попросила кассира что-то сделать. Та начала выдавать деньги через лоток и в этот момент я ускользнула в подсобное помещение, он вслед кричал «Вернись!» и все такое...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/621201" frameborder="0"></iframe> В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

«Мне очень больно»

Закинув более 5 миллионов рублей в сумку грабитель покинул помещение. Через 30 секунд после этого приехала ГБР.

В суде Бузина указала на Виктора Самсонова, подтвердив, что это тот самый мужчина, который дважды участвовал в налетах на офис «Безымянка» и застрелил охранника. К слову, судя по видео с камер наружного наблюдения, и в «Невском», и в «Локо-Банке», на Викторе была одна и та же куртка.

Петра Стрельцова пытались спасти. Вечером 12 сентября ему несколько часов делали операцию.

— Нашли одну пулю. Он потерял много крови, поэтому перевели в реанимацию и на следующий день назначили рентген, чтобы определить, где другая пуля, — делится жена Стрельцова Людмила. — Утром его дочь проведала, затем я приезжала. Сначала не пускали к нему, а когда все-таки пропустили, то я увидела, что в палате 4 человека, муж лежал. Он мне сказал буквально одно слово: «Мне сделали укол, мне очень больно, больно, больно...» Где-то в 18-50 Людмиле позвонила сестра Петра Викторовича и сообщила, что он скончался.

Петр Стрельцов проявил героизм, но погиб

Продолжение разбирательств судья Михаил Кондаков назначил на завтра, 12 марта. Стороны планируют закончить обсуждение финального случая на улице Победы, 92 и приступить к вопросам, связанным с незаконным оборотом оружия. Обвинения по этому пункту предъявлены не только Климову и Самсонову, но и Александру Шуваеву, брату организатора этого преступного сообщества. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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