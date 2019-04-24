Летние фестивали в Самаре 2019: куда сходить, что посмотреть

Весной и летом в Самаре и области намечается насыщенная культурная программа. Рассказываем, какие фестивали пройдут в Самаре весной и летом 2019, куда сходить и на что посмотреть.

Культурное лето начнется уже 6 мая – в самарской областной детской библиотеке пройдет X Международная акция по поддержке детского чтения «Читаем вместе о войне». В этот день в одно время во всех учреждениях-участниках акции будут читать художественные произведения о Великой Отечественной войне.

Театралы с 20 по 25 мая смогут посетить фестиваль «ПоМост: провинциальные театры России». Пройдет он в Новокуйбышевске.

- Главное новшество - появление в программе лаборатории для театральных специалистов, а также участие зарубежного коллектива. Кроме того, впервые фестиваль выйдет из театрального здания на улицу, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Если возможности поехать в Новокуйбышевск нет, то 24 мая можно заглянуть в Самарский академический театр оперы и балета, где пройдет мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.

8 и 9 июня на набережной Волги в Самаре пройдет знаменитый «ВолгаФест». В этом году фестиваль посвящен Году театра.

- Главными событиями фестиваля станет «Опера про Белую козу», строительство парусника по проекту художников Ильи и Эмилии Кабаковых и единственный в мире цирк для хулиганов, - отметили в правительстве региона.

Творение Ильи и Эмилии Кабаковых называется «Корабль толерантности». В этом году проект увидят не только жители Самары, но и жители Лондона, Чикаго и Берлина. Кроме того, на «ВолгаФесте» будет работать студия радио «КП-Самара» 98.2 FM, где каждый сможет почувствовать себя ведущим радио.

Следующая культурная остановка – Всероссийский Сельский Сабантуй. Он пройдет в июне в Камышлинском микрорайоне. Пока точной даты мероприятия нет.

Не обделят и тольяттинских ценителей искусства – 1-2 июля в городе состоится фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

Ну и, конечно же, как забыть про флагман фестивалей бардовской песни? 46 фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина – первые выходные июля.

Июль вообще получится насыщенным – в селе Приволжье пройдет III Межрегиональный фестиваль–конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец», а в Самаре – парад Рязанова, который организует «КП-Самара». Следите за новостями на сайте kp.ru.

13 июля можно будет расслабиться на «Фестивале семейной рыбалки» от радио «КП-Самара», а заодно и выиграть призы.

Завершится месяц этно-историческим фестивалем «Битва Тимура и Тохтамыша» 29 июля.

Традиционный фестиваль «Жигулевская вишня» порадует самарцев в августе. Пройдет он в Ширяево. Там же 5 августа состоится праздник искусств «Репин навсегда», посвященный дню рождения российского живописца.

Не забудьте, что «Комсомолка» каждый месяц организует «Слепые экскурсии» и подводит итоги конкурса «Я люблю театр».

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