Мария и Андрей. Седьмая неделя проекта: “Лучшие друзья худеющих - огурцы!”

Участники проекта “Худеем вместе” от “КП-Самара” уже больше месяца меняют свои пищевые привычки. Они учатся жить “стройной” жизнью.

Мария. Было - 81 кг. Ушло – 2,5 кг.

- Очень трудно совладать с соблазном. Сейчас всюду пахнет шашлыком и другими вкусностями. Но я понимаю, что чуть-чуть съесть не смогу, а много для меня будет вредно. Поэтому не поддаюсь искушению. Мы хотим быть здоровыми! Это наша главная цель.

Признаюсь, недавно мы “согрешили”. Съели окрошки в два раза больше, чем должна быть порция. Но замечу, что окрошка была на кефире с минералкой, а вместо колбасы - вареное мясо. “Замаливали грех” в бассейне. Тренировались два дня подряд.

Я продолжаю свои пешие прогулки. Если нужно пройти одну-две остановки, на автобус не сажусь, иду пешком. Даже после работы выхожу на пару остановок раньше.

Есть у меня мечта - прокатиться на велосипеде в парке. Думаю, скоро ее осуществлю.

Андрей. Было - 124 кг. Ушло – 6 кг.

- Раньше мы ели, сколько хотели, а теперь обращаем внимание, сколько и что мы едим. Стараемся соблюдать рекомендации: порция не должна превышать 250 гр, в течении дня должны быть перекусы. Для перекусов отлично подходят яблоки, курага и огурцы. Чем больше огурцов съешь, тем меньше чувство голода.

С перекусами у меня нет проблем. Полезную еду, да тот же салат, сейчас можно найти где угодно.

Мы стараемся есть меньше жирной еды и хлебобулочных изделий. По диете нам можно все, но в меру. Если хотим позволить себе что-то «запрещенное», потом отправляемся на тренировку.

Наши блюда стали проще. Я перестал готовить, потому что обычно готовил сложные блюда, которые включают в себя те ингредиенты, которые не рекомендуют. Тот же майонез, специи, масло. Еще я заметил, что стал крепче спать.

Мария и Андрей худеют в центре «Открытие»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»:

- Даже если мы просто меняем систему питания, это сказывается на всех сферах нашей жизни: на сне, общении с другими людьми, на том, как мы организуем свой день. Переходный момент достаточно сложный, но Андрей и Мария справляются хорошо. Замечательно, что они поддерживают друг друга, все делают вместе. Благодаря этому перестройка у них идет быстрее.

Еще один важный момент, Мария и Андрей хорошо понимаю, что цифра на весах, это только часть того, что происходит в организме. От понимания этого становится проще. Они лишний раз не расстраиваются, если весь чуть больше ожидаемого. Ведь самое главное, что улучшается самочувствие, уменьшается висцеральный жир, растет мышечная масса. Для меня самое главное - устойчивый результат. А это не только питание, но и работа с нашими установками: с отношением к себе, к своему телу.

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