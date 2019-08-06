«Я лишь выполнял указания»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», не считает себя лидером группы похитителей детей

Решился на преступления из-за долга

Руслан Бакиев, загремевший в колонию за организацию убийства кассирши МЧС в 2009 году, может провести за колючей проволокой еще 23 года. Именно такой срок для заключенного, известного в народе как «Паук», запросил прокурор Иван Толмосов. Как уже писала «КП-Самара», Руслана, его гражданскую супругу Екатерину Косареву и еще несколько человек обвиняют в похищениях детей с целью вымогательства денег.

— Бакиев руководил действиями группировки, занимался распределением ролей, давал указания. Мы считаем, что это доказано показаниями свидетелей, других участников преступления, проверкой телефонных звонков и сообщений. Требуем назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбытием срока в колонии особого режима. По совокупности приговоров — 23 года. Первые пять из них — тюрьмы, — заявил государственный обвинитель.

Согласно материалам дела, преступный план пришел Бакиеву в голову летом 2017-го. В тот период у него, якобы, появился долг в 500 тысяч рублей. Перед кем — непонятно, звучали предположения, что перед администрацией ИК, где он сидел. Ему срочно понадобились деньги и он стал искать варианты.

«Верните дело в прокуратуру»

Сам Руслан, удаленный из зала заседаний в самом начале процесса за чересчур резкое отстаивание своих позиций, через своего адвоката дал понять, что он считает необъективными и не соответствующими УПК разбирательства, которые шли по его персоне. Уверяет, что его явку с повинной писал не он, а силовики, сетует на то, что не видел полного обвинительного заключения по делу подделали, полного обвинительного заключения по делу не видел. Как и все остальные фигуранты, сиделец категорически против того, что их называют организованной преступной группировкой.

— У моего подопечного в августе 2017 года появилась задолженность и знакомый ему предложил вымогательство. Всю информацию о потерпевших, все детали, план действий он получил от него, — говорит заступница Бакиева.

Екатерина Косарева давала показания на месте событий, не отрицает вины она и сейчасФото: другой источник.

Этим незнакомцем, на которого указывает «Паук», является некто Артем — тоже осужденный. Именно он, по словам адвоката Руслана, общался по телефону с родителями детей и другими действующими лицами:

— Все они говорят, про человека с восточным акцентом. У Бакиева речь нормальная, без акцента. И он не хотел делать ребенку плохо, поэтому его отпустил еще до передачи денег.

Руслан свою позицию на прениях передал в записке, которую зачитал судья. Она была аналогична той, которую озвучила его адвокат:

— Я выполнял указания Артема. Я не был организатором. Прошу прощения у потерпевших и считают, что судье нужно вернуть вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений.

Согласилась, чтобы он не покончил с собой

Екатерине Косаревой обвинение требует назначить 13 лет и 6 месяцев колонии общего режима — с учетом условного срока, который она еще не отбыла. И она сама, и ее защитница просят более мягкого решения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/692829" frameborder="0"></iframe> Екатерина Косарева рассказывает, как похищала сына банкирши из Кинеля.

Возлюбленная Бакиева частично признает свою вину. В суде она поделилась, что у них теплые отношения с Русланом — они знакомы с 2010 года, состоят в гражданском браке, проводят вместе длительные свидания. Екатерина хорошо знакома с родителями зека, собственно, в их квартире ее и задержали.

Из показаний Косаревой следует, что Бакиев летом 2017 года предложил ей заняться похищениями, так как у него образовался серьезный долг. Девушка отказалась, но после того, как кавалер два раза пытался покончить с собой, пошла на уступок. Боялась, что в следующий раз ее любимый доведет дело до конца. Она подтверждает, что выполняла его задания но отмечает, что сама денег ни у кого не вымогала.

— Извиняюсь перед потерпевшими. Простите за то, что так вышло, — сообщила сегодня в суде Косарева.

Екатерина М. — мама малыша, которого похитители во главе с «Пауком» пытались выкрасть в Тольятти — считает, что виновные должны получить по заслугам:

— Речь идет о маленьких детях! Моему сыну на момент преступления был год и семь месяцев. Только благодаря администрации детского сада его не похитили. И его не получилось бы отвлечь с помощью телефона, как в случае с другим мальчиком. Они проживали на моей странице «Вконтакте» и знают, что он привык к любви и вниманию и не смог бы без родителей. Я согласно с тем справедливым наказанием, которое запросил прокурор.

Пожелания озвучены, остался приговор

Дело рассматриваю в военном суде, потому что один из подсудимых служил на момент совершения преступленияФото: Михаил ГОРЮНОВ

Помимо Бакиева и Косаревой на скамье подсудимых еще 5 человек. Все они выполняли какие-то определенные функции в похищениях — кто-то был водителем, другой для устрашения, третий просто для помощи. Исключение составляет лишь военнослужащий Амир Абдурахманов, которому вместе с Толмачевым вменяют кражу десяти гранат Ф-1 в части в Балашихе.

Абдурахманову просить назначить 5 лет колонии общего режима, Толмачеву, также замешанному в киднеппинге, 9 лет — строгого. В исправительное учреждение этого же формата хотят отправить и троих оставшихся обвиняемых: Андрея Бахтеева, Рамази Нагиева и Ивана Фролова — первого на 6 лет 6 месяцев, оставшихся двоих на 5 лет 6 месяцев. Адвокаты молодых людей попросили судью не быть слишком суровым при вынесении вердикта. Заступники Фролова и Абдурахманова, которые сейчас не под стражей, полагают, что исправление этих парней возможно без изоляции от общества.

"Волк в овечьей шкуре": зек собирал информацию в родительских чатах и организовывал похищение детей 00:00 00:00

Напомним, в начале 2018 года злоумышленники пытались похитить маленького Тимура из детского сада «Ладушки» в Тольятти. Тогда у них не получилось. А вот 5-летнего Диму из Кинеля забрать удалось. С его матери требовали 2 миллиона рублей. Женщина обратилась к оперативникам и они разоблачили группировку в течение нескольких часов, мальчишка нашли в подъезде в Самаре. Подробнее читайте на samara.kp.ru.

Совсем скоро в этой истории будет поставлена точка. Завтра подсудимые выступят с последним словом, а затем судье Приволжского окружного военного суда Олегу Семенову останется только огласить приговор.

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