2019-08-06T15:22:10+03:00
Общество

В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба

Самарцы вновь бьют тревогу по поводу массовой гибели речных «жильцов» [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Весь берег Волги усеян мертвой мелкой рыбешкойВесь берег Волги усеян мертвой мелкой рыбешкойФото: Скриншот с видео
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Жители Самарской области вновь стали свидетелями массовой гибели рыбы. На это раз они заметили десятки умерших рыбешек на берегу реки Волги от Ягодного до Луначарского. Об этом в соцсетях сообщил юморист Дмитрий Колчин, которого недавно позвали на пост советника самарского губернатора.

- Вслед за «климовским» замором рыбы в июле - новая партия от Ягодного до Луначарского. Ее бы на целый водоем хватило! Реакция есть, разумеется. В Росрыболовстве ранее сообщали, что замор рыбы связан с цветением сине-зеленых водорослей. При этом причиной развития этих водорослей называется жаркая погода, но на самом деле — это биогены (РО4, NO3, NH4) антропогенного характера. Виноваты сливы в акваторию, - пишет в Инстаграме Дмитрий Колчин.

В минлесхозе Самарской области на обращение советника губернатора сообщили, что информация о гибели рыбы была направлена в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Сотрудники этого ведомства проведут по данному факту проверку и при необходимости примут соответствующие меры реагирования.

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В Самарской области на Волге вновь произошла массовая гибель рыбы . Видео сегодняшнее!Если что, причина массового развития сине-зеленых водорослей биогены РО4, NO3, NH4 АНТРОПОГЕННОГО происхождения. А не от жаркой погоды, ежегодно с июля по август, как заключает ведомство @4hQ02oerKjjpwWT Примите меры! @SamMobilePriem @Minleshoz_SO @fish_gov_ru https://t.co/IBgMUCI9zp

ИСТОЧНИК KP.RU

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