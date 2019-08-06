В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба
Жители Самарской области вновь стали свидетелями массовой гибели рыбы. На это раз они заметили десятки умерших рыбешек на берегу реки Волги от Ягодного до Луначарского. Об этом в соцсетях сообщил юморист Дмитрий Колчин, которого недавно позвали на пост советника самарского губернатора.
- Вслед за «климовским» замором рыбы в июле - новая партия от Ягодного до Луначарского. Ее бы на целый водоем хватило! Реакция есть, разумеется. В Росрыболовстве ранее сообщали, что замор рыбы связан с цветением сине-зеленых водорослей. При этом причиной развития этих водорослей называется жаркая погода, но на самом деле — это биогены (РО4, NO3, NH4) антропогенного характера. Виноваты сливы в акваторию, - пишет в Инстаграме Дмитрий Колчин.
В минлесхозе Самарской области на обращение советника губернатора сообщили, что информация о гибели рыбы была направлена в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Сотрудники этого ведомства проведут по данному факту проверку и при необходимости примут соответствующие меры реагирования.
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В Самарской области на Волге вновь произошла массовая гибель рыбы . Видео сегодняшнее!Если что, причина массового развития сине-зеленых водорослей биогены РО4, NO3, NH4 АНТРОПОГЕННОГО происхождения. А не от жаркой погоды, ежегодно с июля по август, как заключает ведомство @4hQ02oerKjjpwWT Примите меры! @SamMobilePriem @Minleshoz_SO @fish_gov_ru https://t.co/IBgMUCI9zp
ИСТОЧНИК KP.RU