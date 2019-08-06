В Самарской области берег Волги от Ягодного до Луначарского усеяла мертвая рыба

СЕГОДНЯ 15:22 2019-08-06T15:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Самарской области вновь стали свидетелями массовой гибели рыбы. На это раз они заметили десятки умерших рыбешек на берегу реки Волги от Ягодного до Луначарского. Об этом в соцсетях сообщил юморист Дмитрий Колчин, которого недавно позвали на пост советника самарского губернатора.

- Вслед за «климовским» замором рыбы в июле - новая партия от Ягодного до Луначарского. Ее бы на целый водоем хватило! Реакция есть, разумеется. В Росрыболовстве ранее сообщали, что замор рыбы связан с цветением сине-зеленых водорослей. При этом причиной развития этих водорослей называется жаркая погода, но на самом деле — это биогены (РО4, NO3, NH4) антропогенного характера. Виноваты сливы в акваторию, - пишет в Инстаграме Дмитрий Колчин.

В минлесхозе Самарской области на обращение советника губернатора сообщили, что информация о гибели рыбы была направлена в Средневолжское территориальное управление Росрыболовства. Сотрудники этого ведомства проведут по данному факту проверку и при необходимости примут соответствующие меры реагирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области на берег Волги возле Климовки выбросило сотни мертвых рыб

Сейчас специалисты устанавливают причину массовой гибели обитателей реки (подробности)

В массовой гибели рыбы на Волге виноваты водоросли-убийцы

Сине-зеленые водоросли из-за излишне активного размножения поглощают кислород и рыбе его просто не хватает (подробности)

Самарцы обеспокоены гибелью мальков стерляди в реке Самаре

Мертвых рыбешек нашли в районе Южного моста (подробности)

В Самарской области на Волге вновь произошла массовая гибель рыбы . Видео сегодняшнее!Если что, причина массового развития сине-зеленых водорослей биогены РО4, NO3, NH4 АНТРОПОГЕННОГО происхождения. А не от жаркой погоды, ежегодно с июля по август, как заключает ведомство @4hQ02oerKjjpwWT Примите меры! @SamMobilePriem @Minleshoz_SO @fish_gov_ru https://t.co/IBgMUCI9zp

ИСТОЧНИК KP.RU