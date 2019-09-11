2019-09-11T12:41:58+03:00
Общество

Диму Билана могут подарить самарским женщинам на 8 марта

В администрации отметили, что культурная жизнь в нашем городе очень насыщенная, и 28 сентября для бесплатного концерта артиста просто не найдется места и времени
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре Диму Билана точно будут ждатьВ Самаре Диму Билана точно будут ждатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре бесплатный концерт Димы Билана предложили провести 8 марта на площади Куйбышева. Это, конечно, стало бы волшебным подарком для всех дам области, но об отношении артиста и его команды к подобному предложению пока ничего не известно. В администрации Самары объяснили, что сейчас ведутся переговоры по поводу определения даты выступления - извинения. Вчера Александр Хинштейн сообщил, что речь может идти о 28 сентября. Но в мэрии уверены: осенью времени для Билана в Самаре не найдется, в городе очень насыщенная культурная программа.

Дима Билан извинился за свое поведение на концерте в Самаре. Как отреагировали жители ?

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- Дима Билан принес извинения. Обсуждаются возможные даты проведения его концерта. Была предложена дата 28 сентября, однако, у Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах. Наше предложение - провести концерт на площади Куйбышева 8 марта, - отметили в администрации города.

Напомним, что Дима Билан появился на сцене 8 сентября в День города Самары в состоянии алкогольного опьянения. Это вызвало обсуждения в регионе, Дима Билан извинился перед горожанами и пообещал бесплатный концерт, детскую площадку в подарок и помощь местной клинике. Вчера депутат Хинштейн отметил, что концерт может пройти 28 сентября и называться будет "Прости меня, Самара".

Тем временем, самарцы уже выбирают место для детской площадки. Ее предлагают поставить на Воронежских озерах, а также в Похвистнево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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