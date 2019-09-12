"Я посмотрю в глаза каждому из вас": Билану дадут извиниться перед Самарой 29 сентября

Стало известно, что концерт Димы Билана с извинениями пройдет 29 сентября в Самаре, на площади Куйбышева. Начнется он в 19.00. Первым об этом написал в своем инстаграме Дмитрий Азаров - губернатор отметил, что не собирался вмешиваться, но вспе же решил сказать свое мнение.

- Самара, простим Билана? – обратился к жителям глава региона. – Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать артисту возможность лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что пл.Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню Халяль.

Интересно, что сначала Билан хотел спеть 28 сентября, но ему отказала мэрия города, где отметили, что в Самаре слишком насыщенный культурный график. Певцу предложили приехать 8 марта. Это, конечно, стало бы отличным подарком для милых дам, но у певца видимо все же другие планы на эту дату.

Афиша нового бесплатного концерта Билана

Сам Билан снова рассыпался в благодарностях добросердечным самарцам:

- Спасибо городу Самара! за то, что даёте мне этот шанс! Я хочу вернуть наше с вами доверие друг к другу, - написал певец, который в этот раз твердо намерен даже не прикасаться к рюмке. - У меня будет возможность посмотреть каждому из вас в глаза и попросить прощения за свою ошибку!

Дима Билан поблагодарил всех, кто попытался его понять и включил эмпатию и еще раз напомнил, что он обычный человек, который искренне признателен всем, кто дал ему маломальский шанс на ошибку.

Напомним, во время выступления на Дне города певец Дима Билан вышел на сцену пьяным. Самарцы были возмущены тем, что он не попадал в ноты, забывал слова песни и больше направлял микрофон в сторону зрителей, чем пел сам. Горожане даже начали собирать подписи под гневной петицией, но Билан в соцсети публично извинился, признался, что после болезни не рассчитал с коньяком и предложил поставить в Самаре детскую площадку, подарить оборудование для одной из городских больниц и еще раз бесплатно выступить перед горожанами. Кстати, сызранский двойник Димы Билана предположил, что чудил на Дне города дублер певца - алкоголик. И даже предложил себя в качестве двойника на другие концерты. А сегодня стало известно, что концерт Билана обошелся городу в 2,7 млн рублей. При этом в качестве извинения он уже собирается подарить два монитора областной больнице им. Ивановой и детскую площадку, которую скорее всего установят в центре города.