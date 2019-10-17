2019-10-17T13:49:40+03:00
Происшествия

Прятались ото всех на чужих дачах: в Брянске обнаружили пропавших три месяца назад современных «Ромео и Джульетту»

Илья Любас и Ангелина Щербик живы и здоровы, все это время они скрывались от своих близких
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас правоохранители уточняют причины исчезновения подростковСейчас правоохранители уточняют причины исчезновения подростковФото: из личного архива
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Догадки подтвердились

Найдены, живы! Волонтеры ПСО «Полярная Звезда» объявили о благополучном завершении поисков 17-летнего Ильи Любаса из Самары и 14-летней Ангелины Щербик из Турции. К счастью, подростки найдены живыми и здоровыми накануне вечером.

— Наши догадки подтвердились. Дети были в Брянске. Это недалеко от Смоленской области, — сообщила корреспонденту «Комсомолки» активист белорусского отряда «Надежда» Надежда Ганкович, также принимавшая большое участие в розыске исчезнувшей пары.

23 июля влюбленные дети убежали из Новолукомля в Белоруссии, где Геля гостила у папы на каникулах. Причиной такого поступка, вероятно, стал запрет отца Ангелины — Алексея — на продолжение отношений пары до тех пор, пока его дочери не исполнится 18 лет.

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Помог сталкерский опыт

Ребята передвигались по Белоруссии на автобусе, а покинули страну, как предполагают правоохранители, пешком. Последний раз их видели в Смоленске — они попали на камеры вокзала и на глаза жительницы деревни Солонец. Затем дети исчезли.

Подростки скрывались на чужих дачах Фото: Из личного архива

Подростки скрывались на чужих дачахФото: Из личного архива

Близкие сразу предположили, что они скрываются в заброшенных домах и лесах. У Ильи был опыт такой жизни — он был сталкером, с собой имел два спальных мешка. Кроме того, парень до побега подрабатывал в родном городе и у него было около 30 тысяч рублей на карманные расходы. Судя по всему, на них они и жили все это время.

Между тем, следователи не исключали, что Ильи и Гели нет в живых. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но, к счастью, эта версия не подтвердилась.

«Сегодня Геля должна быть с мамой»

— Они все это время так и бегали по дачам. Сезон дачный закончился, дачники уехали, вот и жили в чужих домах, — объясняет Надежда. — Их узнали очевидцы, заметили на даче после эфира «Пусть говорят». Они сообщили в полицию.

Наша собеседница делится, что уже сегодня Геля должна быть дома — со своей мамой.

Пусть говорят - пропажа Ильи Любаса и Ангелины Щербик.Уже третий месяц родственники, друзья и волонтеры разыскивают пропавших влюбленных. 17-летнего Илью и 14-летнюю Ангелину в последний раз видели в Смоленске. Какой конфликт между семьями мешал счастью влюбленных? Что заставило из бежать жажда романтики или обида на родителей? Всех, кто что-то знает о местонахождении детей, просьба сообщить по телефону горячей линии СУ СК РФ по Ленинградской области: 8 (812) 492-01-58

— Сейчас мы решаем вопрос по Илье, будем стараться избежать уголовной ответственности для него, — добавляет она. Как сообщили в СУ СК России по Ленинградской области, где было возбуждено уголовное дело по факту убийства, к ним поступало множество звонков от неравнодушных граждан. - Жители Брянской области сообщили, что видели пропавших молодых людей в деревне Красная Жуковского района. Следователи и криминалисты регионального управления СК связались с коллегами из данного региона, которые при проверке информации обнаружили разыскиваемых, - отметили в СК по Ленобласти.

Илья и Геля сейчас в следственном отделе

Илья и Геля сейчас в следственном отделе

Подробности истории современных «Ромео и Джульетты» читайте на samara.kp.ru. Родные Ильи и Ангелины благодарят всех неравнодушных людей, которые приняли участие в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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