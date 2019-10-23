"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль

Пятьдесят лет назад в редакцию «Комсомольской правды» прилетело письмо от ребят из Куйбышевского авиационного института: «Мы хотим, чтобы о жизни нашего друга, его подвиге знала вся страна». Письмо студентов «КП» опубликовала в номере от 8 февраля 1968 года. Именно тогда многие впервые узнали имя Валеры Грушина - студента из Куйбышева, который погиб, спасая детей из ледяной воды на реке Уда под Иркутском. 23 октября Валерию исполнилось бы 75 лет. До своего 23-летия он не дожил всего три месяца. В память о герое мы публикуем то письмо полностью.

Статья была опубликована в "Комсомолке" в 1968 году

Дорогая редакция, вам пишет группа студентов Куйбышевского авиационного института. В Сибири, на реке Уде, погиб студент нашего института Валерий Грушин. Мы очень хотели бы, чтобы о жизни нашего друга, о его подвиге знали не только в нашем городе.

Случилось это в Иркутской области. Группа студентов-туристов долетела до поселка Нерха, откуда начинался их маршрут. Пеший переход и постройка плота для сплава по р.Уде заняли много времени, продукты были на исходе, и туристы спешили поскорее добраться до ближайшего населенного пункта. К вечеру доплыли до метеостанции Хадома. Ее начальник встретил ребят очень доброжелательно, пригласил переночевать у него в доме и дал продуктов на дорогу.

На следующее утро начальник станции решил отвезти на моторной лодке в Нерху гостивших у него двух сыновей – Колю и Леню и племянницу Любу. Течение на реке было очень сильное, вода, налетая на камни, вставала огромным валом. Перегруженная лодка на большой скорости выскочила на этот вал, перевернулась – люди стали тонуть.

На берегу находились только жена начальника и Валерка. Не раздумывая, Валерка сбросил с себя штормовку, свитер и прыгнул в воду. Течение все больше сносило людей на камни, где выбраться из воды уже не было никакой возможности. Он помог девушке доплыть до берега, а затем снова поплыл к лодке, возле которой оставался еще Леня. Но, видимо, у Валеры не хватило сил, вода была ледяной, а течение очень сильным. Так он погиб.

Пять лет мы учились вместе с ним, ходили на лекции, в кино, жили в одном общежитии, узнавали друг друга в туристских походах…

Кто из нас не хочет, не желает делать людям добро? Но как часто у нас это не получается, потому что мы слишком долго ищем подходящего случая, момента. Валерка такого момента не ждал. У него все выходило как бы само собой. Это была его черта, или, как говорят, «родимое пятно». Валерка мог подарить самую дорогую для него вещь ( дорогую – не в денежном смысле), если видел, что она нравится кому-то.

Валерка не был наивным романтиком, нам всегда казалось, что его жизненный опыт богаче и глубже нашего. До института он работал на заводе, многое мог и умел – метко стрелять, слесарить и водить автомашину, мотоцикл, знал толк в электроделе, не говоря уже о нашей специальности – радиоаппаратуре. Когда приходил срок курсовых работ, он брался за самые сложные, зато манившие новизной темы… У него была трезвая голова и горячее сердце.

Однажды летом мы поехали на Волгу и решили провести на берегу несколько дней. Так случилось, что не смогли найти товарищей, которые уехали раньше. На берегу горел костер. Решили остановиться рядом с расположившейся там компанией. Через некоторое время кое-кто из этой компании, изрядно выпив, начал приставать к девушкам, которые приехали вместе с ними. И хотя по всем «разумным» законам мы могли бы не вмешиваться, Валерка решительно вступился за них. Он сказал: «Что ж, эти парни не люди? Должны понять». И пошел на «вы».

…Валерка очень любил природу – леса, горы, тайгу. За все время, пока мы учились, он ни разу не провел каникулы в городе. Да что каникулы – редкий воскресный день он оставался дома. С весны его палатка уже стояла на том берегу Волги, и мы забирались к нему и вместе готовились к экзаменам.

Друзья хотели оставить память о Валерке навсегда

Где он только не побывал! Саяны, Алтай, Карпаты, Кольский полуостров, Урал… В большинстве походов он был руководителем группы, нашим капитаном, или, как мы называли его, «кэпом». В физическом отношении он ничем не выделялся среди нас, тонкий, даже хрупкий, но у него всегда был самый тяжелый рюкзак.

Однажды на Саянах ребята шли на плотах по реке Карты. На одной из шевер (перекатов) второй плот сел на камень. Пытались снять его – не вышло. До берега метров пятьдесят, но пройти это расстояние было очень трудно: течение сбивало с ног. На берег удалось перекинуть веревку и закрепить за дерево. И все же переходить с громоздкими рюкзаками было страшновато: если собьет с ног и потащит по камням – дело плохо. Тогда Валерка надел самый большой рюкзак и пошел первым. За ним – остальные. Труднее всего бывает сделать первый шаг и даже не сделать, а решиться на это. Ответственность первого шага Валерка, как настоящий мужчина, всегда брал на себя.

Мы никогда не ходили в походы без песен. Их мы поем при любых обстоятельствах, лишь бы была гитара. Валерка очень хорошо пел, и петь вместе с ним было всегда легче и интересней. Он мог передать душу песни, ее особенности, ее характер. В институте у нас все знали трио «Веселые бобры» – непременного участника вечеров. В него входил Валерка. И когда «Бобры» выходили на сцену, им приходилось петь до хрипоты.

Та самая полоса "Комсомолки"

Каждый турист стремится привезти из похода какой-нибудь сувенир – его сувениры всегда были самыми интересными. То тувинский нож, подаренный тувинцем из Кунгур-Тука, то песня пастухов Алтая, то рог оленя, поднесенный ему скотником в горах Саян. Вот только из последнего похода Валерий не привез сувенира. Он из него не вернулся.

Иногда говорят, что когда теряешь близкого человека, в сердце остается пустое место. Мы думаем, что это не совсем так . Дорогой человек всегда остается в твоем сердце, не месте, которое он занимал по праву друга или любимого. Сколько бы ни прошло времени, сколько бы у нас ни появилось друзей, среди них мы первым всегда будем считать Валерия Грушина.

Е.Недосеков, А.Головин, С.Иохим, В.Буянов, В.Кривцанов, А.Потапов, В.Лунев, студенты Куйбышевского авиационного института им. Акад. С.П.Королева

Анатолий Головин (крайний справа) пел в трио с Грушиным, а теперь он в Грушинском триоФото: Евгений КОТМЫШЕВ

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Историю гибели товарища студенты рассказали подробно. Но некоторые загадки тревожат умы до сих пор.

Тело так и не нашли

Искать студента поплыл сам начальник метеостанции – проплыли семь километров, но парня нигде не было. Не нашли тело Грушина и семь куйбышевских экспедиций – друзья излазали все порожки Уды, нашли двух утопленников с прежних походов, но только не Валеру.

… А вечером 29 августа Константин Третьяков застрелился из своего ружья около дома. Не выжили и ребята, за которых отдал жизнь студент КуАИ: Леня сильно простыл и умер от воспаления головного мозга. Младший Коля долго болел и скончался через несколько лет.

В тот же день в Куйбышев полетела телеграмма – отцу Валеры, его друзьям. Среди последних был Толя Головин, который вместе с Грушиным организовал группу «Поющие бобры». На поиски тела отправились походные товарищи студента. Отец Валеры – Федор Иванович – настоял, чтобы прочесали лес, он опасался, что начальник станции мог вытащить тело из воды и добить его неподалеку.

- Федор Иванович отслеживал все действия поисковой группы. К маю 1968 года в семье уже знали, что за год река вынесла около 40 трупов, но Валеры среди них не было. И тогда я поехала в Нижнеудинск. В полиции мне сказали, что уголовного дела не заводили. Но отец моего друга знал, что начальника метеостанции многие считали темной лошадкой. На нем уже была уголовка из-за пропажи кладоискателей, охотников-браконьеров. Да и лодкой он пользовался незаконно, - рассказывает подруга Валерия Грушина и хранительница музея его имени Тамара Муравьева.

Первый фестиваль памяти. Слева направо - Евгений Недосеков, Анатолий Головин, Федор Иванович Грушин

Погибли все…

В этой истории так и осталось много темных страниц. Валере - если можно так сказать – повезло. Его друзья подарили своему другу вечность: летом 1968 года за Волгой с палатками они устроили стихийный фестиваль в память о друге. Сам Грушин обожал авторскую песню и собирал образцы «туристского» творчества в тетрадки. Эти архивы остались у его друзей. На следующий год сюда приехали уже 1000 человек, потом - две, три, пять. Но на фестивале, кстати, ни разу не побывал никто из родных начальника той метеостанции…

А на крутом берегу над Хадымой появился памятник Валере – его в 1968 году поставили Евгений Недосеков, участник того последнего похода, Тамара Муравьева и Михаил Кузнецов, близкий друг Грушина. Он, кстати, ненамного пережил своего товарища – в 1973 году группа походников под руководством Кузнецова трагически погибла на Чивруайском перевале, на Кольском полуострове. Семью Грушиных тоже вскоре выкосил неумолимый рок: в 1970 ушел и средний сын Грушиных - Михаил: он тоже учился в авиационном. Парень готовился ночью к экзамену, плохо закрыл задвижку печи и отравился угарным газом. В 90-х умерли Федор Иванович и Бэла (мать Валерия), а потом не стало и младшего Грушина – Александра.

Грушинский фестиваль 1982 года

… но песня жива

Сейчас Грушинский фестиваль каждый год собирает тысячи любителей походов и авторской песни, аналогов этому мероприятию нет нигде в мире, сюда едут барды из Европы, Америки и, подбирая аккорды, поют на главной сцене Высоцкого. А на главной сцене – гитаре, которая плавает прямо в волжской протоке, каждый год Грушинское трио обязательно исполняет песню о Валере:

- Только знаю, полюс мужества, ты открыл, Валерка на реке Уде.

Маленькая баллада о большом человеке.40 Грушинский фестиваль (2013 год)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег Митяев (с микрофоном) тоже начинал свой путь как лауреат ГрушинскогоФото: Евгений КОТМЫШЕВ

«Барды – это экология всей земли»

Олег Митяев, автор-исполнитель, лауреат Грушинского фестиваля:

- Этот фестиваль – стопроцентное подтверждение того, что сегодня авторская песня жива и ее исполнителям и пропагандистам просто сложно бороться с заполонившим ТВ «Цветом настроения». Вот я сейчас узнал, что Жора Крыжовников будет снимать фильм о Грушинском и прямо заволновался. Это же режиссер, который снял "Горько!". Нам нужно взять это дело под контроль, а то там про нас наговорят. Также сейчас В России готовятся к съемкам мюзикла "Барды" - в нем будет рассказ и о Валерии Грушине, и 25 гитар на сцене. А я советую всем не смеяться над бардами, потому что они – остатки экологии земли, имейте это ввиду.

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Александр Городницкий приезжает на каждый фестивальФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Попса убивает авторскую песню, но не до конца»

Александр Городницкий, автор –исполнитель:

- Этот фестиваль – самый демократичный в мире. Это праздник свободной песни, люди приезжают сюда за общением, новыми встречами. Это все происходит в сердце России, на берегу Волги. Мы говорим о патриотизме: вы приезжайте сюда, посмотрите на людей, которые практически на последние деньги приезжают сюда, чтобы выступить, чтобы рассказать о том, чем дорожат. Если сюда приезжает семья, то дети будут ездить на фестиваль и еще своих детей возить. И этот праздник растет и крепнет. И все попытки расколоть фестиваль - это попытка дискредитировать авторскую песню, потому что песня - это то, что объединяет, нельзя с помощью песни пытаться разобщить.

подробнее на сайте kp.ru>>>

ХРОНИКИ «ГРУШИ»

1968 год. I фестиваль

Друзья и знакомые Валерия Грушина впервые собрались на той стороне Волги, чтобы вспомнить своего друга. Были примерно 600 человек

1969 год. II фестиваль

Появилась плавучая сцена в виде гитары и фестивальный значок

Борис Кейльман — организатор фестиваля (по сей день).

1974 год. VII фестиваль

На седьмой фестиваль приехали 10 тысяч участников из 54 городов. Лучшей песней фестиваля была названа песня Юрия Визбора и Сергея Никитина «Баллада о Викторе Хара». Хроники донесли до нас пикантную подробность: около семисот туристок приехали на фестиваль, готовясь стать матерями.

В 1977 году на протоке уже появилась "плавающая сцена"Фото: Андрей КУРОЧКИН

1977 год. X фестиваль

Десятый фестиваль проходил на Фёдоровских лугах и собрал 38 тысяч участников из 67 городов. «Хотим мы этого или нет, но фестиваль вырос до события всесоюзного значения», — сказал на нём председатель жюри А. Городницкий.

В честь юбилея был организован легкоатлетический пробег на 70 км. По итогам, подведённым за десять лет проведения фестиваля, в бюро находок было сдано 105 часов, 86 ножей, 74 топора, 45 плавок,97 бумажников и 56 детей. Самому юному участнику Х фестиваля исполнилось ровно две недели.

1980 год. XXX фестиваль

Тринадцатому фестивалю не повезло. Всё было готово к проведению, даже были заготовлены памятные значки. Но прибывших гостей в центре фестивальной поляны встретила табличка: «Фестиваль отменён». Следующие шесть лет Грушинский фестиваль пребывал на нелегальных условиях полуподполья. Именно поэтому в 2019 году фестиваль только 46-й.

1988 год. XV фестиваль

Число участников пятнадцатого фестиваля перевалило за сотню тысяч и составило 130 тысяч участников из 134 городов. Открылся музей В. Грушина. Приезжали космонавты и участники трансарктического лыжного перехода из СССР в Канаду. Во время всего фестиваля стояла жара, но именно во время концерта пошел жуткий ливень.

1997 год. XXIV фестиваль

На двадцать четвёртый фестиваль приехало около 150 тысяч участников из 135 городов. На этом фестивале появилась новая детская эстрада — «Балалайка» (сцена, построенная на воде, по аналогии с «Гитарой»).

2010 год. XXXVII фестиваль

Суд поставил точку в вопросе о том, какой из фестивалей называется Грушинским. Фестиваль на Мастрюковских озёрах в итоге сменил название и отныне он называется «Всероссийский фестиваль авторской песни „Платформа“».

2013 год XXXX фестиваль

Юбилейный, сороковой Грушинский фестиваль традиционно проходил на Фёдоровских лугах. 57 тысяч участников.

2018 год XXXXV фестиваль

Юбилейный, 45-й Грушинский фестиваль. На нем выступил Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Сергей Никитин, Олег Митяев. Приехали 27 тыс. человек.

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