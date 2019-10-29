Проститутка из Геленджика хочет заставить тольяттинца, который над ней надругался, платить жертвам домашнего насилия

Обжаловали друг друга

На днях в Геленджике суд рассмотрел сразу две апелляционные жалобы. От местной жрицы любви Марины, которую изнасиловали летом 2018-го, и от Руслана Елисеева из Тольятти — ему за надругательство над женщиной дали пять лет общего режима.

— Девушка была не согласна с мягкостью приговора, подсудимый, наоборот, с его жесткостью, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» юрист форума секс-работниц Дарина Иванченко, которая помогала потерпевшей привлечь Елисеева к ответственности.

Решение служители Фемиды приняли — ни вашим, ни нашим. Они оставили приговор без изменения. Не нашла подтверждение версия обвиняемого, что проститутка сама его провоцировала и вообще, она человек с низкой социальной ответственностью. Также не приняли во внимание и уверения Марины, что именно после преступления она забеременела и была вынуждена сделать аборт.

Странные СМС от матери насильника

Не исключено, что теперь Елисеев попробует добиться смягчения наказания через другие инстанции. Его жертва в свою очередь не рассчитывает на дальнейшую борьбу.

— Мне говорят, что это бесполезно делать, все время будут отписки, и я планируют уже на этом успокоиться, — поделилась с журналистом «Комсомолки» Марина.

Обстоятельства преступления, за которое осудили ЕлисееваФото: из материалов дела.

Наша собеседница отмечает, что на следующий день после последнего заседания ей в 10 утра позвонила мама осужденного. Она не представилась, а заявила «За твою подлость, твой ребенок будет плакать кровавыми слезами» и сбросила трубку. Марина пыталась ей перезвонить, но не получилось. В итоге написала СМС — «это не подлость, а справедливость, такими словами бросаться не надо», на что тоже ответа не получила.

Не думала, что женщин так часто

Между тем у «ночной бабочки» еще остались планы относительно Руслана. Она планирует взыскать с него материальную компенсацию — около 100 тысяч рублей расходов на адвоката — и моральную. Сумму последней пока не озвучила, но придумала этим деньгам назначение:

— Наверное, это будет стандартный иск — миллион или вроде того. Хочу оформить так, чтобы деньги, которые ему присудят, шли не мне, а в благотворительной фонд жертвам насилия. Никогда не думала, что столько женщин, которые живут с мужьями, подвергаются каждодневному насилию только потому, что им некуда уйти. Есть фонды, которые организуют им этот уход из семьи и я планирую сделать так, чтобы деньги шли туда.

Иск будет отправлен по назначению в ближайшие дни. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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